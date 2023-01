Location eleganti, panorami da cartolina e cucina gourmet: ecco i più bei ristoranti romantici d'Italia, da Nord a Sud

I ristoranti romantici in Italia non mancano: location perfetta per festeggiare un'occasione di coppia, coprono ogni genere di offerta gastronomica, ma sono accomunati dall'ambiente intimo, viste mozzafiato, ampie carte dei vini (che non guasta) e servizio d'eccellenza.

The Fork ha passato in rassegna i migliori locali di tutta Italia, da Nord a Sud, da Est a Ovest, regalandoci una selezione di ristoranti romantici tutti da provare.

Luoghi da cartolina, interni eleganti e ovviamente una cucina strabiliante che cattura i palati. Ecco quali sono i ristoranti romantici più belli del Bel Paese.

20 ristoranti romantici da provare in Italia

(Continua sotto la foto)

Ristorante Baia del Silenzio, Sestri Levante

Il ristorante Baia del Silenzio è il luogo ideale per gustare cene gourmet e romantiche e pranzi indimenticabili, con lo sfondo della cornice incantevole della Baia del Silenzio di Sestri: sarete solo voi, il mare calmo e le barche dei pescatori ormeggiate alla luce della luna. Non male, no?

Ristorante Bianca sul Lago, Oggiono

Ambienti minimal ma moderni, sala panoramica con ampie vetrate, cucina mediterranea sofisticata e un’eclettica selezione di vini. Al ristorante Bianca sul Lago, in provincia di Lecco, troverete questo e molto di più.

Mistral, Bellagio

Il ristorante Mistral è tra i più rinomati di tutto il lago di Como. La sua posizione regala un panorama unico al mondo e i piatti di ispirazione tradizionale regalano un'esperienza gastronomica indimenticabile.

Ristorante Il Poggio, Poggiridenti

Tra i vigneti della Valtellina, il ristorante Il Poggio a conduzione famigliare è apprezzato tanto per il bellissimo panorama visibile dalla terrazza quanto per la proposta culinaria, caratterizzata da piatti tradizionali con piglio moderno.

Ristorante Sottovoce, Como

Uno dei primi ristoranti rooftop di Como, il ristorante Sottovoce è famoso per la sua eleganza e la cucina gourmet. Se volete regalarvi una cena romantica, e concedervi un’esperienza culinaria multisensoriale, questo è il posto giusto.

Il Diavolo L'Acqua Santa, Como

Suggestivo locale sulle colline sopra Como, il ristorante Il Diavolo L'Acqua Santa è un locale di tendenza, il luogo ideale dove gustare una cucina tradizionale con un tocco di fantasia.

Bella Iseo, Iseo

Dal ristorante Bella Iseo si può godere di uno splendido panorama mentre si assaporano i piatti di una cucina ricercata e con materie prime di altissima qualità.

Rose & Sapori, Desenzano del Garda

Il ristorante Rose & Sapori ha una location elegante e curata nei minimi dettagli, con servizio attento e competente, e cucina d’eccellenza, dai sapori ricercati e genuini.

Quartopiano Suite Restaurant, Rimini

Quartopiano Suite Restaurant offre una vista panoramica di Rimini e un locale elegante ma confortevole. La cucina si distingue per modernità e ricerca del gusto. Specialità? Pesce, ovviamente.

Bistrot De Venise, Venezia

Nel cuore di Venezia, a due passi da Piazza San Marco, il Bistrot De Venise è un ambiente intimo e romantico che mescola tradizione, ricerca ed armonia. La cucina è un viaggio gastronomico che va da piatti storici a interpretazioni contemporanee.

Mater Terrae, Roma

Rooftop sopra il lussuoso hotel Raphaël in Piazza Navona, il ristorante Mater Terrae regala una vista mozzafiato sul centro storico della capitale. La proposta culinaria è sempre nuova e aggiornata con prodotti di stagione. Qui regna una scelta alimentare biologica, biodinamica, vegetariana e con molte proposte vegane.

Rinuccio 1180, Bargino

A pochi chilometri da Firenze, la cantina Antinori Chianti Classico ospita ristorante Rinuccio 1180. Le ampie vetrate della struttura immergono gli ospiti nelle colline circostanti di oliveti e pievi millenarie. La cucina propone piatti toscani della tradizione ma rielaborati con qualche tocco innovativo.

Particolare di Siena, Siena

Il ristorante Particolare di Siena ha una location molto caratteristica, curata in ogni singolo dettaglio e con un delizioso giardino. Le proposte culinarie, preparate con materie prime di qualità assoluta, sono un omaggio ai profumi di questa terra, sospesa tra le colline ed il mare.

Lux Lucis, Forte dei Marmi

Situato all'interno dell'albergo Principe Forte dei Marmi, il ristorante Lux Lucis offre una vista panoramica su mare e montagne. I piatti proposti sono sono una libera espressione della cucina italiana, ma con un pizzico di creatività.

Terrazza Celè, Positano

Location da favola. Ambiente elegante. Piatti raffinati e gustosi. La Terrazza Celè offre una cucina curata che mantiene forte radici nella cultura gastronomica locale, ma che ha anche la capacità di reinterpretare i grandi classici della tradizione.

Le Monzù, Capri

Il ristorante Le Monzù, sospeso tra mare e cielo, è il posto perfetto per godersi i tramonti infuocati dell'isola. Propone un percorso nell’eccellenza della cucina mediterranea alla scoperta dei sapori, degli aromi e dei profumi del territorio.

Ristorante Aragonese, Ischia

Elegante nella sua semplicità, il Ristorante Aragonese è situato nei pressi di Ischia Ponte; una location meravigliosa che si affaccia sul Castello Aragonese. Il menù, rigorosamente di pesce, si distingue per la qualità delle materie prime utilizzate.

Ristorante Il Principe, Pompei

Ambiente nuovo dal design contemporaneo, il Ristorante Il Principe non delude mai. La filosofia di cucina sposa a pieno la cultura e la tradizione partenopea, senza però far mancare cenni storici reinterpretati in chiave moderna.

Il Buco, Sorrento

Tutti gli oggetti e i dettagli al ristorante Il Buco sono elementi che contribuiscono a realizzare un viaggio alla scoperta della cultura enogastronomica del territorio. Ricavato negli spazi di un ex monastero nel cuore di Sorrento, è un'esperienza gourmet a tuttotondo.

La Trattoria Enrico Bartolini, Castiglione della Pescaia

La Trattoria Enrico Bartolini, nel cuore della Maremma toscana, è circondata da oliveti, vigneti, cipressi e pini marittimi. Elegante e gourmet, interpreta la più autentica cucina del territorio con creatività e leggerezza per un’esperienza del palato immediata, ma al contempo raffinata.