Dagli specialty a quelli nelle gallerie d’arte, ecco dove e quali sono i migliori bar d’Italia nella Guida 2024 del Gambero Rosso

Il 97% degli italiani beve caffè più volte al giorno e forse è per questo che in ogni angolo d'Italia è più facile trovare un espresso che qualunque altra cosa e che lungo il Bel Paese si trovano probabilmente i migliori bar del mondo.

La nuova Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso 2024, in collaborazione con illycaffè, fotografa un mondo in cui la tradizione si sposa sempre più all’innovazione con una moltiplicazione dell’offerta davvero encomiabile.

“I nostri bar e ristoranti sono luoghi capaci di rappresentare la massima espressione dello stile di vita italiano l’attenzione al bello, al buono e al ben fatto e la cura dei dettagli. Ed è proprio per questo che illycaffè ha scelto di supportare gli esercenti più esigenti, non solo con prodotti di qualità superiore sostenibile, ma anche offrendo una formazione professionale al personale, per garantire la perfetta esperienza del caffè italiano” commenta Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè.

Cos’è oggi un bar? Un luogo dove la colazione, dolce e salata, si fa slow e sconfina nel brunch, dove la pausa pranzo valorizza sempre più i vegetali di stagione assecondando nuovi regimi alimentari e dove l’irrinunciabile rito dell’aperitivo è scandito da Spritz e calici di vino affiancati da cocktail list studiate, con interessanti proposte zero alcol o drink che esaltano il caffè, il tè o anche la birra. Insomma, un luogo in cui nulla è dato per scontato e l’innovazione è costante.

Dove sono i migliori bar d'Italia

Sono 45 le Tre Tazzine e i Tre Chicchi 2024: con l’esclusione di Molise, Calabria e Sardegna, sono molteplici i bar che in ogni regione italiana danno il meglio di sé.

A brillare, come sempre il Piemonte, dove la storica tradizione del caffè assicura a ben due insegne il massimo delle stelle per 20 anni consecutivi, come Baratti & Milano e Torino e Converso a Bra, a cui si uniscono Biasetto a Padova, Tuttobene a Campi Bisenzio (FI) e Antico Caffè Spinnato di Palermo con lo stesso primato.

Sotto i riflettori anche la Valle d’Aosta: Paolo Griffa Al Caffè Nazionale, che apre la guida con il suo palmares a pieno punteggio, si aggiudica anche il Premio illy Bar dell’Anno 2024, grazie alla sostenibilità che è il suo filo conduttore.

Energia elettrica interamente ottenuta da fonti rinnovabili, packaging riciclabili al 97%, attenzione agli sprechi a tutto tondo, selezione dei fornitori con valori condivisi, garantendo qualità del prodotto e delle condizioni di vita di chi lavora lungo la filiera, valorizzando i prodotti di piccole realtà valdostane e le erbe spontanee impiegate nelle preparazioni, raccolte un orto sinergico a pochi passi. Una somma di piccoli gesti quotidiani, non urlati ma intesi come “normalità”.

I 45 migliori bar d'Italia

Valle d'Aosta

Aosta: Paolo Griffa Al Caffè Nazionale

Piemonte

Bra [CN]: Converso

Torino: Baratti & Milano, Caffè San Carlo, Bar Zucca

Liguria

Genova: Douce, Murena Suite

Lombardia

Almenno San Bartolomeo [BG]: La Pasqualina

Bergamo: Caffè Cavour 1880

Brescia: Bedussi

Carobbio Degli Angeli [BG]: In Croissanteria Lab

Cassago Brianza [LC]: Colzani

Erba [CO]: Pasticceria Sartori

Milano: L'Ile Douce, Pavé

Treviglio [BG]: Marelet

Zanica [BG]: Morlacchi

Veneto

Arzignano [VI]: Olivieri 1882

Lonigo [VI]: Il Chiosco

Padova: Biasetto

Venezia: Amo, Grancaffè Quadri

Friuli Venezia Giulia

Palmanova [UD]: Caffetteria Torinese

Trieste: Antico Caffè San Marco, Caffè Vatta

Emilia Romagna

Bologna: Gino Fabbri Pasticcere

Cattolica [RN]: Staccoli Caffè

Novellara [RE]: Bar Roma

Pianoro [BO]: Gabriele Spinelli - Dolce Salato

Rimini: Rinaldini

San Secondo Parmense [PR]: Nuova Pasticceria Lady

Toscana

Campi Bisenzio [FI]: Tuttobene

Firenze: Ditta Artigianale, Gilli, Paszkowski

Marche

Loreto [AN]: Picchio

Umbria

Magione [PG]: Bar Molino Centumbrie

Lazio

Roma: Spazio Bar E Cucina

Abruzzo

Pescara: Caprice

Campania

Minori [SA]: Sal De Riso Costa D'amalfi

Napoli: Gran Caffè La Caffettiera

Puglia

Lecce: 300mila

Sicilia

Noto [SR]: Caffè Sicilia

Palermo: Sciampagna, Antico Caffè Spinnato