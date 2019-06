Cuffie, casse, assistenti personali o accessori (per la casa o da indossare) rigorosamente smart: ecco i gadget tecnologici più belli dell'estate 2019

Per ascoltare la musica, illuminare casa, rilassarsi a bordo piscina o sul divano di casa (in attesa delle ferie) la tecnologia ha una risposta.

Cuffie, macchine fotografiche, speaker, assistenti personali (virtuali), ereader o accessori (per la casa o da indossare) rigorosamente smart: le parole chiave dell'estate sono waterproof e wireless, con un occhio di riguardo ai prodotti più innovativi delle startup che molto spesso partono proprio dall’analisi delle situazioni comuni nella vita di tutti i giorni per offrire innovazioni tecnologiche divertenti e risolutive.

Insomma: qualunque sia il vostro desiderio c'è un oggetto tech che ne diventerà la realizzazione.

Ecco la nostra selezione dei gadget tech più belli, utili e desiderabili dell'estate 2019.

Cerchietto per musica Paww SilkSound

Le Paww SilkSound Headphones sembrano un cerchietto per capelli ma sono in realtà delle cuffie Bluetooth da abbinare al proprio smartphone per ascoltare la musica o parlare al telefono.

Disponibili in 4 colori (nero, blu, tartaruga e giallo) hanno un tasto attraverso cui chiamare in causa anche Siri o l'Assistente di Google.

Permettono inoltre di essere abbinate contemporaneamente a più device, per poter ascoltare la musica dal cellulare, guardare un film sul laptop, rispondere a una telefonata.

Prezzo: 59,99 su Amazon

OneStep 2 Stranger Things Edition



OneStep 2 Stranger Things Edition è un’edizione speciale del modello Polaroid Originals dedicata all’uscita della terza stagione della serie televisiva (prevista per luglio 2019).

In blu scuro, ha le scritte capovolte nella parte frontale del corpo macchina, in onore del sottosopra, la nuova dimensione in cui sembra essere finito Will Bayers, il ragazzino protagonista del film che sparisce in circostanze inspiegabili.

Le caratteristiche tecniche rimangono perlopiù quelle del modello tradizionale, con obiettivo a focale fissa, timer per i selfie e batteria integrata a lunga durata.

La novità è un grande flash, incorporato nel dispositivo e sviluppato dal laboratorio nazionale di Hawkins, ovvero la città dove è girato Stranger Things, per scatti luminosi e ricchi di dettagli.

Inoltre, sono stati ideati 16 frame di pellicole dedicati alla serie, inseriti in tiratura limitata all’interno del singolo pacchetto di pellicole.

Disponibilità e prezzi: disponibile da giugno 2019 a 129,99, il pacchetto di pellicole 16,99.

Mino, uno speaker (anche) per scattarsi selfie

Piccoli e coloratissimi, gli speaker Bluetooth Lexon Mino possono essere distribuiti per casa per avere musica ovunque la vogliate, ma non è tutto.

Una volta sincronizzato un Mino con il vostro smartphone avrete anche un bottone per foto da remoto (basta un click su Mino e si scatta la foto a distanza) e un altoparlante per fare e ricevere telefonate.

Disegnato da Manuela Simonelli e Andrea Quaglio, si ricarica con cavo USB.

Un kindle impermeabile

Il nuovo Kindle Paperwhite è più sottile e leggero che mai, dotato del caratteristico schermo antiriflesso da 300 ppi e del doppio dello spazio di archiviazione rispetto alla generazione precedente.

Inoltre, una singola ricarica dura settimane.

Ma non è tutto: il nuovo Kindle Paperwhite è resistente all’acqua con livello di protezione IPX8, che vuol dire che può resistere a un’immersione accidentale in acqua dolce fino a 60 minuti a una profondità di 2 metri.

Prezzo: 129 euro su Amazon

Dodow, per addormentarsi più in fretta

Dodow è un metronomo luminoso progettato per aiutare ad addormentarsi più velocemente.

L'esercizio dura 8 o 20 minuti, dopodiché Dodow si spegne da solo

Prezzo: 49 euro su Amazon

Zaino per ciclisti eelo Cyglo

Lo zaino per ciclisti assicura protezione grazie a un display LED e nastro riflettente.

