Se pensate che la realizzazione dei vostri desideri sia lontana anni luce, vi sbagliate: ecco i tre passi da seguire per raggiungere un obiettivo

Quando si parla di raggiungere un obiettivo pensiamo sempre che sia qualcosa che potremo ottenere solo faticando per lungo tempo.

Vero, ma non esistono solo gli obiettivi che si realizzeranno chissà quando.

** Perché se un obiettivo è difficile da raggiungere, potrebbe essere quello giusto **

E per essere davvero felici dovremmo imparare a suddividere questi obiettivi a lungo termine in altri obiettivi a breve termine, che ci aiuteranno a motivarci per arrivare al risultato finale.

Come? Basta seguire 3 passaggi.

Come riuscire a raggiungere un obiettivo (qualunque esso sia)

Comprendere i motivi per cui volete raggiungere un obiettivo specifico

Prima di mettervi al lavoro dovrete fermarvi un attimo a riflettere.

Dovrete infatti comprendere qual è la vostra vera motivazione.

Ragionate su quello pensate, quello che sentite e quello che vorreste ottenere dal vostro obiettivo.

Solo con le idee chiare potrete davvero concretizzare i vostri piani.

Fate un piano accurato suddividendo l'obiettivo finale in step parziali

La cosa migliore che potete fare per raggiungere i vostri obiettivi è scriverli.

Materializzarli su carta li renderà più concreti ma non basta: dovrete anche definire come farete per raggiungerli e in quanto tempo prevedete di arrivarci.

Partite da quello che è l'obiettivo finale, per esempio aprire una vostra attività, e scomponetelo nei passaggi necessari ad arrivare a quel punto: trovare un corso di formazione per imparare eventuali skills necessarie, informarvi su quali sono le procedure burocratiche per avviare un'impresa, studiare un business plan, e così via.

Per ognuna di queste voci datevi un tempo e preparate un piano di azione (esempio: contattare un commercialista - entro il mese prossimo).

Creare un piano vi renderà tutto più semplice perché saprete come agire e in quali tempi farlo.

Premiatevi per ogni traguardo raggiunto

I vostri obiettivi devono essere divisi in micro obiettivi che vi permetteranno di raggiungere la meta per gradi.

Ma è fondamentale che ogni volta in cui raggiungerete questi piccoli traguardi vi premiate per riconoscere a voi stessi il lavoro fatto fino a quel momento.

La nostra mente infatti risponde meglio quando viene rinforzata e sarete così più motivati ad andare avanti.

Passo dopo passo fino a destinazione.