Il baby shower arriva dagli Stati Uniti, ma negli ultimi anni ha preso piede anche qui. Cos’è e come si organizza? E cosa si regala?

Il Baby Shower, in origine tutto al femminile (decidete voi se estendere l’invito anche ai maschi), è una festa organizzata per festeggiare la futura mamma e il pargolo che sta per venire al mondo.

Un momento divertente da condividere con amiche, colleghe di lavoro e parenti.

Una curiosità: il termine "shower", che in inglese significa doccia, si riferisce al fatto che, per l'occasione, la futura mamma riceve una pioggia o una "doccia", appunto, di regali.

Come si organizza un Baby Shower e cosa si regala alla futura mamma

(Continua sotto la foto)

Chi, quando e dove si organizza il baby shower?

In genere sono le amiche della futura mamma a pensarci, ma, a volte, è lei stessa che, intorno al settimo mese di gravidanza, decide di voler festeggiare l’imminente lieto evento.

Spesso gli ospiti sono invitati a casa della persona che organizza la festa, meglio ancora a sorpresa. Se, invece, è la futura mamma che ha pianificato il party, si può festeggiare direttamente a casa sua o in un locale scelto per l’occasione.

Basta cercare su internet “dove festeggiare il Baby Shower” nella propria città per avere una lista completa di spazi idonei, dai più classici ai più originali.

Come si organizza il party?

La prima cosa a cui pensare sono i biglietti di invito a tema. Se ne trovano tanti su internet da stampare gratis. Oppure si possono comprare su Amazon o altri siti di cartoleria.

Per il Shower Party casalingo si allestisce un tavolo con spuntini dolci e salati. La sala si addobba con palloncini, festoni e altre decorazioni a tema.

Si possono anche prevedere dei giochi di gruppo per intrattenere e divertire le partecipanti

Agenzie specializzate

Se non avete tempo ma non volete rinunciare al baby shower? Allora rivolgetevi ad agenzie specializzate in organizzazione di feste.

Penseranno loro a tutto: dalla scelta del locale, della torta, dei biglietti d’invito, all’allestimento del buffet e all’eventuale servizio di catering.

Infine, al termine dei festeggiamenti, è usanza preparare un piccolo pensiero per le ospiti a ricordo dell'evento: dal biglietto personalizzato di ringraziamento ad un dolcetto fatto in casa.

Cosa regalare alla futura mamma?

La cosa importante per le invitate è avere una lista di ciò che serve alla mamma per il suo bambino. Da capi di abbigliamento, seggioloni, biberon o ciucci divertenti o altri oggetti per il corredino.

Presso alcuni negozi di puericultura si può fare la lista per Baby Shower, come quella della lista battesimo, in modo da non ricevere regali doppi.