Sul display vengono visualizzati a scelta 4 segnali (si impostano wireless attraverso il telecomando sul manubrio della bici): svolta a destra e sinistra, segnale di pericolo e icona nel ciclista.

In nylon pieghevole e resistente all'acqua ha batteria ricaricabile con durata 20 ore.

Prezzo: 49,99 su Amazon

Maschera per dormire prima e meglio Naptime

Una mascherina che tiene traccia delle onde cerebrali in tempo reale grazie a sensori EEG, aiuta a rilassarsi con l'aiuto di una selezione musicale ad hoc, e ti sveglia nel momento giusto del ciclo del sonno, in modo da assicurare un risveglio piacevole e con la sensazione di aver dormito abbastanza.

Abbinata a una App per avere registrati i dati sul proprio sonno, non ha batteria né bisogno di essere ricaricata.

Per dispositivi iOS.

Prezzo: 129 euro su Amazon

I nuovi AirPods

La seconda generazione degli AirPods, gli auricolari wireless di Apple, vanta il 50% in più di tempo di conversazione, l’opzione di attivazione con "Hey Siri”, che non richiede l'uso delle mani e la custodia di ricarica wireless.

*** Come funzionano gli Airpods di Apple ***

Resta identico infatti il design, quello che cambia è quasi tutto collegato a un nuovo chip H1 progettato da Apple, e sviluppato specificamente per le cuffie, che offre maggiore efficienza delle prestazioni, tempi di connessione più rapidi, più tempo di conversazione e la comodità dell’attivazione con "Hey Siri”.

Un indicatore luminoso a LED situato sulla parte anteriore della custodia mostra lo stato di carica con un semplice sguardo: chi ha già gli AirPods può acquistare anche solo la custodia di ricarica wireless indipendente.

L'ultimo formato di Echo per grandi chiacchierate con Alexa

Echo Show 5 è l'ultimo modello presentato da Amazon, attraverso cui Alexa potrà vantare ancora più contenuti e funzionalità.

Design compatto, schermo da 5,5 pollici, audio potente e copri-telecamera integrato è disponibile in due colori, nero antracite e sabbia.

Cosa ci si può fare? Guardare programmi e video da Prime video, o le notizie da Sky TG24, ANSA, Gazzetta dello Sport, controllare i comandi della Casa Intelligente, prossimamente una nuova integrazione con wikiHow consentirà di accedere a video “Come fare” utilizzando la voce: basterà chiedere istruzioni su come aprire una noce di cocco, pulire una padella di ghisa, tagliare un ananas o fare un aeroplanino di carta per vedere la risposta sullo schermo.

Prezzo: 89,99 su Amazon

Bilancia con analizzatore di composizione corporea Homever

Homever è una bilancia pesapersone in grado di misurare fino a 18 dati fisici: peso, grasso corporeo, BMI, BFR, muscule, Moiture, la massa ossea, BMR, contenuto proteico, Età Corpo, viscerale Craisse , Grasso sottocutaneo, Peso standard, Controllo del peso, Peso senza grasso, Peso muscolare, Quantità di proteine e Grado di obesità.

E grazie alla possibilità di settaggio può tenere memorizzati i dati e riconoscere fino a 8 persone.

Prezzo: 36,99 su Amazon

Cover fluorescenti

È la tendenza dell'estate, ma se un paio di ciclisti fluo vi sembra troppo alle cover non potrete davvero dire di no.

Fluo Sensation Capsule Colletction è una capsule di Cellularline creata in 4 colori per l'estate 2019 che non vi faranno sicuramente passare inosservati.

Prezzo: 22,95 €

Disponibile per: iPhone 8/7/6, iPhone XS/S, iPhone XR, iPhone XS Max

Borsa idrorepellente Voyager Extreme

Voyager Extreme è una borsa porta oggetti idrorepellente, che garantisce la massima protezione e sicurezza ovunque, in spiaggia, in canoa o in barca.

Progettata con una base larga e un’altezza ridotta, ha una finestrella impermeabile touch-sensitive che permette di consultare lo smartphone senza estrarlo dalla borsa.

