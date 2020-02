Tre colori, pressoché infinite “posizioni di fruizione”: ecco cosa sapere di Galaxy Z Flip, il nuovissimo cellulare Samsung pieghevole

Galaxy Z Flip è il nuovo smartphone pieghevole di Samsung ed è senza ombra di dubbio il prossimo oggetto del desiderio (che non a caso viene lanciato proprio il giorno di San Valentino, per chi ha orecchie per intendere).

Chiuso, permette alcune azioni tra cui il selfie (con un mini schermo di controllo), il colpo d’occhio di data, ora e notifiche, rispondere a una chiamata; aperto si trasforma in uno schermo unico da 6,7 pollici a (quasi) 16:9 per una fruizione video incredible; flex, ovvero piegato a metà con l’inclinazione che si preferisce, di fruire di innumerevoli funzioni supplementari e multitasking.

Tenendo il telefono in quella che viene chiamata modalità flex (quando il telefono rimane aperto ma piegato ad angolo retto o con l’inclinazione che preferite), infatti, lo schermo si sdoppia in due display da 4 pollici e permette di fare una doppia azione: guardare un video YouTube sopra e prendere appunti o chattare in tempo reale sotto, per esempio, o navigare sopra e mandare una mail sotto.

Grazie alla finestra Multi Attiva si può lavorare in multitasking su più cose contemporaneamente: basta aprirla e trascinarci sopra le app da utilizzare. Potreste, per esempio, scorrere un nostro articolo sulle ultime tendenze nella metà superiore, e fare acquisti in quella inferiore.

(Continua sotto la foto)

Buttate via il selfie stick

Tra i vantaggi del fatto che Galaxy Z Flip possa rimanere aperto praticamente in qualsiasi angolazione anche la possibilità di fare video e foto a distanza senza avere bisogno di cavalletti.

Basta appoggiarlo su una superficie e aprirlo in modo da posizionare la fotocamera all’altezza giusta per l’inquadratura che vogliamo e scattare nella migliore angolazione, a mani libere e senza treppiede.

Quando esce e quanto costa

Galaxy Z Flip sarà disponibile in quantità limitate nelle colorazioni Mirror Purple e Mirror Black (in alcuni paesi anche in Mirror Orange) a partire dal 14 febbraio 2020 a un prezzo consigliato di €1.520 o in edizione speciale firmata da Thom Browne, con esterno in pelle zigrinata grigio e bande colorate nel mezzo, a partire da 2.580 euro (in preordine dal 14 febbraio, sarà in vendita dal 6 marzo).

L’edizione limitata firmata da Thom Browne

Una volta aperto, Galaxy Z Flip Thom Browne Edition rivela una serie di dettagli di design: tendine a veneziana - un riferimento all’estetica degli uffici di metà del secolo scorso, al centro del mondo dello stilista - appaiono sullo schermo ogni volta che il dispositivo viene acceso e spento.

Le icone delle app, con caratteri di tipo classico, creano uniformità nello stile Thom Browne, così come i suoni - una macchina da scrivere per la tastiera, una suoneria analogica, il suono di passi su un pavimento in marmo.

Lo sfondo personalizzato da Thom Browne completa l’intera esperienza.