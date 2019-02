Consumati in eccesso, grassi e zuccheri sono nemici della linea e della salute. Ecco cosa fare a tavola per ridurli e assimilare meno calorie

Un consumo eccessivo di zuccheri e grassi nella dieta favorisce sovrappeso, obesità, diabete e molti altri disturbi.

Ecco perché ridurne il consumo rappresenta una delle priorità per la salute. Ma rinunciarvi non è semplice.

Per esempio, fare a meno del gusto dolce per alcuni è un’impresa. Nell’organismo, infatti, lo zucchero è in grado di innescare un meccanismo di ricompensa che ne aumenta il desiderio.

Non accade solo quando si consuma quello bianco da cucina, ma anche quello aggiunto o nascosto nei cibi “sani” che spesso si ignora di consumare, come il fruttosio, lo sciroppo di glucosio, ecc.

Un suggerimento utile da adottare è ridurre il consumo dei cibi che lo contengono e non farsi mai mancare fibre, proteine e puntare sui grassi buoni che ne riducono l’assorbimento.

Quali sono? Ecco cosa mangiare per assimilare meno calorie da zuccheri e grassi.

(Continua dopo la foto)

Non fatevi mancare pre e probiotici

Manternere la flora intestinale in salute aiuta a migliorare la risposta glicemica.

A tavola non bisogna mai farsi mancare i cibi ricchi di probiotici, che aumentano il numero dei batteri benefici che la popolano, come lo yogurt a basso contenuto di zuccheri e di fibre prebiotiche, in particolare di inulina che nutre il microbiota intestinale.

Ne sono buone fonti i cereali, le banane, i carciofi e molti altri.

Puntate sui cereali integrali

Rispetto quelli raffinati, i cereali integrali hanno un maggiore contenuto di fibre, che riducono l’assorbimento di zuccheri e grassi da parte dell’organismo e aiutano a prolungare il senso di sazietà.

Dolcificate con le spezie

Zenzero, curcuma, cannella e molte altre spezie sono degli ottimi sostituti dello zucchero.

Grazie al loro aroma gradevole, aiutano a correggere il gusto amaro di bevande e cibi risparmiando zuccheri e calorie.

Abbinate le verdure alla pasta

Per ridurre l’assorbimento degli zuccheri abbinate nello stesso pasto i carboidrati di pasta, pane, ecc. a una porzione di verdure ricche di fibre.

Per abbassare ulteriormente l’indice glicemico del pasto un’altra piccola astuzia da adottare è scegliere la pasta integrale e mangiarla al dente.



Via libera alla frutta secca

Tutta la frutta a guscio (noci, nocciole, mandorle, pinoli ecc.) è fonte di fibre e grassi “buoni” Omega 3, che rallentano l’assorbimento del glucosio nel sangue, riducendo la velocità di digestione e di assorbimento degli zuccheri.





Photo Credits: Unsplash