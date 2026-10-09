I nuovi tablet Amazon con Alexa+ combinano intrattenimento e produttività grazie all'intelligenza artificiale integrata e alle tante, nuove funzionalità

Guardare una serie TV sul divano, leggere qualche capitolo prima di dormire, rispondere alle email mentre si è in viaggio o cercare una ricetta da preparare per cena. I tablet sono ormai entrati nella nostra quotidianità, accompagnandoci nei momenti di lavoro e, soprattutto, in quelli di relax. Ma se potessero fare molto di più?

È proprio da questa idea che nasce la nuova generazione di Amazon Alexa Tablet, presentata da Amazon con l'obiettivo di rendere questi dispositivi ancora più versatili, intuitivi e capaci di adattarsi alle nostre esigenze.

La nuova gamma comprende tre modelli (Amazon Alexa Tablet 12 Pro, Alexa Tablet 11 e Alexa Tablet 8) accomunati da un design in alluminio, prestazioni migliorate e, soprattutto, due importanti novità: l'accesso completo al Google Play Store, con milioni di app disponibili, e l'integrazione di Alexa+, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale che promette di rendere l'esperienza ancora più personale.

Il risultato? Dispositivi pensati non soltanto per l'intrattenimento, ma anche per aiutarci a organizzare la giornata, lavorare, coltivare le nostre passioni e ritagliarci qualche momento tutto per noi.

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Un assistente personale sempre a disposizione (e tutte le nostre app preferite)

La vera protagonista dei nuovi tablet Amazon è Alexa+, integrata direttamente nel sistema e pronta a intervenire quando ne abbiamo bisogno.

Non si tratta soltanto di fare domande o chiedere informazioni. Grazie alla funzione Intelligenza su schermo, Alexa+ può infatti analizzare, su richiesta, ciò che stiamo visualizzando e aiutarci a trasformare le informazioni in azioni concrete.

Per esempio, mentre consultiamo un itinerario di viaggio possiamo chiederle di approfondire una destinazione o aiutarci a organizzare le tappe. Oppure, davanti al calendario di un evento, possiamo domandarle di aggiungere gli appuntamenti alla nostra agenda, verificando anche eventuali sovrapposizioni.

A rendere l'esperienza ancora più completa c'è poi l'accesso al Google Play Store, che permette di utilizzare app come Gmail, Google Docs, Netflix e YouTube, insieme ai servizi Amazon già integrati.

E per chi desidera sfruttare il tablet anche per lavorare, il modello 12 Pro può essere abbinato a una tastiera magnetica e a una penna digitale, ideali per prendere appunti, annotare documenti e gestire più attività contemporaneamente.

La funzione perfetta per chi ama leggere

Tra le novità più interessanti dei nuovi Amazon Alexa Tablet ce n'è una che farà particolarmente felici gli amanti dei libri: un'esperienza di lettura ispirata a Kindle, pensata per trasformare il tablet in uno spazio dedicato alle proprie storie preferite.

Aprendo un libro nell'app Kindle, il dispositivo può infatti silenziare le notifiche, ridurre la luce blu e adattare lo schermo alla lettura, aiutandoci a immergerci nelle pagine senza continue distrazioni.

Sono disponibili tre diverse modalità visive, dalle tonalità più calde e naturali a una resa simile alla carta, fino alla scala di grigi. Una soluzione particolarmente interessante per chi ama leggere prima di dormire o durante i viaggi.

Sul modello Alexa Tablet 12 Pro è disponibile anche il nuovo display Nanomatte, sviluppato per ridurre i riflessi mantenendo nitidi testi e immagini, anche in condizioni di forte luminosità. E con la penna digitale è possibile sottolineare, evidenziare e prendere appunti direttamente sulle pagine.

I modelli tra cui scegliere

Quanto ai modelli, il più avanzato è Amazon Alexa Tablet 12 Pro, con schermo da 12 pollici e prezzo a partire da 499,99 euro (559,99 euro nella versione Nanomatte). Seguono Alexa Tablet 11, pensato soprattutto per l'intrattenimento e disponibile da 329,99 euro, e Alexa Tablet 8, più compatto e leggero, con prezzi da 229,99 euro.

La gamma comprende anche nuove versioni Amazon Kids, progettate per i più piccoli e accompagnate da un anno di abbonamento a Kids+.

Tutti i nuovi tablet saranno disponibili per l'acquisto dal 19 ottobre 2026. Una proposta con cui Amazon punta a rendere il tablet un dispositivo sempre più completo, capace di passare con naturalezza da una riunione di lavoro all'ultimo capitolo del libro che non riusciamo a smettere di leggere.