Lexus protagonista al Fuorisalone con un’installazione curata dallo studio di design giapponese Rhizomatiks e i 6 finalisti del Lexus Design Award 2019

Lexus torna protagonista della Milano Design Week con Lexus Design Event.

Appuntamento al Superstudio più di via Tortona 27 dove - dal 9 al 14 aprile - Lexus allestirà un’innovativa installazione, curata dallo studio di design giapponese Rhizomatiks, per offrire un’esperienza immersiva ai visitatori, che promette di lasciare tutti a bocca aperta.

Design e tecnologia, attraverso la luce, dispositivi aptici e schermi trasparenti, verranno usati per creare un percorso che accompagna il visitatore alla scoperta della massima accoglienza e di una navigazione intuitiva per vivere un’esperienza di viaggio completamente personalizzata.

Al centro di tutto l'individuo, sempre più calato in un contesto di design hi-tech, che si fa portavoce di una filosofia giocata proprio sull’equilibrio unico tra i concetti di “anticipazione” e “umano”.

All’interno dello spazio espositivo, saranno poi esposte le opere dei 6 finalisti del Lexus Design Award 2019, la competizione annuale che incoraggia e supporta i talenti emergenti.

In occasione della sua settima edizione ha visto la partecipazione di oltre 1.500 giovani designer da tutto il mondo con progetti ispirati al concept Design for a Better Tomorrow.

I vincitori saranno premiati proprio in occasione della Milano Design Week 2019 da una giuria composta da quattro designer di fama mondiale: Sir David Adjaye, Architetto - Capo e Fondatore della Adjaye Associates, Londra e New York; Paola Antonelli, Curatrice del Dipartimento di Architettura e Design presso il MoMA, New York; John Maeda, Tecnologo - Global Head of Computational Design + Inclusion, Automattic; Yoshihiro Sawa, Presidente di Lexus International.

Lo spazio Lexus, presso Superstudio più, sarà aperto al pubblico dal 9 al 14 aprile, dalle 10.00 alle 21.00.