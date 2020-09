Un anniversario importante per la miscela da sempre vicina agli italiani, che Lavazza celebra in grande stile con un progetto speciale, un restyling, una mostra a Torino

Nel 1970 a Torino Lavazza inventa Qualità Rossa. E oggi, 50 anni dopo, la stessa miscela di caffè è ancora la protagonista indiscussa di quel momento quotidiano di piacere e di quell’aroma inconfondibile che la moka sprigiona nelle cucine degli italiani (e non solo).

In mezzo secolo di vita, Qualità Rossa è diventato un brand iconico che ha saputo raccontare diversi spaccati del nostro Paese, senza smettere mai di rinnovarsi.

E proprio per celebrare questo anniversario importante, continua la sua trasformazione e lancia il progetto “Tutta l’Italia in un caffè – un viaggio lungo 50 anni”, che coinvolge giovani talenti, volti e storie dell’Italia di oggi, provenienti da mondi diversi, ma tra loro complementari, per raccontare come si evolve il nostro Paese.

Il cuore dell’iniziativa è un vero e proprio viaggio attraverso il Paese per raccontare i valori di una nuova Italia. Nel corso di 5 tappe – Catania, Roma, Bologna, Trieste e Torino – prendono vita momenti di incontro e racconto condiviso con giovani talenti in ascesa e rappresentanti di un’Italia che cambia: Josephine Signorelli in arte Fumettibrutti (nella foto sopra), autrice rivelazione del panorama dei fumetti; Phaim Bhuiyan, attore romano e miglior regista esordiente ai David di Donatello; Madame, voce femminile della scena rap italiana; Sara Gama, capitana della Nazionale di Calcio Italiana femminile; Samuel, uno dei volti più noti della musica italiana.

È il racconto contemporaneo di un Paese che sta crescendo, evolvendosi mentre si apre e fa proprie storie di uguaglianza, gender equality, integrazione, con narratrice e testimonial d’eccezione Ambra Angiolini (nella foto sopra).

A guidare il viaggio di Qualità Rossa, Antonio Dikele Distefano, scrittore di romanzi e autore di produzioni televisive, e la conduttrice radiofonica italiana Ylenia Baccaro.

Il fil rouge delle passioni e aspettative dei giovani talenti protagonisti del progetto è esaltato e sostenuto dalla iconica miscela rossa di Lavazza con iniziative coinvolgenti e momenti esperienziali per ognuna delle tappe a calendario ed è protagonista di 5 puntate in onda su Italia 1, dal 12 al 16 ottobre, in uno speciale format televisivo dal titolo “Nuove Strade” prodotto in collaborazione con Bluejoint Film e RTI.

Non poteva mancare la musica, così ispirandosi alla prima campagna di comunicazione della storica miscela rossa “Svegliati e canta” del 1971, Lavazza ha scelto di dare voce ad artisti emergenti quali Gaia, Madame, Ernia, Rkomi e Samurai Jay in collaborazione con Sony Music e Cantera, che ha prodotto il brano musicale “Nuove Strade” (nella foto sopra la copertina del brano).

Il viaggio di Lavazza Qualità Rossa si può seguire al link QUI

Il packaging rosso si rinnova

Per celebrare questa importante data anche l’iconico packaging rosso si rinnova: protagonista di questo restyling è il brand logo che, nel suo design riprogettato, rimanda all’iconica tazzina Lavazza. Il prodotto veste così una nuova e più moderna immagine puntando a soddisfare non solo le esigenze dei suoi consumatori storici, ma anche il gusto in termini di stile dei giovani coffee lovers.

50 anni di Qualità Rossa in mostra a Torino

E per chiudere in bellezza i festeggiamenti, i 50 anni di Qualità Rossa, le origini e la storia, vivono simbolicamente in una mostra ospitata nell’atrio di Nuvola Lavazza a Torino fino al 15 novembre. Il progetto ripercorre le tappe più significative, i diversi linguaggi di comunicazione e i testimonial che, dal 1970 a oggi, hanno contribuito a rendere Qualità Rossa il caffè preferito dagli italiani.