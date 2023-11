Lunga, golosa, ad alto indice glicemico: ecco la nostra lista di panettoni artigianali più buoni d’Italia e dove trovarli

Immancabile, proprio come il panettone sulla tavola delle feste, arriva anche quest’anno la nostra classifica dei panettoni artigianali più buoni d’Italia.

Li abbiamo selezionati tenendo conto della qualità degli ingredienti: burro di prima scelta, uova fresche, uvette e canditi morbidi e succosi, mai gommosi, l’uso di lievito madre rinfrescato e nessun conservante. Della lunga lavorazione (dalle 48 alle 72 ore) totalmente artigianale.

E naturalmente del gusto. All’assaggio i panettoni selezionati sono risultati tutti soffici e digeribili, perché perfettamente lievitati, con la mollica filante che si scioglie in bocca e non si attacca al palato.

L’occhio, infine, è caduto sulla confezione: di cartone o di latta, allegra e colorata o elegante e raffinata, portavoce a volte di un messaggio sociale, anche quella ormai è diventata un elemento caratterizzante.

Non vi resta che scorrere la nostra lista. Dal panettone classico alle varianti creative, ce n’è anche per chi cerca un dolce vegano o a basso contenuto di zuccheri e grassi. E se al panettone preferite il suo grande rivale, non perdete la nostra selezione dei migliori pandori artigianali.

I panettoni artigianali più buoni del Natale 2023

Panettone al sesamo di Ispica del Panificio Asta

Nel forno siciliano aperto nel 1967 dal nonno, detto Don Vicinzinu, Vincenzo porta avanti l’attività di famiglia. Una vera sfida.

Dopo una laurea in Scienze Politiche e oltre dieci anni di vita a Milano lascia un lavoro di successo per tornare nella sua Ispica, in provincia di Ragusa, nel 2017. E affiancato dal papà Salvatore oggi gestisce il Panificio Asta, muovendosi tra ricette della tradizione, in particolare i biscotti siculi delle festività, e il desiderio costante di innovare e inventare nuove combinazioni di ingredienti e di gusto.

Per il Natale propone diversi lievitati, ma il suo è preferito è il Panettone al sesamo: «un dolce pensato per abbattere le barriere geografiche», spiega Vincenzo «in cui avviene l’incontro tra il dolce meneghino per eccellenza e il sesamo di Ispica, un presidio Slow Food coltivato nel sud più profondo del Paese, retaggio di una dominazione araba che ha lasciato segni tangibili nella preparazione di tanti piatti siciliani».

A connotare l’impasto è la tahini, ovvero la crema fatta con il sesamo di Ispica che unita al burro di latteria dà sofficità e un aroma di mandorla tostata al lievitato. Mentre ad arricchirlo sono i canditi di arancia al naturale, tagliati al coltello, e la glassa a base di mandorle siciliane e granelli di sesamo al naturale. Info e ordini sul sito

Il panettone al cioccolato Cioccolateria Vetusta Nursia

Nel suo laboratorio di produzione e vendita nel cuore di Norcia, Arianna Verucci lavora senza sosta, tutto l’anno. Ancora di più sotto Natale.

«Dietro ai nostri panettoni è racchiuso un decennio di esperienza, errori, esperimenti e tanti sacrifici», spiega la pastry chef «quando mi sento esausta penso alla soddisfazione che provano i nostri clienti al momento dell’assaggio e ritrovo l’energia».

Oltre al panettone tradizionale, premiato come Miglior panettone dell’Umbria alla manifestazione nazionale Panettone Day 2023, e alle varianti al cioccolato e frutti di bosco, pistacchio, caramello e caffè, c’è il cavallo di battaglia di Arianna: il panettone al cioccolato, un lievitato frutto di 48 ore di lievitazione, in cui il sapore deciso del cioccolato fondente abbraccia un’emulsione di agrumi.

