In estate La Thuile è un vero paradiso. Paesaggi mozzafiato, ampia scelta di sentieri per fare trekking, bike park, eventi, concerti, centri benessere: alla località valdostana non manca proprio nulla

Se siete amanti delle vacanze in montagna d'estate, dovreste fare la conoscenza di La Thuile, che gode di bellezze naturalistiche uniche - si trova in una conca alla confluenza di due torrenti ed è circondata da foreste, montagne e ghiacciai – e di una posizione altamente strategica perché lungo la strada internazionale che collega la Valle d’Aosta alla Francia.

In più questa località della Valdigne (a quota 1.441 metri) viene incontro al gusto di ogni tipo di viaggiatore.

Ai più sportivi aspettano tante attività all’aria aperta oltre che eventi di rilievo internazionale (in inverno per lo sci, d’estate per la mountain bike), a chi desidera rilassarsi centri benessere e spa dove allontanare lo stress e abbandonarsi a una rigenerazione di corpo e mente, alle mamme l’opportunità di far svagare i propri bambini nella tante aree dedicate e sicure.

Anche a tavola si hanno tante soddisfazioni con piatti tipici e cantine del territorio.

(Continua sotto la foto)

Trekking (per tutti)

La Thuile ospita molti percorsi di trekking (più di cinquanta) immersi in una natura incontaminata: si può camminare nel silenzio dei boschi del Promise, godersi gli immensi prati che circondano il paese, andare alla scoperta del Colle del Piccolo San Bernardo.

Si organizzano anche escursioni con guide esperte e naturalisti, esplorazioni fotografiche in compagnia di professionisti e divulgatori ambientali e molto altro.

Da una parte ci si imbatte nei valloni verdi di Youlaz, Orgères, Chavannes e Breuil (con tanto di vista sulla catena del Monte Bianco) e dall’altra nei sentieri che portano verso la zona del Rutor con le sue impetuose cascate, i laghi di Bellacomba, il lago Verde, il lago Grigio e il ghiacciaio del Rutor (sesto in Italia per estensione).

Puntando invece verso il Colle del Piccolo San Bernardo si raggiunge il Lago Verney (a 2.088 metri di altitudine) - il più vasto specchio lacustre naturale della Valle d’Aosta - oppure procedere verso l'area archeologica proprio nella zona di confine tra Italia e Francia dove si trova un cromlech di epoca preceltica.

In zona si possono ammirare i resti di un tempietto gallico e di due “Mansiones” di epoca romana oltre all’Ospizio fondato nell’XI secolo da San Bernardo di Montjou.

Da non perdere il Giardino Botanico Chanousia (ospita più di mille piante alpine) che prese vita nel 1897 per volontà dell’abate Pierre Chanoux - sacerdote con la passione per l’alpinismo – e oggi visitabile da luglio a settembre.

Forse non tutti sanno che si tratta del giardino botanico più alto d’Europa! Dalla parte opposta del Colle del Piccolo San Bernardo si possono fare bellissime passeggiate anche verso il Colle San Carlo.

Per le famiglie, invece non mancano percorsi rilassanti come quello che conduce in quindici minuti al Belvedere di Arpy (balconata da cui ammirare la catena del Monte Bianco oppure quella che porta al lago di Arpy).

Svago e divertimento anche per gli amici a quattro zampe: a La Thuile c’è la nuovissima area di agility dog nella zona del Faubourg.

E passeggiate a cavallo

A La Thuile si possono fare anche passeggiate a cavallo circondati da splendidi scenari naturali come nei boschi nella zona di Entreves oppure nelle valli come quella di Petosan.

Il centro equestre LTHorses di La Thuile si trova a 1.450 metri di altitudine, nella zona delle funivie, ed è un punto di partenza ideale per passeggiate e trekking in alta quota.

Le strutture (box, paddock, selleria, reception, campo) sono situate in un’area selvaggia e suggestiva ma allo stesso tempo comodamente raggiungibile.

A pochi metri dal maneggio si trova un ampio parcheggio, bar, ristorante e un’area picnic attrezzata.

Bike World

Per chi ama la bici La Thuile Bike World è un vero paradiso: gli itinerari su strada ogni anno richiamano migliaia di ciclisti impegnati nelle salite verso il Colle del Piccolo San Bernardo e verso il Colle San Carlo (luoghi che hanno visto il passaggio del Tour de France e del Giro d’Italia).

