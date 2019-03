Se volete essere sempre aggiornati, ma senza dover navigare tutto il web per selezionare le notizie che vi interessano, cercate un Wifi e scaricate Squid

Se volete essere sempre aggiornati, ma senza dover navigare tutto il web per selezionare le notizie che vi interessano, cercate un Wifi e scaricate Squid, l'App aggregatore di news che permette di selezionare gli argomenti di proprio interesse e di trovare poi in un'unica home una selezione degli articoli più interessanti in quelle sezioni.

Come funziona: una volta scaricata l'App, si sceglie quali sono gli argomenti che ci interessano e ci si ritrova in un aggregatore di notizie costruito sui nostri stessi gusti.

La homepage è incredibilmente chiara e ben strutturata e mostra tutti i lanci dei settori che abbiamo selezionato.

Se si vuole leggere un articolo, si clicca sul titolo e si viene rediretti sul giornale (o blog) che l'ha pubblicata - Grazia.it è presente con tutte le sue sezioni: moda, lifestyle, beauty e design.

Tra le preferenze personalizzabili, anche le notizie regionali e provinciali e la selezione delle sottocategorie di interesse - un esempio su tutti chiarisce: non c'è solo sport, ma si può scegliere di quale sport vogliamo ricevere più notizie.

Potrete poi nel tempo continuare a personalizzare il vostro feed di notizie, bloccando le fonti che non vi interessano.



Oltre che salvare i contenuti che volete tra i preferiti (lo ritroverete nel menù dedicato nella barra laterale) o prenderci appunti e disegnarci sopra, premendo sul simbolo del polipo (appunto squid in inglese) o condividerlo con chi volete.