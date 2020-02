È arrivato il primo sito che permette di ottenere consulenze professionali immediate in video-chat

Huknow.com è il sito internet che mancava. E infatti è arrivato. Il nuovo portale combina l’immediatezza del web all’affidabilità del confronto faccia a faccia con un esperto. Da qui la scelta del nome, contrazione di HUman KNOWledge (conoscenza umana), perché accoglie professionisti di di vari settori.

Consulenze online, in soli tre minuti

«Su internet si può fare e trovare di tutto. Ma quando abbiamo un bisogno immediato di parlare con un esperto (avvocato, commercialista, psicologo, insegnante, medico), ci affidiamo ancora al “vecchio” passaparola: chiediamo ad amici e conoscenti, prendiamo un appuntamento e poi, nella data fissata, ci andiamo. E intanto il tempo passa. Grazie ad huknow.com, l’utente può scegliere tra oltre 10 mila esperti, avviare una video-chat in tre minuti e avere una consulenza online che chiarirà ogni dubbio» spiega Lamberto Cesaroni, il fondatore di huknow.com.

Dalla consulenza legale allo yoga: c'è tutto su huknow.com

Tra avvocati, psicologi, commercialisti, architetti, insegnanti, medici, fotografi, cuochi, informatici, esperti di marketing, musicisti sulla piattaforma huknow.com sono già oltre oltre 10 mila i professionisti che forniscono consulenze online su qualsiasi tipo di ambito e materia.

«I mercati possibili sono i più vari: penso a quello delle ripetizioni. Secondo uno studio della Fondazione Einaudi è un mercato che vale un miliardo, di cui la maggior parte è in nero. Con Huknow, chi offre le ripetizioni può allargare il proprio giro d'affari, mentre i genitori hanno la certezza di avere una ricevuta per scaricare i costi dalle tasse (sì, le ripetizioni si detraggono dalle tasse!)», dice ancora Lamberto Cesaroni, che aggiunge: «Huknow è una rivoluzione sia per i professionisti, che possono ricevere clienti da tutto il mondo direttamente dal loro PC, sia per il pubblico, che può incontrare un esperto reale in tempo reale per risolvere qualsiasi problema in modo semplice e immediato».

Come si sceglie il professionista?

Ogni esperto di huknow.com ha un profilo con curriculum, competenze specifiche e una video- presentazione. Sul profilo del professionista c’è il punteggio dato dalle recensioni degli utenti che lo contattano. Una volta scelto quello più congeniale, si avvia la chat.

I costi del professionista e come si paga la consulenza

I costi della prestazione sono presenti sul profilo di ogni esperto (si possono vedere prima della consulenza) e variano a seconda del tempo messo a disposizione (10, 30, 60, 90 o 120 minuti). Dopo la consulenza, si riceve la fattura/ricevuta.

I vantaggi di Huknow

Indubbiamente il risparmio di tempo. Ma anche di denaro (Huknow non prevede abbonamenti o costi di attivazione né per il professionista né per l’utente). A ciò si aggiunge l’affidabilità, grazie al sistema delle recensioni.

L’occasione in più per trovare lavoro

«La piattaforma offre lavoro a molte persone, stimolando un modo di usare il web che non è ancora sfruttato», continua Cesaroni. «Oggi è normale cercare informazioni o video-tutorial: in futuro l'idea di potere trovare un esperto sul web da tutto il mondo sarà normale, grazie all’immediatezza del contatto, grazie a Huknow. È un'opportunità che riguarda tutti, non solo i professionisti, perché è un progetto a 360 gradi in cui chiunque abbia una conoscenza la può condividere, monetizzandola e non investendo neanche un euro. I clienti finali pagheranno soltanto la prestazione all'esperto, che a sua volta remunererà la piattaforma con una fee del 15%».

Ora che finalmente huknow.com è arrivato ed è online, non resta che provarlo!