Mercatini, concerti e mostre: ecco tutti gli appuntamenti in programma da conoscere per decidere cosa fare a Roma nell'ultimo weekend di Ottobre

Se dovete decidere cosa fare nel fine settimana, vi diamo una mano.

Ultimo weekend di red carpet all’Auditorium Parco della Musica in occasione della “Festa del Cinema di Roma” tra grandi star internazionali, film in concorso, proiezioni ed eventi speciali.

All’ex caserma Guido Reni è tempo di shopping con la prima edizione di “Braderie”, nuovo progetto dedicato al mondo del design con una svendita di arredi e oggetti dei migliori negozi della Capitale.

Appassionati di Giappone, non perdetevi l’evento “Incontro con gli artigiani di Kyoto”, un viaggio nelle tradizioni del Sol Levante: dall’arte del bambù all’incisione della pietra, dalla decorazione del kimono alla ceramica fino alla gastronomia, in compagnia di cinque maestri artigiani locali.

Cala invece il sipario sull’edizione 2019 della kermesse enogastronomica “Cantine aperte”.

Noi ve le raccontiamo: a voi tocca solo scegliere.

Incontro con gli artigiani di Kyoto

È in scena a Roma, fino a domenica, la terza edizione dell’“Incontro con gli artigiani di Kyōto” organizzata da Masako Tominaga e ospitata negli spazi di Doozo – Art Books and Sushi, il centro culturale polifunzionale che racchiude in un’unica sede (via Palermo, 51) un ristorante gourmet, una libreria specializzata e una galleria espositiva, in collaborazione con Meet Traditional Art in Rome.

Sarà un’edizione che si annuncia più ricca che mai, dando spazio a diversi ambiti della produzione artigianale dell’antica civiltà giapponese - dall’arte botanica e manuale del bambù all’incisione della pietra, dalla particolare lavorazione della ceramica alla sofisticata decorazione del kimono, fino alla gastronomia tradizionale – guidati da cinque maestri artigiani arrivati nella Capitale direttamente da Kyōto per offrire un’occasione unica di incontro con esperti, appassionati e semplici curiosi.

In programma cross-talk dedicati alla cultura nipponica, laboratori, dimostrazioni, mostre, degustazioni (compresa l’esperienza del kaiseki, ovvero la preparazione del pasto tradizionale con le ricette attente all’armonia tra colori, sapori e materie prime paragonabile all’alta cucina occidentale) e infine workshop pratici aperti al pubblico (alcuni su prenotazione) per poter toccare con mano e sperimentare in prima persona il lavoro senza tempo di questi eccezionali professionisti.

Aperitivo Canova a Vivi Bistrot – Palazzo Braschi

Vivi Bistrot - Palazzo Braschi, in occasione della mostra “Canova. Eterna bellezza” (ospitata fino al 15 marzo prossimo nel museo tra Piazza Navona e Corso Vittorio Emanuele II) propone l’“aperitivo Canova” in omaggio al massimo interprete della scultura neoclassica.

La Head Bartender di Vivi Bistrot , Sara Paternesi, per celebrare questo appuntamento ha ideato due drink: “Amore & Psiche”, cocktail a base di Gin alla lavanda, prosecco e succo di limone, e “Canova Spritz”, rivisitazione del classico spritz con l’aggiunta del pompelmo rosa, dal sapore più acceso.

Una variegata selezione di cicchetti, tipici del Veneto, terra di origine di Antonio Canova, accompagnerà i due cocktail.

Ai visitatori che presenteranno il biglietto d’ingresso della mostra, incentrata sul legame tra lo scultore e Roma, sarà riservato uno sconto del 10% sulla consumazione di aperitivo e cena.

Per tutte le info www.museodiroma.it.

Festa del Cinema di Roma

Prosegue il successo della XIV edizione della “Festa del Cinema di Roma” che si terrà fino a domenica all’Auditorium Parco della Musica e in altre location della Capitale.

In programma ancora tante proiezioni, incontri, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti nella struttura ideata dall’archistar Renzo Piano.

Quest’anno sono 33 i film in concorso per la Selezione Ufficiale e non mancheranno gli “Incontri ravvicinati” con autori, attori e protagonisti della cultura italiana e internazionale, “Omaggi”, “Restauri” ed “Eventi Speciali”.

Accanto alla Festa, come sezione autonoma e parallela, “Alice nella città” organizzerà una rassegna di film per ragazzi.

Info e biglietti su www.romacinemafest.it.

Cantine aperte in vendemmia

Questo fine settimana volge al termine la manifestazione “Cantine aperte in vendemmia” organizzata dal Movimento Turismo del Vino nei mesi di settembre e ottobre, occasione per visitare i vigneti, partecipare insieme ai vignaioli alla raccolta dell'uva e alle prime fasi di lavorazione.

