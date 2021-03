Instagram annuncia Stanze in diretta, una nuova funzione che consente di ampliare il numero dei partecipanti a una diretta fino a quattro persone

Stanze in diretta è una nuova funzione di Instagram che permette di ampliare il numero dei partecipanti a una diretta fino a quattro componenti (fino a ora si poteva essere solo in due).

Dall'inizio della crisi del COVID-19, le dirette Instagram sono diventate sempre più un nuovo modo di comunicare e di fare informazione.

Che si trattasse di discussioni informative, interviste con le celebrità, lezioni di fitness da seguire a casa o veri e propri concerti messi in piedi dai grandi artisti mondiali, le dirette Instagram sono state una presenza fissa nelle giornate dell'ultimo anno.

E non vediamo l’ora di scoprire quali altre forme di creatività nasceranno da questo aggiornamento.

Come funzionano le Stanze in diretta di Instagram

Per avviare una Stanza in diretta, basta scorrere verso sinistra e selezionare l'opzione Video in diretta.

Quindi, inserire un titolo e premere l'icona Stanze per aggiungere i partecipanti.

Si potranno poi visualizzare le persone che hanno richiesto di unirsi alla diretta o cercare un ospite da aggiungere.

Quando si avvia una Stanza in diretta e si aggiungono gli ospiti, chi l'ha avviata rimarrà sempre nella parte superiore dello schermo.

In qualità di organizzatore, potrà aggiungere fino a tre ospiti insieme o scaglionati (per esempio, si può iniziare con due ospiti, e aggiungerne poi un terzo a sorpresa).

Le Stanze in diretta saranno presto disponibili per tutti su Instagram a livello globale.

Gli utenti bloccati da uno qualsiasi dei partecipanti alla Stanza in diretta non potranno partecipare alla diretta.

Le funzioni attualmente disponibili per chi organizza le dirette, come la possibilità di segnalare e bloccare i commenti o di applicare dei filtri, rimarranno disponibili anche per le Stanze in diretta.