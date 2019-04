Uova di Pasqua decorate e artigianali: ecco quali sono e dove trovare quelle che secondo noi sono le migliori uova di cioccolato di Milano

L'uovo di cioccolato a Pasqua è un must che conquista tutti. Piace a grandi e piccini e con la sorpresa diventa un oggetto del desiderio (ai più) irresistibile.

Non è stato un compito facile, ma ne abbiamo scelti 12 artigianali, di qualità eccellente, tutti acquistabili a Milano. E ciascuno diverso dall'altro per una caratteristica speciale che lo rende unico.

La difficoltà ora è la vostra: quale scegliere? L'offerta è ricca, il talento e la creatività dei mâitre chocolatier di unire le giuste percentuali di cacao, mandorle, granelle, polveri e ripieni vari dà vita a sapori nuovi e sorprendenti.

Esteticamente, poi, sono dolci opere d'arte. Tanto che se non fossero così irrimediabilmente golosi, verrebbe voglia di non romperli.

Ma poi, senza uovo di cioccolato (e sorpresa), che Pasqua sarebbe?

Ecco allora i migliori e dove acquistarli a Milano.

(Continua sotto la foto)

L'uovo decorato con sorpresa gioiello

Le uova di buonissimo cioccolato sono lavorate ad arte dai maestri della storica pasticceria meneghina Sant Ambroeus.

Ineccepibili al palato, equilibrati e raffinati nel gusto, anche esteticamente sono irresistibili. E all'interno svelano una sorpresa preziosa.

Speciali perché: nascondono le allegre sorprese della capsule pasquale di Carolina Ravarini. Elefantini, cavallucci marini, tartarughe e tanti altri sono gli animaletti che fino al giorno di Pasqua restano nascosti tra finissimo cioccolato.

Dove acquistarlo: Pasticceria Sant Ambroeus, Corso Giacomo Matteotti, 7, Milano

L'uovo Cactus, senza glutine

Per celebrare il tema green della sostenibilità ambientale e dell'amore per il nostro Pianeta, la storica azienda Majani 1796 propone l'uovo decorato Arizona, in finissimo cioccolato al latte con decoro interamente realizzato a mano che ricorda una vera pianta di cactus.

Sorretto da un simpatico vasetto di fondente extra, è senza glutine.

Speciale perché: è il perfetto connubio fra eccellenza cioccolatiera ed estetica.

Dove acquistarlo: presso Rinascente Milano Duomo e i rivenditori specializzati Majani 1796.

L'uovo limited edition con Prugne della California

Ispirato alle iconiche uova gioiello della tradizione russa, un raffinato intreccio di fili di cioccolato fondente 62% crea la forma tradizionale dell’uovo, impreziosito da un intarsio di Prugne della California e pistacchi incastonati al centro come pietre preziose.

Speciale perché: l'inserimento delle Prugne della California come elemento decorativo ha dato forma a un uovo di Pasqua artistico, inedito anche al palato.

Dove acquistarlo: presso l'Officina Cocktail Bar di Milano in Via Giovenale, 7 e nella storica pasticceria-cioccolateria Chocolat di La Thuile, in Valle d'Aosta.

L'uovo bio, vegan e solidale

Fatto con cioccolato fondente extra da produttori equo solidali, zucchero di canna, burro di cacao, estratto di vaniglia da agricoltura biologica. La lecitina di soia è certificata e priva di organismi geneticamente modificati.

L'uovo dell'associazione LAV di Altromercato è 100% vegan, non contiene grassi vegetali diversi dal burro di cacao.

Anche le sorprese supportano una buona causa: sono infatti realizzate a mano da organizzazioni di artigiani equo-solidali.

Speciale perché: è un aiuto concreto agli animali salvati da maltrattamenti. Il ricavato di queste uova va all’associazione LAV, organizzazione di volontariato che dal 1977 si batte per l'affermazione dei diritti animali e contro ogni forma di sfruttamento animale.

Dove acquistarlo: nelle piazze di Milano (e di tutta Italia), info QUI

© Francesco Caracciolo

Le uova dolci, leggermente salate

Al latte con mandorle tostate e salate o al latte con pistacchi tostati e salati. Quest'anno le uova firmate dalla storica Pasticceria Cova si rinnovano nella ricetta.

Speciali perché: l'incontro tra il cioccolato al latte e la più preziosa frutta secca leggermente salata crea un'armonia insolita di gusti e sapori al palato.

