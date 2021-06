Stili di vita, abitudini sbagliate e stress possono indebolirle. Ecco cosa mangiare per rinforzare le unghie e renderle più sane

Lo stress, un uso frequente di prodotti troppo aggressivi, compresi detergenti e detersivi, e tanti altri fattori possono rendere le unghie particolarmente fragili, ma sapere cosa mangiare per rinforzare le unghie può davvero fare la differenza.

Il problema tende infatti a peggiorare in caso di una dieta particolarmente squilibrata, già che carenze di vitamine e minerali ne influenzano fortemente la salute e la robustezza.

Per combattere la fragilità ungueale può essere d’aiuto inserire nei menu quotidiani cibi ricchi di sostanze che garantiscono una maggiore protezione, migliorandone l'aspetto e lo stato di salute.

Ecco cosa non farsi mancare nella dieta per unghie forti e sane.

Cosa mangiare per rinforzare le unghie

Vitamina H (uova, latte, legumi, frutta secca)

Chiamata anche biotina, la vitamina H è indispensabile per la salute delle unghie.

Stimola la formazione di cheratina, una sostanza che le rende più forti.

Si trova in abbondanza nei vegetali, nei legumi, nelle uova, nel latte e nelle diverse varietà di frutta secca, comprese le noci, i pistacchi e le mandorle.

Per assimilarla meglio il suggerimento è di associare i cibi che la contengono con quelli ricchi di zinco, come il pesce.

Collagene, da abbinare ai cibi ricchi di vitamina C

Il collagene è una proteina presente nelle unghie la cui carenza le rende più fragili.

La sua produzione avviene grazie ad alcuni aminoacidi presenti per esempio nel pesce e nelle uova e viene agevolata dalla presenza di vitamina C, di cui sono particolarmente ricchi alimenti come i kiwi, i frutti di bosco e le verdure a foglia, tra cui gli spinaci, la lattuga e la rucola.

Ferro (uova, carne, legumi)

I cibi ricchi di ferro sono degli ottimi alleati a tavola se avete unghie che si sfaldano e si spezzano facilmente.

Una carenza di questo minerale nella dieta quotidiana infatti è responsabile in molti casi del loro indebolimento.

Per evitare ciò non fatevi mancare a tavola alimenti come uova, carne magra di pollo o di tacchino, fagioli, lenticchie, ceci e fate attenzione a cosa mangiate nello stesso pasto.

Alcuni cibi come quelli in cui è presente il calcio, per esempio i formaggi, ne riducono l’assorbimento, mentre altri, in particolare quelli in cui è presente il rame (pesce, frutti di mare, semi di lino, semi di sesamo) e la vitamina C (limone, fragole, radicchio, rucola), ne facilitano l’assimilazione.

Photo Credits: Unsplash