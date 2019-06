Abbiamo assaggiato tutte le novità dell'estate tra i gelati confezionati: la gara è senza esclusione di colpi. Ecco quali sono i più buoni del 2019



È dal 2013 che realizziamo la classifica dei gelati confezionati più buoni dell'estate e non abbiamo nessuna intenzione di fermarci, anche perché ormai siamo dei veri pro sulle novità da bar della spiaggia (o da freezer che si trovano al supermercato).

*** I gelati più buoni dell'estate 2018 ***

Per la classifica, una giuria di golosi selezionati ha scelto e assaggiato 8 prodotti appena messi sul mercato (o riproposti o riformulati nella ricetta) dai principali ditributori, aka Algida, Sammontana e Motta.

A ogni gelato abbiamo dato un voto e un giudizio scritto, puntando su due argomenti che ci stanno molto a cuore: le aspettative e la realtà.

Ecco il risultato dall'ottavo al primo posto.

(Continua sotto la foto)

8° posto: Sammontana LOL Surprise!

Ognuno ha i suoi difetti e va accettato così com'è. Il LOL Surprise! versione gelato alla vaniglia e fragola, brillantemente ispirato nei colori al leggendario marchio di giocattoli, è però una delusione.



Con la sua forma rotonda e un fiocco al centro al gusto fragola, non rappresenta affatto lo spirito del brand dal quale nasce: dove sono lo stupore? Dov'è la bambola? Bastava un sorprendente cuore croccante o fatto di crema alla fragola per dare a questo gelato un po' più di valore.

Invece, piccoli e grandi donne che crescono, c'è solo un concorso a premi rivelato dallo stecco. Sopperisce alla mancanza di un gadget e suona più o meno così: 1 gelato su 500 ha inciso sullo stecco "Hai vinto" e gli altri entrano in un concorso a estrazione dal sito.

Una domanda quindi per le bambine appassionate delle LOL e per le mamme e papà che sostenete questa passione: siete sicuri di voler comprare e mangiare 500 stecchi di questo gelato così così, per trovare un gioco in regalo? Forse, è meglio puntare su altro.

7° posto: Kinder Bueno Ice Cream Bar

Rispondiamo subito alla domanda che avete sulla punta della lingua: no, non è affatto identico al Kinder Bueno originale, sia nell'estetica che nel gusto.

La barretta alle nocciole patrimonio dell'umanità, diventa un gelato da bar che basa tutto (com'è ovvio) sul nome che porta. Ma qual è il risultato?



Il gap tra aspettative e realtà è incolmabile: la notizia più amara è che non ricorda quello che compriamo alla cassa del supermercato: ci piace tanto perché garantisce un'esplosione di gusto senza pari. Qui, non c'è nulla di tutto questo. Insomma è un po' il "Tale e Quale Show" del Kinder Bueno.



Non è bello da dirsi, ma avrebbe avuto voti più alti senza il paragone con il cugino più grande con la Maserati. E poi è uno, invece di due come nel dolce originale. L'altro motivo del voto così basso è che il cono, a un prezzo simile, è nettamente più interessante.

6° posto: Magnifico Algida

C'era una canzone di Fedez che attraverso la voce melodiosa di Francesca Michielin diceva: “Fuori è magnifico, fuori tutto è magnifico”. Ecco: il cono Magnifico Algida è tornato per ricordarci che un gelato, quando è "tanta roba" all'esterno si prende un bel rischio. Il rischio di stupire o di essere anche "too much".

Mai come in questo caso la giuria si è divisa tra entusiasmo e attacchi di panico. Cioccolatino al centro del cono con dentro nocciola, gelato al cacao, gelato alla crema all'uovo (ricorda un po' lo zabaione), piccole caramelle mou ricoperte al cioccolato, salsa di cacao, gelato al caffè. Serve aggingere altro? No, decisamente no.

La parte migliore è senza dubbio il caffè incrociato alla salsa di cacao nel cono: ti fa volare.

Magnifico è bellissimo da vedere, è gustoso da mangiare. Però è un po' troppo grande e un po' troppo "pannoso". Era il migliore in assoluto dei coni gelato da bar. Forse con il tempo il buon Magnifico è invecchiato con il suo mito.

5° posto: Kinder Bueno Ice Cream Cono

Ascoltate un vostro amico che di gelati ne ha mangiati tanti e i suoi fianchi non mentono: non comprate la versione Mini al supermercato.

La vera esperienza di gusto del Kinder Bueno Icecream si prova con il cono di dimensioni normali.

L'unico motivo per cui alla fine ci è piaciuto però, è quel dischetto di cioccolato in cima: è squisito. Assaporandolo ti gira la testa perché è proprio lui il Bueno che stavi cercando. Il resto del gelato alla nocciola, senza infamia e senza lode, sembra dire solo "meh".

Come ha giustamente scritto un giurato e posso sottoscriverlo: con tutto il rispetto, così come una corona non fa una principessa anche una tavoletta di cacao in testa non nobilita un gelato. Assaggiatelo, godetevelo, vi piacerà. Poi però, potrete farne a meno.

