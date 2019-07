Mercatini, concerti e mostre: ecco gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Roma in questo ultimo weekend di luglio

Se dovete decidere cosa fare nel fine settimana, vi diamo una mano.

Sarà un weekend di grande musica tra i concerti di Loredana Bertè al Teatro romano di Ostia e quelli in programma a “Villa Ada Roma incontra il mondo” con tanti ospiti italiani e internazionali.

E poi la manifestazione estiva “Lungo il Tevere Roma 2019” con tanti eventi in cartellone, ristoranti e locali dove trascorrere una serata tra amici. Continuano anche la rassegne “Cinema in piazza”, che si divide tra Trastevere, Ostia e il Casale della Cervelletta, e l’”Isola del Cinema” all’Isola Tiberina.

Da non perdere la kermesse “Sere d’arte” nella magnifica cornice di Castel San’Angelo tra concerti e performance al piano, spettacoli per bambini e visite guidate. E poi ultimo appuntamento con il vintage del mercato Monti prima della chiusura estiva.

Noi ve le raccontiamo: a voi tocca solo scegliere.

(Continua sotto la foto)

Loredana Bertè in concerto al Teatro romano di Ostia

Dopo aver registrato tutti sold out con il suo recente tour teatrale, Loredana Bertè sabato alle 21 sarà in concerto al Teatro romano di Ostia in occasione del festival “Rock in Roma”.

La cantautrice calabrese porterà sul palco, in occasione del suo“LiBertè - Summer Tour 2019”, tutti i suoi più grandi successi recenti contenuti nell’ultimo album Libertè e non solo.

Indirizzo, Viale dei Romagnoli, 717, Roma.

Biglietti a partire da 40 euro su www.ticketone.it.

Villa Ada Roma incontra il mondo

Anche questo fine settimana prosegue l’appuntamento con “Villa Ada Roma incontra il mondo”, il festival musicale che animerà le notti romane con 49 giorni di concerti (fino al 5 agosto).

Non mancheranno i grandi temi di attualità e saranno tre i fili conduttori: pace, multiculturalità e sostenibilità ambientale.

Sabato, ore 21.30, ci saranno i Finley, gruppo rock italiano che presenterà il loro primo album live.

Domenica, invece, serata insieme ai Nu Guinea alle ore 21.30 tra chitarre funky, tastiere spaziali e percussioni afro beat.

Per scoprire tutto il cartellone www.villaada.org.

Il cinema in piazza

Piazza San Cosimato a Trastevere, il Casale della Cervelletta a Tor Sapienza e il porto turistico di Ostia ospitano la kermesse “Cinema in piazza” con un ricco programma di lungometraggi, cortometraggi e film d'animazione fino al 1 agosto.

Quest’anno in cartellone, tra le varie, l'omaggio a Bernardo Bertolucci, la retrospettiva su Alfonso Cuarón e Paolo Sorrentino e tanti classici Disney e film d’animazione.

E poi incontri e dibattiti con ospiti nazionali e internazionali.

Per conoscere il programma nel dettaglio www.ilcinemainpiazza.it.

Lungo il Tevere 2019

Dopo il successo delle ultime edizioni, “Lungo il Tevere” torna ad animare le serate dell’estate romana tra eventi, appuntamenti culturali, musica live, mostre, teatro e degustazioni.

La manifestazione, giunta al suo diciassettesimo anno di attività, si preannuncia ancora più spettacolare e coinvolgente con stand enogastronomici, di arte e artigianato lungo le banchine da Ponte Garibaldi e Ponte Sublicio.

Per tutte le info www.lungoiltevereroma.it.

Le Terrazze all’Eur

Anche questa estate tornano le serate targate Le Terrazze, appuntamento giunto alla sua sesta edizione che proseguirà ogni venerdì e sabato per tutta l'estate fino al 22 settembre con grandi nomi della comicità e dell'intrattenimento musicale che si esibiranno sulle due grandi terrazze che dominano il quartiere EUR.

Terrazza delle Arti e Terrazza Novecento, due anime distinte racchiuse in un unico corpo, il Palazzo dei Congressi in Piazza J.F. Kennedy 1, dove sin dalle prime ore della sera si assisterà a spettacoli teatrali e musicali sulla Terrazza delle Arti mentre in seconda serata, sulla Terrazza Novecento, prenderanno vita le feste animate da dj italiani e internazionali.

