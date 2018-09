iPhone è il protagonista indiscusso del Keynote Apple 2018: tre versioni di iPhone X promettono di soddisfare gusti e bisogni di tutti. Eccoli nel dettaglio

Atteso quanto il Natale, il keynote di Apple ha soddisfatto le aspettative: allo Steve Jobs Theatre di Cupertino si è partiti subito in quarta.

L'evento che ogni anno presenta le novità in arrivo di casa Apple, nuovi iPhone, lancio di nuovi prodotti, Apple Watch, iPad e aggiornamenti di iOS, ha preso il via da Apple Watch, per poi passare subito alle novità di iPhone, che si presenta sul mercato 2018 in tre versioni e performance senza precedenti.



Ecco tutte le novità.

(Continua sotto la foto)

iPhone Xs e iPhone XsMAX

iPhone Xs (si legge iPhone ten s) è l'iPhone più evoluto mai realizzato da Cupertino.

Due dimensioni (5.8, come quello già esistente, e 6.5, il display più grande mai montato su un iPhone: il cellulare è grande come un iPhone 8Plus, ma tutto schermo), tre colorazioni, (il nuovo) gold, silver, space grey, l'evoluzione di iPhone X resiste a tutto, polvere, acqua (fino a 2 metri per 30 minuti, il che vuol dire che si potranno scattare foto sott'acqua), e pure birra.

Face ID si riconferma: «Prendi in mano il tuo iPhone, guardalo, e sarà già sbloccato». D'altra parte è il sistema di sicurezza migliore mai montato su un cellulare.

Senza entrare nel dettaglio tecnico, basti sapere che il sistema ottimizzato di iPhone Xs permette 5 trilioni di operazioni al secondo.

Il suono è amplificato al massimo, con un sistema stereo perfezionato e implementato, così come è migliorata ulteriormente la realtà aumentata.

La fotocamera permette scatti senza precedenti: doppia fotocamera da 12 MP e flash True Tone perfezionato.

Potenziata anche la batteria: quella di iPhone Xs dura mezz'ora più di quella di iPhone X, quella di Xs MAX un'ora e mezza di più.

iPhone XS e iPhone XS Max saranno disponibili in modelli da 64GB, 256GB e 512GB nei colori grigio siderale, argento e nel nuovo color oro a partire da €1.189 e €1.289.

Disponibili dal 21 Settembre. (Preordinabili dal 14)

iPhone XR

Quando tutto sembra concluso, arriva un terzo iPhone: XR.

Liquid Retina Display da 6.1: corpo poco più piccolo di quello di iPhone 8 Plus, schermo nettamente più grande, la prima cosa che si nota è la varietà di colori in cui è disponibile.

Sei diversi colori per il retro in vetro: bianco, nero, azzurro, giallo, corallo e rosso firmato da (PRODUCT)RED.

Una sola fotocamera posteriore da 12 MP, la stessa incredibile qualità del risultato.

iPhone XR sarà disponibile nei modelli da 64GB, 128GB e 256GB nei colori bianco, nero, blu, giallo, corallo e PRODUCT(RED) a partire da €889

Disponibile dal 26 Ottobre (preordinabile dal 19 Ottobre).

Apple Watch Series 4

È il primo prodotto a venire presentato, con le sue principali novità: dislay più grande del 30% grazie all'ottimizzazione della curvatura dello schermo, nuove complicazioni tutte pensate per permettere di personalizzare al massimo il proprio Watch, nuovi sfondi interattivi (acqua, fuoco, vapore), speaker ridisegnati e più potenti - soprattutto per ottimizzare ulteriormente l'interazione con Siri - performance due volte più veloci.

Sensori sempre più evoluti riconoscono con sempre maggiore precisione il movimento - anche se si scivola e si cade per terra: Apple Watch se ne accorge e chiede se c'è bisogno di chiamare aiuto.

Potenziata anche Health: non sei più solo tu a poter controllare come sta il tuo cuore, ma è Apple Watch stesso ad avvisarti se qualcosa non va, come per esempio se il tuo battito minimo è troppo basso o se ha registrato anomalie nei battiti o nella frequenza cardiaca.



Viene introdotto l'elettrocardiogramma: un ECG portatile e sempre al polso. Il tutto ovviamente condivisibile con il proprio medico, che potrà così avere una visione dello stato di salute del nostro cuore monitorato h24.



La batteria, assicurano, dura tutto il giorno anche con GPS attivo.

Tre colorazioni per la cassa in alluminio (Silver, Gold, Space Grey), tre per quella in acciaio inossidabile (gold, silver, space black).



Disponibile (anche in Italia) dal 21 Settembre.

Prezzo a partire da €439 (rimarrà in vendita la Series 3 a €309).

iOS 12: le principali novità del nuovo sistema operativo

Presentato già in anteprima in Giugno, il nuovo aggiornamento di sistema assicura un utilizzo di iPhone e iPad ancora più veloce e reattivo.

La fotocamera è fino al 70% più veloce all’avvio, la tastiera compare con una rapidità fino al 50% maggiore, le app si avviano fino a due volte più velocemente.

Tra le principali novità, le Memoji, che insieme alle Animoji rendono possibile una maggiore personalizzazione delle emoticon: le prime permettono di creare da zero dei personaggi (come quelli dell'immagine qui sopra), le seconde si arricchiscono di opzioni, con l'ingresso nel gruppo di fantasma, koala, tigre e tirannosauro, e di nuove espressioni (come l'occhiolino e la linguaccia).



Infine, FaceTime diventa di gruppo, e permetterà di parlare con più persone contemporaneamente (anche da Apple Watch con FaceTime audio).