4° posto: Non Mordere Cioccolato Bianco e Caffè

Come nella moda una volta si punta su quello, una volta si punta su quell'altro, quest'anno il caffè e il cioccolato bianco sono parecchio protagonisti dell'estate. Perché allora non cercare di essere i migliori? La Sammontana ci ha provato "di brutto".



La proposta è molto più che invitante e preparate i tovagliolini sotto il mento, perché trattasi di un gelato al caffè con variegatura al caffè arabica con copertura morbida al cioccolato bianco.

Che dire, follettini e follettine, come direbbe la nota YouTuber: l'aspetto è talmente vellutato che sembra una saponetta di Lush, il sapore del caffè è fortissimo, ha pure il retrogusto del chicco tostato.

Il cioccolato bianco che notoriamente copre e cancella tutto lasciando desolazione come il finale di Game of Thrones, qui rimane per almeno 24 ore. È incredibile come il cioccolato morbido esterno che ha reso celebre il "Non Mordere", nella nostra giuria qui non convinca. Fa venir voglia di una nota croccante.



Insomma: lo mangi più che volentieri ma è come quando cambi fidanzato o fidanzata ma dopo un mese stai ancora pensando all'ex.

3° posto: Magnum White Chocolate & Cookies

C'è la possibilità che la Algida sbagli un Magnum? Assolutamente no!

Il più amato degli stecchi da bar, quest'anno arriva con un cioccolato bianco da svenimento. L'idea del Magnum White Chocolate & Cookies è quella di un gelato alla panna, una texture interna al gusto biscotto, croccante cioccolato bianco esterno e pezzetti di biscotto al cacao.

La confezione preziosa, la cura con la quale i biscotti sono perfettamente distribuiti su tutto il gelato, ogni cosa è pazzesca. L'occhio vuole la sua parte, ma anche il gusto qui è sopra le stelle. Ha un sapore immediato, compatto, molto riconoscibile. È come andare a un matrimonio come invitato e ricevere la busta coi soldi da tutti gli invitati: non sembra vero!

Perché non ha vinto allora? Il biscotto ha una consistenza oggettivamente perfetta, ma il "cookie" potrebbe avere un gusto migliore. Stiamo però parlando di un gelato eccellente che sposa volentieri anche chi, come molti, non comprerebbe mai uno stecco al cioccolato bianco. Insomma, hanno fatto il miracolo.

2° posto: Nuii Caramello Salato e Noci Macadamia Australiane

Se bisogna fare l'amore con il sapore e l'amore non è bello se non è litigarello, tra i due litiganti, Nuii gode.

Lo stecco gelato portato nei bar da Motta qui fa della frutta secca di qualità la sua protagonista. Questo prodotto ha cremoso gelato alla vaniglia, caramello salato come variegatura, granella di noci di Macadamia caramellata immerse in una copertura di cioccolato al latte.

Questo stecco è di pochissime parole, ma di tantissimi fatti. Non è un caso che la giuria, con la bocca piena abbia avuto un comune sussulto, esclamando "È proprio buono" come se fosse il Piccolo Coro Mariele Ventre dell'Antoniano. Nuii è uno stecco coraggioso, con materie prime saporite, delizioso dal primo morso fino al retrogusto finale.

Ah, poi c'è quel caramello. È così delicato! La parola chiave usata dai giurati con il sorriso stampato in volto è "equilibrio" e scusate se è poco per uno stecco dal gusto così variegato.

Quella che poteva essere una tranquillissima operazione commerciale tutta pubblicità e niente arrosto, si è trasformato in un gelato rivelazione del 2019.

1° posto: Biscotto Amando con frutti di bosco



Qualche anno fa, innocentemente, pensavamo che l'interlocutore vincitore di questa gara potesse essere uno e uno solo. Negli anni, con decine di gelati da bar mangiati, ci siamo accorti che la concorrenza è diventata sempre più agguerrita e che c'è sempre qualcuno in grado di stupirti.



La linea Amando Sammontana lo scorso anno ci ha letteralmente rapiti con un gelato alla frutta eccezionale. Quest'anno, con grande sorpresa, stacca tutti gli avversari di parecchi punti di nuovo e si guadagna il primo posto di nuovo con la sua versione biscotto.



Attenzione alla ricetta: è un gelato alla vaniglia con latte di mandorla e variegato ai frutti di bosco, racchiuso tra due biscotti senza glutine, ai cereali con mirtilli rossi.

Peraltro i frutti di bosco nella ricetta sono al 44 per cento e nonostante di latte non ce ne sia affatto, è un gelato corposo come pochi.



Il suo sapore ricorda quello di una buona cheesecake, il biscotto ai cereali croccante non ti si imprigiona in gola, ha quell'aspetto che ricorda un prodotto artigianale, bellissimo da vedere e da gustare.

Se tutti anche quest'anno hanno provato a primeggiare seguendo strade già battute, Amando continua a percorrere, vincendo, una strada unica e inimitabile. Applausi.