Tv Sorrisi e Canzoni presenta Sorrisi Live, il nuovo appuntamento social con i protagonisti dello spettacolo

Tv Sorrisi e Canzoni presenta Sorrisi Live, un ricco palinsesto di interviste esclusive, talk, performance musicali e dirette video in diretta ogni mercoledì alle 15 sulle pagine Facebook e Instagram del giornale , e sulla sezione Sorrisi Live di Sorrisi.com.

Ogni settimana il direttore Aldo Vitali e i giornalisti di Sorrisi ospiteranno i personaggi più amati del mondo della tv, della musica, del cinema, in un nuovo spazio friendly e accogliente.

«Nomi speciali, anteprime e tante sorprese: Sorrisi Live sarà una finestra di interazione unica, che ospiterà artisti e celebrities e coinvolgerà lettori e fan digitali, in un ambiente rilassato e divertente, grazie al rapporto privilegiato che da sempre lega Sorrisi al mondo dello spettacolo. La magia di Sorrisi continua così tutto l’anno, dal magazine ai social ai grandi eventi che ci vedranno in prima linea», spiega Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni.

(Continua sotto la foto)

Gli ospiti dei primi tre appuntamenti saranno Francesco Gabbani, Ficarra e Picone, Luca Argentero.

Sorrisi Live prenderà il via domani, mercoledì 30 settembre, con il cantautore Francesco Gabbani, disco d’oro per l’ultimo album Viceversa, per proseguire mercoledì 7 ottobre con Ficarra e Picone, il duo comico alla conduzione di Striscia la Notizia, e mercoledì 14 ottobre con l’attore Luca Argentero, che si racconterà a pochi giorni dalla ripartenza della serie DOC – Nelle tue mani.

Il programma aggiornato è su www.sorrisi.com.

Il lancio di Sorrisi Live è accompagnato anche da due iniziative speciali in edicola: il 9 ottobre Tv Sorrisi e Canzoni presenta Viceversa, l’album di Francesco Gabbani che contiene l’omonimo brano che ha conquistato il podio al Festival di Sanremo 2020, il successo dell’estate Il sudore ci appiccica, Einstein e tante altre track travolgenti.

In concomitanza con i nuovi episodi di DOC – Nelle tue mani, inoltre, Sorrisi porta in edicola la prima stagione della serie con una collana di 8 uscite in dvd, in allegato al settimanale dal 23 ottobre.