Mostra Ri-Forma dell’arte

Da venerdì e fino all’11 agosto sarà possibile visitare gratuitamente, in esclusiva nazionale, la mostra “Ri-Forma dell’arte” di Jane Perkins, una delle artiste più note al mondo per le sue opere realizzate con materiali di scarto.

Sensibilizzare le coscienze, ispirare le buone abitudini quotidiane, attivare iniziative concrete di sostenibilità e ancora godere di opere d’arte a impatto zero, realizzate utilizzando materiali di uso comune.

Sono questi gli obiettivi di “La Ri-Forma dell’Arte”, il progetto promosso dal Centro Commerciale RomaEst che vedrà per la prima volta in Italia la mostra dell’artista inglese, oltre a laboratori formativi dedicati anche (e soprattutto) ai bambini sull’importanza del riciclo.

Il tema del rispetto dell’ambiente e dell’ecologia è sempre più sentito e, sulla base di questo sentimento comune, RomaEst ha deciso di stimolare una consapevolezza maggiore di quanto siano importanti il riciclo e il riuso dei materiali altrimenti destinati alla discarica.

Indirizzo, Via Collatina.

Mercato Monti

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva con il mercato Monti che, per l’occasione, organizzerà un piccolo party di arrivederci.

Come al solito, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero dalle ore 10 alle 20.

Indirizzo via Leonina 46.

Castello sotto le stelle a Santa Severa

Tornano, tutti i venerdì e sabato sera fino al 31 agosto (e dal 9 al 18 agosto tutti i giorni), un suggestivo percorso notturno che rievoca il valore storico e culturale del Castello di Santa Severa nei secoli.

Racconti storici, citazioni letterarie, luci e suoni accompagnano i visitatori nell’itinerario di visita che prende il via dal Battistero, prosegue verso la Casa del Nostromo e la Chiesa Paleocristiana, continua nelle nuove sale del Museo del Castello e si conclude alla Torre Saracena, con un meraviglioso affaccio sul mare.

E poi, per la rassegna “Sere d’estate”, ci saranno in programma spettacoli, visite, percorsi guidati, aperitivi e incontri.

Questo fine settimana l’appuntamento è anche con “Fermento: festival delle birre artigianali del Lazio” a ingresso gratuito.

Per tutte le info www.castellodisantasevera.it.

L’isola del cinema

Continua il successo della rassegna estiva “L’isola del cinema” all’Isola Tiberina tra anteprime, inediti, premi, concorsi, rassegne tematiche, dibattiti, masterclass, mostre e proiezioni in un luogo magico al centro di Roma.

In questa nuova edizione sono tre i temi che vengono portati alla ribalta: Innovazione, Ambiente e Turismo.

Questo sabato alle 21.30, all’arena Groupama international, ci sarà la proiezione del film “A star is born” con Bradley Cooper e Lady Gaga.

A seguire, ore 22 al Cinelab – Nuovo cinema italiano, “Selfie” di Agostino Ferrente.

Domenica, ore 21.30 all’arena Groupama international, sarà il turno di “Cafarnao – Caos e Miracoli” di Nadine Labaki.

Per conoscere il cartellone nel dettaglio www.isoladelcinema.com.



Sere d’arte a Castel Sant’Angelo – Art City

La rassegna di arte, musica e teatro a Castel Sant’Angelo è ormai un appuntamento centrale dell’estate romana (fino all’8 settembre).

Per questa edizione si alterneranno ben due rassegne musicali: “Notti di musica al Castello”, una delle quali, “Pianissimo”, dedicata al piano solo, curate da Ernesto Assante.

E poi i “Bambini e Artcity”, un ciclo di sette rappresentazioni teatrali.

Non mancheranno poi percorsi di visita che permetteranno di far conoscere aspetti, storie e personaggi legati alla millenaria vita di Castello.

Questa domenica, nell’ambito di “Notti di musica al Castello”, alle ore 21 ci sarà Adam Ben Ezra.

Per tutte le info www.art-city.it.