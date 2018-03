Un emisfero del cervello è responsabile di creatività e intuito, l'altro di linguaggio e logica: ecco come scoprire quale lato avete più sviluppato

Il nostro cervello è una macchina perfetta.

Ogni neurone, ogni sinapsi, ogni collegamento ha una funzione ben precisa che serve a far funzionare ogni nostra funzione vitale.

La caratteristica più importante del cervello, quella che corre in nostro aiuto quando vogliamo cambiare qualcosa, è la sua plasticità, cioè la capacità di modificarsi.

Chi continua a ripetere Sono fatto così in realtà dovrebbe considerare che il suo cervello sarebbe pronto a cambiare in qualsiasi momento.

In quanto all'anatomia, nella sua parte anteriore è diviso in emisfero destro e sinistro, entrambe sono fondamentali per le funzioni cognitive e comunicano tra di loro attraverso il corpo calloso.

Vi spieghiamo quali sono le differenze tra i due emisferi: voi da che parte state?



(Continua sotto la foto)

Matematico vs artistico

Il lato sinistro è quello tecnico, si occupa dell’elaborazioni delle informazioni, della logica, del calcolo matematico e delle sequenze di azioni.

Quello destro invece racchiudi i nostri lati più liberi: qui troviamo l’istinto, la creatività, la gestione delle arti come la musica, il canto la danza.



Regole vs intuito

Nel lato sinistro abitano le vecchie regole interiorizzate nel tempo, grazie alle quali noi agiamo in una maniera specifica.

A volte però può intervenire anche il nostro lato destro in cui invece prevale l’iintuito o l’immaginazione.

Questa parte del cervello infatti è molto sensibile alle idee positive e alle nuove soluzioni.



Linguaggio vs emozioni

Nel lato sinistro del cervello si può trovare l’area di Broca, centro della produzione del linguaggio, mentre nella parte destra risiedono emozioni e attivazioni fisiologiche.

Per l’emisfero destro non esistono il passato e il futuro ma solo il tempo presente.



Dettagli vs visione d’insieme

Il nostro lato sinistro guarda i dettagli delle figure, le scompone, le analizza in ogni singola parte.

L’emisfero destro si occupa poi di elaborare questi dati e di creare una visione d’insieme, un’unica immagine che racchiude tutti gli elementi già elaborati dalla parte sinistra.

In poche parole, uno scompone e l’altro ricompone.



Il corpo calloso

Tutte queste differenze tra i due emisferi assumono molta meno importanza se consideriamo il corpo calloso.

Questa struttura è composta da un insieme di fibre nervose e il suo compito è quello di connettere le due parti del nostro cervello creando un’unica mente.

Grazie al corpo calloso i due emisferi comunicano costantemente e integrano le informazioni.

Sono due anime gemelle e una non può vivere senza l’altra.