L’ingrediente in più? «Tanto amore per la pasticceria e per il cioccolato, che ho ereditato da mio padre, Gabriele Verucci, fondatore de Vetusta Nursia», spiega ancora Arianna. Info e ordini sul sito

I panettoni “Non Costringermi!” di Pandefrà

Due panettoni artigianali - uno tradizionale con glassa alle mandorle e l’altro ai tre cioccolati - e un solo messaggio: “NO!” alla violenza e alle costrizioni di qualsiasi tipo, fisiche, psicologiche, sociali.

Per sostenere la causa il gruppo di giovani panificatori di Pandefrà devolverà parte del ricavato della vendita dei suoi panettoni “Non Costringermi!” all’Associazione "Dalla Parte delle Donne" di Senigallia.

«La libertà per noi è un tema caro e speriamo che i nostri panettoni siano d’ispirazione anche per i nostri clienti. Regalarlo significa regalare il gusto libero di dire NO!», spiega Francesca Casci Ceccacci, founder del forno marchigiano. Info e ordini sul sito.

I panettoni inclusivi di Mamm

Il motto di Mamm per questo Natale è: “Tutti hanno il diritto di avere il proprio panettone”.

Ecco perché oltre al panettone classico e alla versione ai quattro cioccolati (gianduia, cioccolato bianco, fondente, al latte e crema di nocciola incorporata nell'impasto), il forno di Udine propone due novità: unpanettone all’olio Extravergine di Oliva, privo di burro, per chi è intollerante al lattosio, arricchito con gianduia e albicocche; e il panettone senza uvetta e canditi per chi non li ama.

La scelta di accontentare tutti passa anche dalla grafica delle confezioni: scatole arcobaleno ispirate al tema dell'inclusione e della parità di genere.

La collezione di lievitati delle feste firmate Mamm rientra è una delle tante attività promosse dal forno a sostegno di associazioni ed enti che si battono per la difesa della libertà di tutti, la piena uguaglianza dei diritti e contro le discriminazioni. In particolare, quest’anno parte del ricavato ottenuto dalla vendita dei panettoni “inclusivi” sarà donato all’Associazione Arcigay di Udine. Info e ordini sul sito.

Il Veganone firmato dal Forno Brisa

È una rivisitazione del panettone, è un lievitato goloso ma più leggera e privo totalmente di ingredienti di origine animale. Fatto solo con materie prime naturali, autoprodotte e/o provenienti da filiere sostenibili, è proposto in due varianti di gusto: panettone vegano classico, con canditi; e panettone vegano con albicocche di filiera e cioccolato home made.

Il panettone vegano si inserisce nel più ampio progetto benessere portato avanti dal fono bolognese insieme con il nutrizionista Ferdinando Giannone. Forno Brisa, infatti, sta mettendo a punto il bilanciamento nutrizionale di tutti i suoi dolci: l’idea è di proporre una pasticceria che si può gustare tutti i giorni, non solo quando "ci si concede uno strappo alla regola".

​Oltre al Veganone, la scelta è tra panettone classico, al gianduia e al gusto strudel, il più votato dall’allegra community del forno. E anche quest'anno saranno in vendita in-store anche i panettoni Brutti ma Buoni, imperfetti solo nella forma per chi ha il cuore green. Info e ordini sul sito.

I panettoni sfornati nel carcere Due Palazzi di Padova per Pasticceria Giotto

Nata come una scommessa oltre quindici anni fa, l’idea della Pasticceria Giotto è diventata oggi una realtà consolidata e di successo.

Un laboratorio di pasticceria professionale che lavora a pieno ritmo all’interno del carcere Due Palazzi di Padova. Qui tutto l’anno un gruppo di detenuti guidati da un team di maestri pasticceri sforna dolci artigianali con il rigore che l’alta pasticceria impone.