Per accogliere al meglio gli appassionati, le aziende organizzano eventi speciali come mostre d'arte, spettacoli, concerti e molto altro.

Per scoprire tutte le 11 cantine aderenti nel Lazio, tra degustazioni e passeggiate in vigna, basta collegarsi a www.movimentoturismovino.it.

Braderie – Design Special Sale all’Ex Caserma Guido Reni

Braderie è il nuovo progetto dedicato al mondo del design che approda per la prima volta a Roma, da venerdì a domenica, all’ex Caserma Guido Reni.

L’evento, ideato da Emilia Petruccelli titolare dello spazio Galleria Mia di via Ripetta, è inserito all’interno del programma ufficiale di Videocittà, il “Festival della Visione”.

Sarà un outlet temporaneo dove i più importanti ed esclusivi negozi di design della Capitale apriranno i propri magazzini per presentare a un pubblico di addetti ai lavori e appassionati alcuni tra i pezzi più interessanti delle proprie collezioni per una svendita fuori dall’ordinario.

Di ispirazione d’oltralpe, il progetto guarda ai grandi mercati francesi della Costa Azzurra e della Provenza, quando antiquari, collezionisti e i più importanti brand del lusso di moda e design vendono una selezione delle proprie collezioni a prezzi scontatissimi.

Ma a rispondere all’appello questa volta è il meglio del design romano: arredi, luci, ceramiche, oggettistica, tessili e non solo, riuniti eccezionalmente per l’ultimo week-end di ottobre per la prima Braderie del Design.

Indirizzo: via Guido Reni 7.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Questa domenica, 27 ottobre, i Musei Vaticani saranno aperti al pubblico gratuitamente fino alle 14 (ultimo orario disponibile per l’accesso le 12.30).

Non sarà però possibile effettuare la prenotazione.

Da non perdere assolutamente una visita alla Cappella Sistina.

Per maggiori info: mv.vatican.va.

Daniele Silvestri al Palazzo dello Sport

Daniele Silvestri, venerdì e sabato, sarà in concerto al Palazzo dello Sport in occasione di una lunga tournée per ripercorrere i 25 anni di carriera.

Cantautore, polistrumentista, produttore, Silvestri calcherà i grandi palchi dei palasport per la prima volta nella storia dei suoi live dopo il successo in trio con Max Gazzè e Niccolò Fabi nel progetto "Il Padrone della Festa" e dopo il concerto-evento tenuto lo scorso anno con Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Carmen Consoli, Max Gazzè, Niccolò Fabi e Diodato al Forum di Milano.

Biglietti a partire da 34 euro su www.ticketone.it.

Festa del cioccolato a Villa Borghese

Da venerdì a domenica (a partire dalle ore 10 fino a tarda sera) il cioccolato artigianale in tutte le sue sfaccettature sarà il protagonista di una grande festa a Villa Borghese, in viale delle Magnolie.

Gli esperti Maestri Cioccolatieri provenienti da tutta Italia avranno il piacere di far gustare le loro prelibatezze a grandi e piccoli.

www.festedelcioccolato.it.

Fioritura autunnale al Roseto comunale

In autunno uno dei giardini più romantici di Roma ai piedi dell’Aventino, il Roseto comunale, è aperto per un breve periodo di tempo in occasione della fioritura stagionale con tante specie di rose che sbocciano in un trionfo di colori e profumi.

Non solo fiori e natura, da lì si può anche godere di una splendida vista sul Circo Massimo e sul Palatino.

Fino a domenica sarà aperto anche la domenica dalle 8.30 alle 18. Roseto Comunale, Via di Valle Murcia 6.

Per tutte le info www.comune.roma.it, l’ingresso è gratuito.

Da provare: Berberè pizzeria

Appassionati di fritti, questo è il posto che fa per voi. Berberè, pizzeria in via Mantova (quartiere Nomentano), nel nuovo menù autunno/inverno, ha introdotto una grande novità: le montanare, pizza fritta in tre varianti.

L’impasto artigianale di Berberè, con lievito madre vivo e 24 ore di lievitazione, si sposa perfettamente con la tecnica della frittura garantendo un risultato morbido e fragrante.

Le tre farciture proposte sono pomodoro, parmigiano reggiano e basilico; stracciatella e crudo di Norcia e infine pomodoro, bufala, acciughe e origano.

Per festeggiare queste new entry, solo nel locale di Roma, fino al 7 novembre, tutti i clienti che prenoteranno potranno assaggiare gratuitamente una delle pizze montanare offerte a rotazione.

Berberè pizzeria, via Mantova 5.