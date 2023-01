L'intera nostra vita è salvata su smartphone, ed è fondamentale proteggerla: ecco come rendere più sicuro l'iPhone con 9 accortezze

Privacy, sicurezza e controllo dei propri dati personali sono una priorità per Apple, ma per sfruttare appieno tutte le potenzialità di tutela a nostra disposizione, è bene conoscere le piccole accortezze che, messe in pratica, permettono di rendere più sicuro l'iPhone.

A partire dalle basi.

9 mosse per rendere più sicuro l'iPhone

(Continua sotto la foto)

1. Controllate le impostazioni sulla privacy

In Impostazioni c'è una sezione che consente di vedere quali dati e quali accessi sono stati concessi alle app. L'elenco comprende i contatti, il calendario, la posizione, i promemoria, la fotocamera e il microfono, etc. Per mantenere private le informazioni personali è semplice, basta andare su Impostazioni, Privacy e sicurezza e controllare quali app hanno accesso a quali informazioni.

2. Abilitate la funzione “Trova il mio iPhone”

Attivando la funzione Trova il mio iPhone sarà immediato rintracciare e localizzare un iPhone o un iPad smarrito, ma anche inizializzare o bloccare a distanza il dispositivo se cade nelle mani sbagliate. Con buona pace dei vostri dati. Ecco come attivarla: basta andare su Impostazioni e cliccare "Il tuo nome" - Dov'è - Trova il mio iPhone (Attivo)

3. Attivate l'aggiornamento automatico del software

Con gli aggiornamenti, il sistema operativo di Apple apporta eventuali correzioni per la sicurezza e la privacy dei dati. Abilitando gli aggiornamenti automatici questi avvengono in background e non c'è rischio di dimenticarsi di scaricarli. Si va su Impostazioni, Generali - Aggiornamento software - Aggiornamenti automatici: Sì

4. Impostate la navigazione in privato su Safari

Alcuni siti web consentono a centinaia di società di raccolta dati di osservare gli utenti, creare un profilo e proporre annunci pubblicitari mirati mentre si naviga sul web. La Prevenzione intelligente del tracciamento in Safari utilizza il machine learning sul dispositivo per evitare che l’utente sia seguito dai tracker. È possibile ottenere un'istantanea di tutti i tracker cross-site che Safari sta bloccando (su Mac) visitando il Resoconto sulla privacy dalla barra degli strumenti di Safari. Si attiva da Impostazioni, Safari, Privacy e Sicurezza, Blocca cross-site tracking.

5. Sfruttate le passkey

Si tratta di una nuova funzione che consente di accedere a un sito web o a un servizio senza dover scrivere il nome utente e la password per dimostrare la propria identità. Si tratta di un metodo di accesso più semplice e sicuro che consiste nella creazione di una chiave digitale unica - i Passkey - che funziona solo dal sito o dall'app per cui è stata creata.

Salvare una passkey nell'iPhone e nel Portachiavi iCloud è semplice e veloce: basta eseguire una delle seguenti operazioni.

Per un nuovo account: nella schermata di registrazione dell'account, inserire un nome account.

Con account esistente: accedere inserendo la propria password, quindi passare alla schermata di gestione dell'account. Quando viene visualizzata l'opzione per salvare una passkey per l'account, cliccare su Continua. La passkey viene salvata.

6. Proteggete le vostre mail

La Protezione della Privacy di Mail, permette di nascondere il proprio indirizzo IP in modo che i mittenti non possano collegarlo alle altre attività che vengono svolte online né determinare una posizione precisa.

Inoltre, nasconde la posizione esatta e impedisce ai mittenti di vedere se avete aperto un'email. Per attivare la funzione basta cliccare su Impostazioni - Mail - Protezione della privacy

7. Decidete quanto volete essere tracciati

Parliamo di Trasparenza nel tracciamento delle app e dei siti web di altre aziende: ora è possibile scegliere se consentirlo o meno, oppure se richiedere l'autorizzazione.

Si attiva cliccando su Impostazioni - Privacy e sicurezza - Tracciamento. È possibile scegliere se attivare o disattivare il tracciamento per applicazioni specifiche o se disattivarlo del tutto.

8. ... e localizzati

Grazie ai Servizi di localizzazione si può controllare quando e come le app possono accedere alla nostra posizione.

Per abilitarlo basta cliccare su: Impostazioni - Privacy e sicurezza - Localizzazione. È possibile limitare l'accesso a Mai, Chiedi la prossima volta o Quando condivido, Mentre usi l'app.

9. Controllate le condivisioni

Il nuovo Controllo di sicurezza consente di interrompere la condivisione delle proprie informazioni o di rivedere e aggiornare la condivisione con singole persone e app.

Le modifiche di Controllo di sicurezza vengono effettuate in modo discreto. Le persone o le app con cui si interrompe la condivisione non vengono avvisate. Si attiva facilmente cliccando su Impostazioni - Privacy e sicurezza - Controllo di sicurezza

Rendere più sicuro l'iPhone: le sessioni gratuite di Today at Apple

Per approfondire, Apple a partire da Sabato 28 Gennaio (Giornata europea dedicata alla protezione dei dati personali) offre sessioni gratuite di 30 minuti di Today at Apple: L’abc: prendi il controllo della tua privacy su iPhone in tutti gli Apple Store del mondo.

Verranno illustrate funzioni come la Protezione della privacy in Mail, il Controllo di sicurezza, i Servizi di localizzazione e Passkey. Per iscriversi basta registrarsi sul sito.