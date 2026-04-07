Dai grandi maestri del passato alle icone pop: ecco le più belle mostre in Italia da visitare questa primavera

La primavera è la stagione perfetta per lasciarsi ispirare dall’arte, tra viaggi fuori porta e weekend culturali. Da Nord a Sud, l’Italia si anima con grandi esposizioni che attraversano epoche, stili e visioni, dai maestri del Trecento fino alle icone della contemporaneità.

Ecco allora le imperdibili mostre da segnare subito in agenda!

**Le mostre più belle da non perdere in Italia quest'anno**

5 imperdibili mostre da visitare questa primavera di Italia

(Continua sotto la foto)

Credits: The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc

1. Andy Warhol torna a Ferrara: il volto della contemporaneità

A Palazzo dei Diamanti, la primavera 2026 si accende con la mostra Andy Warhol. Ladies and Gentlemen (1975-76), che ripercorre un momento chiave della sua carriera: l’introduzione di una nuova visione della ritrattistica, potente e inclusiva. Oltre 150 opere - tra acrilici, serigrafie, Polaroid e disegni - raccontano l’universo visivo dell’artista, in un allestimento che ricostruisce l’evento originale. Questa mostra intende essere un bellissimo viaggio nel suo universo creativo, mettendo in luce il modo in cui Warhol ha ridefinito il genere del ritratto nella modernità.

Dove e quando: Ferrara, dal 14 marzo al 19 luglio 2026

Credits: Photographic Archive. Museo Nacional del Prado. Madrid

2. Van Dyck a Genova: il ritratto come arte europea

Il Palazzo Ducale ospita Van Dyck L’Europeo, una grande retrospettiva dedicata a Antoon van Dyck. In mostra circa 60 capolavori provenienti da collezioni internazionali, con un focus speciale sul legame tra l’artista e l’Italia. Il percorso esalta la raffinatezza del ritratto barocco, tra eleganza e innovazione.

Dove e quando: Genova, dal 20 Marzo fino al 19 luglio 2026

Credits: museoarcheologiconapoli.it

3- Napoli e il mito di Parthenope

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli prende vita Parthenope. La Sirena e la città, una mostra che intreccia mito e identità. Con oltre 250 opere, l’esposizione racconta le molteplici sfaccettature della sirena simbolo di Napoli, tra archeologia, arte e immaginario collettivo.

Dove e quando: Napoli, dal 3 aprile al 6 luglio 2026

Credits: mostrepalazzobonaparte.it

4. Hokusai a Roma: il genio che ha conquistato l’Occidente

Evento imperdibile della stagione è la grande mostra dedicata a Katsushika Hokusai a Palazzo Bonaparte. Con oltre 200 opere, il percorso ripercorre l’intera carriera del maestro, celebre per capolavori come la Grande Onda. Le sue visioni hanno influenzato profondamente artisti occidentali come Claude Monet e Vincent van Gogh, rendendolo una figura centrale nella storia dell’arte globale.

Dove e quando: Roma, dal 27 marzo al 29 giugno 2026

5- Giotto e San Francesco: la nascita dell’arte moderna

Credit: nationalgallery.org.uk

Alla Galleria Nazionale dell’Umbria, un viaggio nel cuore del Trecento celebra l’incontro tra Giotto e San Francesco d’Assisi. La mostra indaga una vera rivoluzione artistica e spirituale, attraverso oltre sessanta opere firmate anche da maestri come Simone Martini e Pietro Lorenzetti. Un’occasione unica per comprendere le radici dell’arte moderna.

Dove e quando: Perugia, dal 14 marzo al 14 giugno 2026