Dove acquistarle: Pasticceria Cova, Via Monte Napoleone, 8

Le uova del benessere

Uova di cioccolato fondente, certificate gluten free e Vegan. Lisce o ricoperte di frutta secca superfoods raw, che essiccata lentamente e a basse temperature preserva tutte le proprietà antiossidanti e organolettiche.

Be Well, tradotto con “Stammi Bene”, è un’azienda di Perugia specializzata nella lavorazione di Cacao Raw o Crudo biologico in Ecuador. Tutte le materie prime sono sottoposte esclusivamente a processi di lavorazione a temperature controllate.

Speciali perché: la sorpresa è un kit per seminare fiori che attraggono le api. Un progetto etico, in collaborazione con BEE THE FUTURE, per aiutare e sostenere le api e la loro importanza vitale.

Dove acquistarle: presso Eataly Milano. Più info QUI

Le uova di cioccolato gourmet

Dalla maison La Perla di Torino, Le Tartufate, in due varianti, sono omaggio al tartufo di cioccolato.

Due le varianti disponibili: La Perla Nera, uovo di cioccolato fondente con un sottile ripieno al tartufo, e Triple Chocolate, ispirato alla voluttuosità del famoso dessert italiano.

Speciale perché: il sapore in purezza, raffinato e ricercato, accontenta anche i gourmand più esigenti amanti del tartufo, il prodotto iconico dell'azienda.

Dove acquistarlo: presso Rinascente Milano Duomo

L'uovo di cioccolato della Regina

In tre versioni, al latte, fondente e fondente con sale marino, con all'interno degli originali Truffles (Tartufi), l’uovo di cioccolato Domori è del tutto inedito.

Speciale perché: realizzato in collaborazione con Prestat, lo storico marchio inglese - di recente entrato a far parte del Gruppo Illy - che dal 1975 è uno dei detentori del Royal Warrant e fornitore ufficiale del cioccolato di Sua Maestà Regina Elisabetta II.

Dove acquistarlo: Bar Passerini, Via Victor Hugo 4, Milano e presso Domori Store, Arese (MI)

L'uovo di Pasqua pinky glamour

600g di puro cioccolato dal gusto inconfondibile, incartato con alluminio goffrato e nastro di velluto. All'interno non una, ma due sorprese.

Speciale perché: oltre l'incarto, apparentemente semplice ma prezioso, la prima sorpresa è l'uovo di cioccolato color rosa. La seconda, la sorpresa gioiello.

Dove acquistarlo: Záini Milano, Via De Cristoforis, 5

L'uovo di cioccolato crudo

Un uovo di cioccolato crudo al 70%, con fave di cacao non tostate provenienti dalle foreste amazzoniche, pasta di cacao crudo e burro di cacao crudo, zucchero di cocco ricco di fibre, sali minerali e vitamine.

Vegan e biologico, è ideale per persone con problemi di glicemia, ma anche per gli amanti del cioccolato puro, senza interferenze.

Disponibili anche Uova con fondente crudo al 65%, variante leggermente più dolce, e un 90% Forte per gli amanti dell’extra fondente, oltre al classico cioccolato crudo all’80%. Il 70% e il 65% sono proposti anche in variante con granella di nocciole.

Speciale perché: il cioccolato crudo è un superfood con oltre 800 micronutrienti e valori di anti-ossidanti 5 volte superiori al cioccolato tradizionale. In più ha un gusto originale e autentico, non alterato dalla lavorazione. Un piacere, che fa anche bene alla salute.

Dove acquistarlo: Grezzo Raw Chocolate Milano, Via Pastrengo, 2

L'uovo stratosferico

Due strati di cioccolato, al latte o fondente, ripieni di golosi ingredienti.

La variante al latte è arricchita di crema al cacao e nocciole alla meliga, oppure di crema al cacao e nocciole con granella di nocciole. Quella fondente, con crema al cacao e nocciole alla meringa o con granella di fave di cacao tostato.

Questo è un uovo genuino, perché Golosi di Salute è la pasticceria artigianale attenta alla salute, ma golosa, per chi ama il piacere del dolce in modo leggero, senza aggiunta di grassi vegetali idrogenati o oli raffinati.

Speciale perché: è stratosferico... lo dice il nome!

Dove acquistarlo: Eataly, Milano. Più info QUI

L'uovo d'oro



Uovo Extra Bitter 63% prezioso nella decorazione, atipico nella forma sinuosa e allungata. Un must per Guido Gobino, artigiano del cioccolato da oltre 50 anni che oggi unisce il rispetto per la tradizione a un originale slancio verso l’innovazione

Speciale perché: decorato a mano, impreziosito con oro

Dove acquistarlo: Corso Garibaldi, 39, Milano