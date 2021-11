Ticket To è il numero speciale di Icon dedicato al viaggio, in edicola da domani. Due i volti scelti per le cover story: Penn Badgley e Matt Smith

Icon, il brand maschile di moda e lifestyle del Gruppo Mondadori, lancia Ticket To, un numero speciale dedicato al viaggio, in edicola da domani.

Una tematica che, tra le pagine del magazine diretto da Andrea Tenerani, sarà declinata a 360 gradi: dai viaggi come esperienza fisica a quelli interiori, alla scoperta di se stessi e delle proprie passioni, raccontati dalle voci dei protagonisti di questo numero di Icon.

Con Ticket to, Icon conferma ancora una volta la propria formula di successo: ogni special issue offre alla community di lettori approfondimenti ricercati sulle passioni e i mondi maschili e non solo. Un racconto che dalla moda si allarga al beauty, al lifestyle e ai motori, ma anche alla cultura, all’arte e alla società, dando voce ai protagonisti della contemporaneità, con uno sguardo sempre attento a nuovi stili e tendenze.

Due i volti scelti da Icon per le cover story di questo numero speciale: due protagonisti del cinema di oggi che raccontano al magazine le tappe del loro viaggio artistico dagli esordi fino al successo.

L’attore statunitense Penn Badgley, classe 1986, che da tre anni interpreta i panni dell’inquietante Joe Goldberg nella serie Netflix You. In una conversazione esclusiva con Icon confessa che è arrivato il momento di dire addio a questo personaggio che lo ha portato al successo: «È un ruolo estenuante. Vorrei interpretare un personaggio che trasmetta speranza».

E poi l’attore Matt Smith, celebre per aver interpretato il Principe Filippo nelle prime due stagioni della serie The Crown. Lasciato il football a causa di un grave infortunio, l’attore non ha mai rinunciato a mettersi in gioco, affrontando a teatro e sul set, con disciplina calcistica, ruoli spesso complessi. In un’intervista sulle pagine del magazine confida che oggi, alle soglie dei 40 anni, la notorietà non lo ha stravolto: «La fama è solo un’esperienza individuale, in realtà non puoi abbassare la guardia», svela ad Icon. «Non devi dimenticarti da dove vieni, le tue radici, l’importanza della famiglia».

Tra le storie dello speciale dedicate al viaggio anche quella dell’artista algerina Lydia Ourahmane che, quando il lockdown le ha impedito di fare ritorno a casa, ha deciso di far traslocare l’intera dimora di Algeri a Basilea per allestire una mostra, disponendo “a memoria”, nello spazio espositivo, tutti i suoi mobili.

A raccontare la sua esperienza anche Giovanna Silva che, dopo aver ritratto metropoli e luoghi difficili, nel suo ultimo viaggio ritrae una Milano fatta di tanti dettagli. Da non perdere poi la storia del visionario Bibop Gresta: affascinato dal concept di un treno supersonico immaginato da Elon Musk, ha deciso di svilupparne la tecnologia per realizzarlo in Italia entro un decennio.

Nel numero, inoltre, c’è una lunga chiacchierata con lo scrittore olandese e grande viaggiatore Jan Brokken, il cui nomadismo è una miniera di storie da cui attinge per scrivere libri che sono viaggi sempre sorprendenti nello spazio, nel tempo e nelle sue passioni. E poi Leo Ortolani, “fumettiere”, come si definisce lui, che con Icon parla del suo ultimo lavoro ambientato nello spazio.

Il tema del viaggio farà da fil rouge anche nei servizi moda del numero. Ad arricchire la special issue anche uno speciale orologi di 22 pagine interamente realizzato e scattato dalla redazione di Icon.

Lo storytelling sul viaggio accompagnerà i lettori anche sul sito Icon.it, attraverso una serie di contenuti con tanti suggerimenti su mete da scoprire, eventi e mostre d’arte da non perdere, hotel, resort e spa dove ritrovare il benessere e il gusto della vita.

Sul sito, inoltre, il brand lancerà a dicembre “Holiday Season”, una guida sofisticata al periodo delle festività natalizie nella quale gli utenti troveranno tanti consigli per gli acquisti. Lo speciale conterrà molti articoli, ognuno con gallery e approfondimenti che spazieranno dalla moda al beauty, dal design al food&beverage e high tech.

Con questo ultimo numero, Icon si conferma leader nel segmento dei maschili lifestyle, con una raccolta pubblicitaria a pagine in incremento del 20% nell’anno in corso rispetto al 2020 (fonte DMR). Un risultato che determina un trend di crescita a doppia cifra anche in termini di ricavi per la piattaforma print e digital del brand Icon.

A questi dati positivi si aggiunge il rafforzamento delle properties digitali – in cui si inserisce anche il restyling grafico del sito disponibile in italiano e in inglese, lanciato lo scorso aprile – e l’incremento dei progetti crossmediali stampa e web, che registrano una crescita superiore al 30% sul fatturato rispetto al 2020.

Nel 2022 Icon punta ad un rafforzamento della propria offerta editoriale, attraverso collaborazioni e progetti speciali crossmediali che mettano a disposizione del mercato e dei clienti l’expertise del brand e del proprio team interno, per raggiungere un’audience distintiva e sempre più ampia e internazionale.