Per questo Natale, accanto al panettone tradizionale il laboratorio ripropone due grandi successi e una novità: il panettone alla birra (Magma Bianco 2018 del birrificio indipendente Crak); e il panettone con pesche e albicocche semi-candite, bagnato con un infuso ai fiori di lavanda.

La new entry è il panettone mela, rum e spezie, con semi canditi di mela Annurca e tante uvette ammostate nel rum uniformemente distribuite nell’impasto. Un dolce dai toni speziati alla cannella, cardamomo e anice stellato, in piena atmosfera natalizia. Info e ordini sul sito.

Il panettone al limoncello di Olivieri 1882

La storica azienda di Arzignano, in provincia di Vicenza, oggi alla sua quinta generazione, pur mantenendosi nel solco della tradizione quest’anno dà alla sua linea di lievitati un twist innovativo.

Ad arricchire la linea liquori, già composta dagli amatissimi Panettone alla Grappa Nardini e Panettone Rhum e Cioccolato Fondente, arriva il nuovo Panettone al Limoncello.

Un lievitato soffice e dal gusto rinfrescante, dato dall’aggiunta nell’impasto di un’infusione di limoncello ottenuto dai Limoni di Sorrento IGP e di canditi, sempre al limone, al posto delle uvette.

Ma nella sweet family arriva quest’anno un’altra novità, frutto di una collab tra l’Head Baker Nicola Olivieri con lo Chef Lorenzo Cogo. Si tratta di un panettone inedito, farcito con olive candite, cioccolato bianco e rosmarino, che da ottobre '23 a maggio '24 potrà essere gustato nei cieli tra Milano e New York dai passeggeri che viaggeranno a bordo degli aeromobili de La Compagnie. Info e ordini sul sito

I panettoni (stellati) di AtelieReale per Guido Gobino

Un lievitato soffice e fragrante impastato dalle mani esperte di Gian Piero Vivalda, chef due stelle Michelin del ristorante Antica Corona Reale di Cervere. Reso ancora più goloso grazie all’aggiunta del cioccolato Guido Gobino.

Tre le ricette proposte: il nuovo panettone con farcitura ai Tre Cioccolati (Bianco, Gianduja Maximo e Fondente 55%); quello con Giandujotto e Albicocca, farcito con il Tourinot Maximo e l’albicocca candita e ricoperto con glassa alla nocciola con mandorle intere; e infine, il Ricoperto al cioccolato, dove la classica ricetta del panettone, con uvetta e canditi, viene rivestita da un fine strato di cioccolato Extra Bitter Blend 63% e decorata con un goloso disco di cioccolato.

Custoditi in una raffinata cappelliera di latta, ai lievitati acquistati online è possibile aggiungere un messaggio di auguri personalizzato che sarà riportato su una card a tema natalizio. Info e ordini nelle botteghe Guido Gobino e sul sito

Panettone artigianale Cioccolato Anniversary 1908 di Bonollo OF

Dall’incontro tra l’arte pasticcera italiana e la Grappa delle Distillerie Bonollo Umberto di Padova nascono due panettoni.

Il primo con gocce di cioccolato svizzero (nella foto sopra) che si fondono ai toni intensi della Grappa OF Centennial Reserve, al profumo della Vaniglia Bourboun Madagascar 100% naturale e alle delicatezza della glassa al cioccolato che lo ricopre. La ricetta, creata in occasione dell’Anniversario dei 110 anni dalla fondazione di Casa Bonollo, è un omaggio a nonna Neni e alla sua passione proprio per il cioccolato.

L’altro, battezzato Anima e Cuore, ha l’impasto soffice, fragrante e gustoso del panettone classico, impreziosito dalla Grappa Bonollo OF Amarone Barrique, la prima invecchiata in barrique: nasce dalla distillazione delle vinacce provenienti dalla pigiatura delle uve passite da cui si ottiene il pregiato vino Amarone della Valpolicella. Info e ordini sul sito.

