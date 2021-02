Icon, in edicola con il nuovo numero, lancia un'iniziativa benefica che coinvolgerà diversi protagonisti dello sport: una t-shirt in edizione limitata di Icon, in collaborazione con Roy Roger’s, a sostegno del Centro Cardiologico Monzino

Icon è in edicola da domani con un numero intitolato No pictures please!, dedicato all’evoluzione del nostro rapporto con le immagini. Nel magazine diretto da Andrea Tenerani, oltre 200 pagine di moda, beauty e attualità, servizi speciali e quattro esclusive storie di copertina.

Protagonista del brand maschile di moda e lifestyle del Gruppo Mondadori, il calciatore Zlatan Ibrahimovic, icona senza tempo, dentro e fuori dal campo, ritratto in esclusiva da Icon:

«Sin dal primo giorno mi sono detto che non avrei cambiato me stesso con nessun altro. Successo o non successo, sarei rimasto com’ero. Secondo me quando sei così originale alla fine la gente lo riconosce, e ti ama per questo. La chiave di tutto è l’autenticità», commenta il calciatore.

Su Icon di febbraio, inoltre, I Negramaro, fotografati da Giampaolo Sgura in occasione dell’uscita del nuovo disco Contatto:

«In questi anni, il suo significato si è trasformato. Quando parliamo di contatto, parliamo di contatto e-mail, di numero di telefono, di raggiungersi senza sfiorarsi davvero. Durante questa pandemia, poi, è diventato ancora un’altra cosa: oggi è un sogno, una parola quasi onirica», spiega Giuliano Sangiorgi.

E ancora, il volto internazionale di Dave Franco, attore e regista fratello di James, all’esordio dietro la macchina da presa con l’horror The Rental:

«Ad ispirarmi non è stata unicamente la mia paranoia per l’home sharing. Ho considerato anche il momento che stanno attraversando gli Stati Uniti: siamo divisi, isolati, e nessuno si fida di nessuno».

Infine, il futuro, il calcio, la Roma, l’Italia, gli infortuni e la ripartenza di Nicolò Zaniolo, il giovane campione della Roma e della nazionale, che si racconta per la prima volta ad Icon:

«La Roma mi ha cambiato la vita, in tutti i sensi. Mi ha preso da ragazzino e mi sta facendo diventare uomo, mi ha dato l’opportunità di giocare, mi ha regalato tutta questa popolarità. Come posso non amarla».

Torna inoltre Padiglione Icon: uno speciale che vivrà tra le pagine del magazine e sui profili social dedicato a una selezione di eccellenze della moda, con le novità e i capi più rappresentativi delle nuove collezioni.

Nel nuovo numero, in edicola fino a metà marzo, spazio anche ai motori con Icon Wheels: 10 pagine dedicate alle novità più esclusive dal mondo dell’auto e della moto, anteprime, interviste ai protagonisti e i modelli più iconici e desiderati.

Con lo sport nel cuore

A partire da questo mese prende inoltre vita il progetto speciale Con lo sport nel cuore, firmato da Icon insieme a Fondazione IEO-CCM, l’ente che sostiene la ricerca clinica e sperimentale e l'assistenza ai pazienti oncologici e cardiologici dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino, con l’obiettivo di individuare le cure migliori per i pazienti e per sostenere nuovi progetti innovativi.

Per l’occasione è stata realizzata una t-shirt in edizione limitata di Icon, in collaborazione con Roy Roger’s, a sostegno del Centro Cardiologico Monzino.

Dopo Claudio Marchisio, sarà Nicolò Zaniolo il testimonial d’eccezione dell’iniziativa che nel corso dell’anno coinvolgerà diversi protagonisti del mondo dello sport per promuovere sulle pagine di Icon la ricerca di un’eccellenza sanitaria italiana.

Il Centro Cardiologico Monzino è il primo ospedale in Europa per la cura, la ricerca e la prevenzione delle patologie cardiovascolari ed è riconosciuto a livello internazionale per l’elevata specializzazione e le terapie innovative. In prima linea anche Roy Roger’s, marchio dell’azienda Manifatture Sevenbell, che porta la sua esperienza nel settore tessile al servizio della causa.

La t-shirt sarà in vendita su www.royrogers.it: i fondi ricavati dall’acquisto saranno interamente destinati a progetti di ricerca applicata alle patologie cardiache e vascolari più gravi e orfane di terapie risolutive, in cui solo la ricerca può fare la differenza.