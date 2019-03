Starbene, il brand del Gruppo Mondadori punto di riferimento nel mondo del wellness, da questa settimana cambia e si presenta con una veste grafica innovativa e contenuti più contemporanei e ispirazionali, in linea con la filosofia del prendersi cura di sé come stile di vita.



Fondi chiari e impaginati più ariosi danno vita a una grafica mindfulness inspired: più luce sui contenuti, messi in risalto da nuovi colori pastello, per favorire una lettura armonica, coerente con lo stile di vita sano onorato dal brand.

Il nuovo Starbene raggiungerà un’audience ancora più ampia e giovane. Verrà esteso il raggio di condivisione dei contenuti anche alle under 40, coinvolgendo e stimolando la loro curiosità anche sui social network, in particolare Instagram, tramite le psico pillole dello psicologo del buonumore, i brevi video sull’alimentazione, le dirette, le immagini legate alla natura, le stories e le grafiche mindfulness.

Il magazine catturerà inoltre l’attenzione delle lettrici grazie al coinvolgimento di nuovi protagonisti, come influencer del settore wellness e atlete, che andranno ad affiancare gli immancabili medici che da sempre accompagnano il settimanale.

"Starbene continua a contare sulla consulenza di oltre 40 medici, garanzia di autorevolezza, fiducia e aggiornamento scientifico. Ma al tempo stesso si apre al mondo degli influencer, capaci di coinvolgere maggiormente il lettore, che li percepisce più vicini. Il magazine ha attivato una squadra di 12 social ambassador che produrranno contenuti inediti per la testata e ne amplificheranno il messaggio presso la loro community" ha evidenziato Annalisa Monfreda, direttore di Starbene.

Le dodici influencer, tra le più riconosciute nel settore del benessere, si racconteranno nel corso delle settimane alle lettrici e agli utenti parlando di sport, cibo, salute e benessere. Le atlete coinvolgeranno e avvicineranno il pubblico al loro mondo con un empowerment tutto al femminile, spaziando dal loro rapporto con il beauty alla moda, dall’alimentazione all’attività fisica. Gli esperti di Starbene per la prima volta avranno maggior spazio ed elargiranno consigli, spunti e riflessioni per indagare su argomenti di interesse collettivo in ambito sanitario, fornendo soluzioni e chiarimenti.

Il nuovo Starbene avrà nuove sezioni, arricchite da interviste, a tre velocità, che si svilupperanno all’interno del magazine: la sezione iniziale, dedicata alla lettura veloce di notizie, la sezione centrale per i piccoli approfondimenti, e la finale, con delle rubriche da staccare e conservare.

ll magazine declinerà i propri contenuti anche attraverso progetti speciali multichannel ed eventi che vedranno la partecipazione di blogger e influencer.