Il sistema Roll&Clip consente invece una chiusura semplice, immediata e sicura in qualsiasi condizione.

Disponibile in due taglie: 5 litri (19,95 €) e 15 litri (24,95 €)

Un (mini) mouse senza fili

Microsoft Modern Mobile Mouse è un mouse piccolo, leggero ed ergonomico, disponibile per la prima volta nella colorazione Black per chi desidera il massimo della produttività senza rinunciare a un tocco di eleganza.

Si abbina a qualunque dispositivo in due click attraverso connessione Bluetooth.

La bananina Nokia 8110

La bananina Nokia (aka 8110) è tornata!

Uno dei grandi classici del passato torna con qualche novità e non vede l'ora di venire in vacanza con noi.

Se andate all'estero è l'ideale per esempio per la sim del posto, grazie a cui poter avere un telefono senza gravare in modo insostenibile sulla bolletta.

Con interfaccia semplice e familiare, Nokia 8110 offre oltre alle qualità che ci si aspetta da un telefono Nokia (prime tra tutte affidabilità e durabilità) alcune app moderne, tra cui Google Assistant, Google Maps, Google Search, Facebook e WhatsApp.

Oltre a Snake, ovviamente.

Disponibile in due colori, nero e giallo banana, Nokia 8110 viene commercializzato a un prezzo consigliato di €89.

Un gioiello smart

Bellabeat Leaf Chakra è un gioiello smart che grazie ai sensori interni registra automaticamente movimento, passi e distanze percorse, ma anche la qualità e la quantità del sonno; raccoglie tutte le informazioni nell’app Bellabeat – disponibile per iOS e Android – e le rende immediatamente disponibili.

Inoltre, l’app offre funzionalità di monitoraggio della salute femminile, con tanto di previsione di periodi di fertilità ed è in grado di riconoscere periodi di particolare stress e di gestirli grazie agli oltre 30 esercizi di meditazione e respirazione.

Disponibile in due versioni, Chakra Love e Chakra Power nei colori rosa/silver e nero/rose gold.

Prezzo: 149,99 euro

Una cassa à-porter Clip 3

JBL Clip 3 è un diffusore Bluetooth ultra-portatile, ultra-robusto e impermeabile, di piccole dimensioni ma dal suono sorprendentemente potente.

Il resistente moschettone integrato consente di agganciarlo agli indumenti, al passante della cintura o allo zaino, i tessuti migliorati e durevoli nonché il robusto rivestimento in gomma proteggono il diffusore in ogni avventura e lo rendono impermeabile.

Alimentato da una batteria ricaricabile e vivavoce integrato con cancellazione dei rumori di fondo e dell’eco per chiamate estremamente chiare, vanta 10 ore di autonomia in riproduzione.

Disponibilità colori: nero, blu, verde, grigio, rosa, rosso, sabbia, camuffamento, bianco, giallo, azzurro

Prezzo: 59,99 euro

Una lampada intelligente (e interattiva)

La lampada Philips Hue Go è una soluzione di illuminazione super versatile: collegata a una presa di corrente o scollegata e alimentata da una batteria interna ricaricabile (che dura fino a 3 ore) può essere usata per colorare le pareti con una luce bianca o colorata.

Basta qualche click (sul dispositivo o la App collegata) per impostare una luce tra 7 diversi effetti luminosi: luce calda, luce fredda e stimolante e 5 effetti naturali dinamici adatti a ogni momento.

Oppure si può scorrere tra le opzioni dei colori toccando rapidamente il pulsante fino al colore desiderato.

Prezzo: 79 euro su Amazon

Un lucchetto per cui non serve la chiave (ma l'impronta digitale)

I nuovissimi lucchetti digitali Indigo Lock riconoscono l'impronta digitale del proprietario ed eventuali altre persone autorizzate e non necessitano di una chiave per essere aperti.

Sono disponibili in diversi modelli da utilizzarsi per moto, biciclette, trolley, zaini e molto altro.

Dotati di sensori biometrici e in grado di memorizzare e riconoscere fino a dieci diverse impronte digitali, questi lucchetti waterproof hanno batteria ricaricabile a lunga durata, che consente di gestire migliaia di aperture/chiusure prima di dover essere ricaricata tramite USB o power bank.