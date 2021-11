Passion l’una, Optimism l’altra. In boccette rosse e gialle, colori iconici del brand, le nuove fragranze Priceless di Mastercard sono l'ultima tappa di un percorso multisensoriale

Sono Priceless Passion e Priceless Optimism le due nuove fragranze di Mastercard. E sono l’ultima tappa di una strategia multisensoriale del brand - iniziata nel 2019 - che punta a creare connessioni emotive profonde con il consumatore.

Prima fu la vista, con il lavoro svolto per rendere più riconoscibili gli iconici cerchi rosso e giallo. Poi l’udito, con l’introduzione del marchio sonoro. Infine il gusto, con il lancio di due macaron in collaborazione con Ladurée e la nascita di ristoranti Priceless (come ad esempio il Bistro di Mastercard presso l’aeroporto di Roma Fiumicino).

Ecco che ora, con le fragranze Priceless, diventa l’olfatto, il più potente ed evocativo dei sensi, il protagonista.

Le fragranze:

Un cocktail di Rosa Centifolia e di Rosa Damascena del Marocco per Priceless Passion, accenti del Vetiver di Haiti per Priceless Optimism.

La prima rivela le note dolci e avvolgenti del leggendario fiore, definito dai poeti greci “profumo degli Dei, delizia di mortali”. Per poi sprofondare in qualcosa di più speziato, verde e persistente. L’essenza è accentuata da un elegante mix di legni caldi e frutti rossi che donano carattere alla fragranza.

La seconda è una fragranza nata per trasmettere ottimismo. Un elisir di agrumi - tra cui l’arancia di Sicilia, il pompelmo, ol mandarino e il rabarbaro - che crea un’immediata sensazione di positività.

Entrambi i profumi sono dual gender, esprimono infatti l’identità individuale rappresentando l'impegno di Mastercard a favore di un futuro sempre più inclusivo.

Create con ingredienti provenienti da tutto il mondo, dall’Italia alla Francia passando per il Marocco, Haiti e il Madagascar, le due fragranze mostrano inoltre l’attenzione del brand al tema della sostenibilità: molti degli ingredienti fanno parte del programma NaturalsTogether di Firmmenich, che contribuisce al sostegno di migliaia di piccoli agricoltori.

La linea di fragranze Priceless porta la firma di Dora Baghriche e Marie Salamagne, di Firmenich. Due poetesse dell’olfatto, che attraverso un lavoro di squadra hanno saputo evocare passione e ottimismo.

I due bouquet sono custoditi in un packaging dalle geometrie moderne e rigorose, eleganti ma di carattere che interpretano appieno l’identità di Mastercard.

Priceless Passion e Priceless Optimism, disponibili nei due formati di 50 ml e 10 ml, saranno disponibili presso lo store Rinascente di Milano Piazza Duomo e online. A partire da dicembre sarà inoltre disponibile su priceless.com.