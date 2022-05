Promossa da 140 associazioni di 50 Paesi, torna l’8 maggio la Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico con l’obiettivo di dare voce a tutte le donne del mondo per far conoscere la neoplasia ginecologica femminile a peggior prognosi

Oltre 51 mila: è il numero di italiane che in questo momento convivono con un tumore dell’ovaio. Un tumore subdolo, di cui non si parla abbastanza; è la malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, ma anche la più letale: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati 5.300 nuovi casi e solo il 40% delle pazienti colpite sopravvive a 5 anni dalla diagnosi (dati AIOM).

Una malattia dai sintomi vaghi: la diagnosi precoce è rara e le terapie si contano sulle dita di una mano. Il tumore ovarico sta però uscendo dall’ombra: l’8 maggio si celebra in tutto il mondo l’ottava Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico: per il Comitato Organizzatore Internazionale, di cui Loto Odv fa parte, ricerca, informazione e diagnosi tempestiva sono le parole d’ordine per combattere il più pericoloso dei tumori femminili.

Tante iniziative per coinvolgere le pazienti e sensibilizzare quante più persone possibile contro il killer silenzioso: sono numerose le proposte di Loto Odv in vista di questa giornata: l’associazione no profit nasce con l’intento di colmare un vuoto informativo e di consapevolezza sul carcinoma dell’ovaio e gli altri tumori ginecologici (utero, cevice, vulva, vagina) e ora è attiva in Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Sicilia e presto arriverà in altre Regioni.

Bologna

Loto Sede Nazionale, da venerdì 29 aprile fino a domenica 8 maggio è allestita a Bologna a Palazzo d’Accursio la mostra “Scatta la rinascita”, con la collaborazione del grande fotografo Nino Migliori e il supporto di BPER Banca; quaranta fotografie scattate da pazienti oncologici e non, un unico obiettivo: raccontare la propria personale rinascita dopo la malattia o un momento difficile, e dare un segno di speranza alle donne affette da tumori gioecologici. La mostra diventa poi itinerante e farà tappa in sette ospedali italiani dove arrederà i Day Hospital dei reparti di Ginecologia e Senologia Oncologica in cui è attiva Loto: il Policlinico Sant’Orsola a Bologna, l’Ospedale Maggiore di Parma, l’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, l’Ospedale degli Infermi di Rimini, gli Ospedali Riuniti di Ancona, il Policlinico Universitario Gemelli di Roma e l’Ospedale Civico di Palermo. Ogni foto si trasformerà così in un sorriso, una carezza, una parola di incoraggiamento per le donne che attraverseranno quei corridoi.

Sabato 7 maggio a partire dalle 9 presso l’Hotel NH Bologna De La Gare si svolge il convegno scientifico “I tumori dell’ovaio e dell’endometrio nel 2022” con l’obiettivo di fare il punto sulle nuove prospettive di cura e gli strumenti di diagnosi precoce di questo tipo di neoplasie. Introduce Claudio Zamagni, Responsabile dell’Oncologia Medica Addarii del Policlinico Sant’Orsola e Direttore del Comitato Scientifico di Loto OdV.

Parma

Domenica 30 aprile - Tappa tour donne d’azione - “Donne in Azione”, è un progetto che dal 2015 accompagna il mondo della palla ovale al femminile, grazie ad un tour che organizza incontri con oncologi/ginecologi con le donne dei club sul territorio, testimoniando come il rugby si prenda cura delle "sue" donne dentro e fuori dal campo.

Le Zebre Rugby che ospiteranno l'incontro il 30 di aprile, faranno un passo oltre in linea con la loro missione di inclusione: organizzeranno l'evento con una traduzione simultanea in Ukraino, affinchè anche le donne delle famiglie ospiti della Zebra family possano avere una cura in più per la loro salute.

