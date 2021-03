Radio Monte Carlo sabato 6 marzo compirà 55 anni e quel giorno ritroverete in onda le voci dei conduttori che hanno fatto la storia della radio

Sabato 6 marzo 2021 Radio Monte Carlo compirà 55 anni e li festeggerà con 12 ore no-stop di diretta in compagnia dei suoi conduttori, quelli in onda oggi e quelli che ne hanno caratterizzato la storia.

Dagli anni in cui da oltre frontiera fu la prima a rompere il monopolio della RAI, all’avvento delle altre emittenti private fino al momento della conferma con la collocazione specifica e unica che si mantiene ancora oggi, quella della radio che trasmette musica di gran classe.

Torneranno in onda per l’occasione Luisella Berrino e Awanagana, due delle voci più importanti e rappresentative della storia della radiofonia italiana.

Con loro oltre quaranta conduttori che hanno condiviso nel corso degli anni, e molti continuano a farlo, momenti importanti ed emozioni irripetibili, da Maurizio DiMaggio a Nick the Nightfly, da Kay Rush a Marco Porticelli, da Claudio Sottili a Ettore Andenna a Federico l’Olandese Volante, da Monica Sala a Max Venegoni a Rosaria Renna, solo per citarne alcuni.

La giornata di sabato 6 marzo presenterà un palinsesto speciale sia dal punto di vista delle conduzioni che alterneranno voci di oggi e di ieri sia da quello della veste musicale e sonora, tra jingle, sigle dei programmi, interviste esclusive, live musicali tratti dall’archivio di Radio Monte Carlo.

Un esempio per tutti: l’esibizione live di "Stronger Than Me" che Amy Winehouse fece nel programma di Nick the Nightfly.

Un imponente lavoro è stato effettuato sul materiale d’archivio, DAT, vecchi nastri cui sarà possibile accedere anche nella sezione speciale di radiomontecarlo.net.