Il panettone MassaBon (alle albicocche arrosto) di Daniel Canzian

Il nuovo panettone firmato dallo chef Daniel Canzian (titolare dell’omonimo ristorante milanese) si distingue in fragranza e morbidezza, per il gusto delicato e l’aroma fruttato.

Merito della lavorazione lenta e artigianale e dei cubetti di albicocche arrosto racchiusi nell’alveolatura del panettone.

Ma perché si chiama MassaBon? Il nome viene dal dialetto veneto e significa “troppo buono”.

Info e ordini c/o il ristorante di Via Castelfidardo angolo San Marco (Milano) o sul sito.

Il panettone Dark di Mattia Premoli

Quattro referenze, tre delle quali esistenti (votate dai clienti attraverso un sondaggio) e una novità che arricchisce la linea di lievitati Madre firmata dal pasticcere di Treviglio Mattia Premoli.

Accanto ai panettoni tradizionale (con scorzone di arancia e cedro canditi, uvetta zucchero, uva passa, 100% lievito madre, senza emulsionanti e conservanti), gusto pistacchio e limone Costa D'Amalfi IGP, cioccolato Ruby con amarene e bacche di Goji, arriva il panettone Dark, pensato per tutti gli amanti del cioccolato di qualità.

Nasce dall’incontro tra burro di malga, uova fresche, cioccolato fondente del madagascar 72%, lievito madre che accolgono dolci e goduriose pesche e albicocche candite, tagliate a mano, e una lenta lievitazione naturale senza alcun conservante chimico. Un impasto al cioccolato impreziosito da croccanti grué di cioccolato fondente, ovvero scaglie di fave di cacao dal suo gusto potente e dalla texture croccante: un accostamento armonioso ma deciso.Info e ordini sul sito.

Dal panettone classico allo zibibbone di Federico Prodon

Dal classico ai panettoni più golosi - al pistacchio, al gianduia, al cioccolato (nella foto sopra) e, tutto nuovo, il panettone farcito al gelato (ai gusti cioccolato 99% con rum Dom Papa e nocciole, in vendita solo nella boutique Federico Prodon Pâtisserie e Crémerie ai Parioli) - fino alla limited edition: lo Zibibbone, un panettone classico rivisitato, con uvetta sei corone idratata con uno Zibibbo proveniente dalla zona fra Marsala e Mazara del Vallo, usato anche come base dello sciroppo, inserito dopo la cottura per rendere l’impasto morbido e profumato.

«Tutti i nostri lievitati hanno una shelf life di un mese e mezzo» spiega Federico Prodon, «faccio un primo impasto che riposa 12 ore, quindi la mattina dopo lo riprendo, faccio la pirlatura, ovvero formo i panettoni e li lascio riposare per altre 8 ore di lievitazione, prima di andare in cottura».

Il resto è merito degli ingredienti di qualità - burro d’Isigny, zucchero biologico italiano, farina del Molino Dallagiovanna, uova di categoria A, cioccolato Michel Cluizel e lievito madre -, l’assenza di conservanti e aromi chimici e dell’attenzione a contenere la quantità di grassi e zuccheri. Info e ordini sulla pagina IG.

La focaccia (a forma di panettone) all'olio di oliva extravergine di Pasticceria Tabiano

Nella storica pasticceria di Tabiano Terme si sfornano focacce - a forma di panettone - tutto l’anno. Claudio Gatti ha messo a punto la sua speciale ricetta di lievitato a ridotto quantitativo di zuccheri e grassi.

Tra le novità di questo Natale, la Focaccia con extravergine è un morbido impasto realizzato con ingredienti in gran parte biologici, a base di olio extra vergine di oliva 100% italiano (al posto del burro), olive candite e scorze di limone bagnate nel limoncello.

La focaccia all’olio è senza lattosio, più leggera di un qualsiasi panettone ma ugualmente golosa. Info e ordini sul sito.