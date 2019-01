Volete mangiare quello che mangia Gwyneth Paltrow? Provate con questa ricetta super nutriente e healthy, dal suo nuovo libro: kefta pollo e zucchine

Se c'è una cosa che sappiamo per certo dell'attrice premio Oscar, imprenditrice, e guru del benessere Gwyneth Paltrow, è che prende molto sul serio ciò che mette nel suo piatto come punto di partenza per la sua felicità a 360°.

Motivo per cui Gwyneth ha scritto un nuovo libro di cucina, con oltre 100 ambiziose ricette super semplici e adatte a ogni gusto gusto; healthy e ricche di benefici per la salute.

Non è il primo libro di ricette per l'attrice di Iron Man. Nel 2011, dopo presumibilmente innumerevoli richieste relative a ciò che includeva la sua dieta, la Paltrow scrisse il suo primo libro di cucina, Notes from My Kitchen Table. Seguono altri due best-seller, uno nel 2013 e uno nel 2016, fino ad arrivare a oggi, con la pubblicazione del suo ultimo libro.

The Clean Plate: Eat, Reset, Heal - questo il titolo - si allinea perfettamente con l'attenzione che l'attrice ha sempre dato a ricette accattivanti e gustose ma anche sane equilibrate; ed include il supporto del suo team di nutrizionisti e medici.

(Continua sotto la foto)

Come preparare il kefta di zucchine e pollo

Sul libro di Gwyneth Paltrow si legge: «Ricchi di sapori e ingredienti freschi, questi spiedini di pollo si sono squisiti.

Se lo spiedino vi suona come un lavoro eccessivo, trasformatelo in polpette o hamburger. E non dimenticate la salsa tahini: lega davvero tutto insieme alla perfezione».

Ingredienti per due persone.

Per gli spiedini:

- 1 zucchina media di medie dimensioni

- 1½ cucchiaini di sale

- Mezzo chilo di carne di pollo macinata

- 2 scalogni, tagliati a fette sottili

- 2 cucchiai di coriandolo fresco tritato

- ⅓ tazza di menta fresca tritata

- 3 spicchi d'aglio tritati finemente

- 2 cucchiai di zenzero fresco tritato molto finemente

- 1 cucchiaino di cumino macinato

- 1 cucchiaino di coriandolo macinato

- ½ cucchiaino di cannella in polvere

- 2 cucchiai di tahini

- Olio d'oliva

Per la salsa tahini (ne verrà circa mezza tazza):



- ¼ tazza di tahini

- ¼ di tazza d'acqua

- 2 spicchi d'aglio

- Succo di mezzo limone

- 1 cucchiaio di aceto di sidro di mele

- 2 piccoli scalogni

- 1 cucchiaino di sale

Il procedimento

In una piccola ciotola, sbattete brevemente il tahini per allentarlo; mentre continuate a sbattere, aggiungete lentamente l'acqua. La miscela potrebbe creare grumi e diventare spessa, ma bisogna continuare a mescolare e aggiungere acqua fino a che non si ammorbidisce (ci vorrà un minuto circa).

Una volta che il composto è diventato un po' più morbido, aggiungete l'aglio, il succo di limone, l'aceto, lo scalogno e il sale fino a quando non si amalgamano. Coprite e lasciate riposare in frigorifero.

Per preparare gli spiedini, immergere 12 piccoli spiedini di legno in acqua per 20 minuti. In una piccola ciotola, unite le zucchine e ½ cucchiaino di sale e lasciate riposare per 5 minuti.

In una ciotola più grande, unite zucchine, pollo, scalogno, coriandolo, menta, aglio, zenzero, cumino, cannella e tahin, e fate amalgamare il tutto.

Dividete poi il composto in 12 porzioni, quindi, con le mani umide, modellare ciascuna porzione attorno allo spiedino.

Riscaldare una griglia (o una piastra) a medio-alta temperatura. Spennellare gli spiedini con un po' di olio d'oliva, quindi grigliate per 8-10 minuti girandoli continuamente su ciascun lato, fino a cottura desiderata.

Mettere gli spiedini di kebab su un vassoio con foglie di lattuga intera, cetriolo, coriandolo e menta. Servire con il condimento.

(La ricetta trattata è un estratto esclusivo di The Clean Plate: Delicious, Healthy Recipes for Everyday Glow di Gwyneth Paltrow, pubblicato da Hachette Australia per €40,00)





Credit Photos: ditteisager.com