Saranno presenti il Dott. Roberto Berretta - Medico Chirurgo Ginecologia Oncologica e la Dott.ssa Angelica Sikokis Oncologa – Oncologia Medica – entrambi dell'ospedale Maggiore di Parma e membri del Comitato Scientifico di Loto

Giovedì 5 maggio - Giornata della prevenzione – Incontri di sensibilizzazione nelle scuole superiori con Loto Parma e Dott. Roberto Berretta - Medico Chirurgo Ginecologia Oncologica e la Dott.ssa Angelica Sikokis Oncologa – Oncologia Medica – entrambi dell'ospedale Maggiore di Parma e membri del Comitato Scientifico di Loto

Sabato 7 maggio, con Loto Parma, a partire dalle 19.30 presso il chiostro della chiesa Santissima Annunziata in piazza delle Barricate è prevista la Peony Charity Dinner a sostegno delle attività di Loto e della ricerca contro il tumore ovarico: partecipare è un’opportunità per fare del bene (per adesioni 333.4772157).

Ancona

Giovedì 5 maggio alle 21.15, con Loto Marche, presso il Centro Pergoli di Falconara Marittima (AN) è in programma il concerto “Rinascere. Musica per Loto” della pianista anconetana Angela Sanna della Jumpin’ Jive Orchestra di Roma, con la quale si è esibita all’Auditorium Parco della Musica di Roma, su Rai Uno e Rai Due; ha raccolto le sue composizioni nei due album The Hero (2019) e Renaissance (2020). La pianista sarà accompagnata dal tenore David Mazzoni (l’ingresso è a offerta libera).

Roma

Una giornata tutta dedicata alla bellezza e al make-up. Perché prendersi cura di se stesse e del proprio corpo, nonostante la malattia, aiuta ad affrontare meglio le terapie, accresce l’autostima e agevola il percorso di cura. Loto Lazio invita le pazienti oncologiche a partecipare all’iniziativa “Curate e coccolate”, sabato 7 maggio dalle 10 alle 16 presso il Policlinico Gemelli, in collaborazione con Apeo, Unid e So.di.co.: un piccolo gesto di vita quotidiana per riappropriarsi del proprio corpo.

Spot sensibilizzazione e riviste

Ritorna in tv campagna sociale di Loto sul tumore ovarico: è l’attrice Serena Autieri a farsi portavoce del messaggio dell’associazione, invitando dal video le donne ad approfondire il tema con il proprio medico.

“Parla subito con il tuo medico, e prenota un consulto mirato che può salvarti la vita. Basta un’ora”: è l’invito che Serena Autieri lancia a tutte le donne in occasione della Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico. Lo fa con una campagna sociale televisiva voluta da Loto e in onda gratuitamente sulle reti Mediaset (Canale 5, Italia 1, Rete 4) a partire dall’8 sino al 14 maggio.

La campagna sarà inoltre diffusa sulle seguenti riviste: Chi, Donna Moderna, Grazia e TV Sorrisi e Canzoni.

Sette città si “illuminano di Loto”

Non è finita: il 7 maggio a partire dalle 20 i centralissimi Palazzo Podestà di Bologna, il Palazzo Comunale di Parma, la Fontana di Piazza Ordelaffi di Forlì, Castel Sismondo di Rimini, il teatro delle Muse di Ancona, il Teatro Massimo a Palermo e persino il Colosseo a Roma si illuminano di “azzurro Loto”: un modo scenografico ed efficace per arrivare a tutti e richiamare l’attenzione su questa patologia.

Altri appuntamenti scientifici con il patrocinio di Loto

Convegno sui tumori femminili - VII edizione Ancona 13/5/2022 Clinica Oncologica, Prof. Rossana Berardi Corso d'aggiornamento sui tumori ginecologici: l'ovaio Bologna 17/5/2022 Ginecologia Oncologica, Prof De Iaco e Dott Perrone Sant'orsola IRRCS Corso sull'utilizzo degli ultrasuoni in ginecologia Rimini 7/5/2022 Ginecologia onclogica Dott. Marco Stefanetti e Dott.ssa Federica Rosati