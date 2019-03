I cibi detox favoriscono la depurazione dell’organismo e aiutano a smaltire le tossine in eccesso che favoriscono gonfiore e chili in più: ecco quali sono



Cattiva alimentazione e abitudini scorrette come il consumo di alcol, la sedentarietà, il fumo possono influire in maniera negativa sulla funzionalità dell’organismo, favorendo l’accumulo di tossine in eccesso.

Il surplus di sostanze di scarto rallenta il funzionamento degli organi filtro deputati alla depurazione, tra questi l’intestino, il fegato e i reni, favorendo la comparsa di gonfiore, ritenzione idrica e aumento di peso.

Alcuni alimenti però grazie alle loro proprietà possono essere d’aiuto per favorire lo smaltimento delle tossine.

Ecco allora i cibi detox utili per detossinare l’organismo e allontanare il rischio dei chili in più.

Cipolla rossa

Ricca di allicina e zolfo aiuta il fegato a smaltire le tossine e le sostanze di scarto.

È poi una buona fonte di fibre prebiotiche come l’inulina che favoriscono la regolarità intestinale e la buona funzionalità dell’intestino.

Ha poi un elevato contenuto di acqua e potassio che aiutano a smaltire le tossine attraverso la diuresi.

Barbabietola

Grazie alle sue proprietà disintossicanti, questo ortaggio stimola la depurazione del fegato e dell’intero organismo.

Apporta elevate quantità di minerali, in particolare il potassio che aiuta a drenare e eliminare i liquidi in eccesso.

Contiene poi tanta acqua e fibre che agevolano il transito intestinale e lo smaltimento delle tossine.

Kiwi

Questo frutto è un’eccellente fonte di vitamina C che ha un’ottima azione antiossidante.

Assicura poi magnesio e potassio, due minerali che stimolano la diuresi e favoriscono la depurazione dell'organismo.

Ravanelli

Hanno una spiccata azione diuretica. Ricchi di potassio, agevolano l’eliminazione dei liquidi in eccesso attraverso la diuresi.

Grazie alla presenza di zolfo aiutano il fegato a smaltire con più facilità le tossine e le sostanze di scarto.

Carciofi

Attivano la secrezione biliare e agevolano il lavoro del fegato. In più, favoriscono il buon funzionamento dei reni.

Contengono cinarina, un polifenolo che aiuta a drenare i liquidi in eccesso e favorisce l’eliminazione di tossine e sostanze di scarto che affaticano l’organismo.

Assicurano poi fibre solubili che migliorano la regolarità intestinale. L’inulina di cui sono ricchi ha un’azione prebiotica: agevola la crescita dei batteri buoni nell’intestino.