Per gli appassionati della MTB non mancano sentieri trail naturali in quelli che erano antichi camminamenti e mulattiere come il Bike Park, facilmente accessibile con le seggiovie delle Funivie Piccolo San Bernardo dotate anche di supporto per il trasporto delle bici.

La presenza del bike park ha permesso a La Thuile di entrare nel calendario ufficiale di Enduro World Series e di altre competizioni di grande rilievo nazionale e internazionale.

Un’ampia varietà di terreni, rocce, radici e soffice sottobosco caratterizzano il Bike Park e i suoi percorsi. In estate La Thuile Bike World è adatto sia a chi ricerca percorsi tecnici e alte performance, sia a coloro che semplicemente desiderano vivere la bike in percorsi naturalistici rigeneranti di straordinaria bellezza e su strade leggendarie.

Gli impianti di risalita delle Funivie Piccolo San Bernardo sono dotati di supporto per il trasporto della bicicletta e permettono di arrivare in quota a 2.200 metri e provare l’adrenalina delle piste del vastissimo Bike Park.

L’acquisto del bike pass può essere fatto online sul sito lathuile.it oppure presso la cassa automatica o le biglietterie in loco. Previste anche Escursioni in MTB accompagnati da guide FCI (Federazione Ciclistica Italiana) con la possibilità di scegliere esperienze di mezza giornata oppure di una giornata intera o anche di più giorni.

E in più con l’app Espace San Bernardo si possono avere tutte le informazioni sulla località (webcam, alberghi e ristoranti) oltre alla possibilità di accedere alle mappe interattive.

Benessere in quota

A La Thuile non mancano percorsi spa e piscine (coperte e scoperte) come in zona Les Suches.

In paese Montana Lodge & SPA - centro benessere all’interno dell’omonimo hotel 5 stelle – permette sia agli ospiti dell’albergo che agli esterni di lasciarsi abbandonare a esperienze olistiche con le sue sei sale per trattamenti, la sauna, la private spa e la piscina coperta con grandi vetrate sul Grand Assaly e sul ghiacciaio del Rutor.

Dal 2 al 5 luglio l’albergo organizza un weekend dedicato allo yoga e al fitness.

Relax anche nell’incantevole Le M Club dell’Hotel Miramonti (4 stelle) che ospita una piscina, angolo idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia emozionale e area relax con tisaneria.

A 2.000 metri sorge la nuovissima area Wellness & Relax SPA dell’hotel Re delle Alpi con tanto di splendido panorama sulla vallata e sulle vette delle Alpi circostanti.

Anche qui piscina, sauna, bagno turco, cascate di ghiaccio, percorso Kneipp, massaggi e un’area relax. A pochi chilometri da La Thuile vi aspettano anche le Terme di Pré Saint Didier.

A proposito di relax per mente e spirito. Anche la musica può metterci del suo: il 24 luglio, nei prati di La Joux, si terrà il concerto all’aperto di Francesca Michielin che chiude l’edizione 2021 di Musicastelle Outdoor.

A tavola!

I piatti della tradizione a La Thuile si possono degustare nei ristoranti in paese e in quota: si tratta di una cucina semplice con ingredienti genuini e locali con influenze savoiarde.

Spiccano i prodotti tipici caseari (come la Fontina), le carni essiccate di bovino, camoscio, cervo o cinghiale per produrre la motzetta.

E poi il boudin, una salsiccia di antichissime origini con patate bollite, cubetti di lardo, barbabietole rosse.

Vi piace la fontina? Non perdetevi l’esperienza inserita nel programma di Mattinata D.O.P., una serie di giornate enogastronomiche programmate durante l’estate.

La Thuile vanta anche il riconoscimento di Città del Cioccolato: provate La Tometta della pasticceria Chocolat, specialità a base di cioccolato al latte, gianduja, nocciole del Piemonte IGP.

E non mancano neanche i ristoranti segnalati dal Gambero Rosso come lo Chalet Eden - ospitato nell’omonimo hotel gestito da generazioni dalla famiglia Jacquemod - che si caratterizza per la cucina biologica e biodinamica. Bio è anche l’ampia offerta della cantina.

Eventi in programma

Ecco tutti gli appuntamenti da segnarsi per vivere un’esperienza indimenticabile a La Thuile: si comincia il 26-27 giugno quando si terranno gli Internazionali d’Italia Series 2021, tappa conclusiva del più prestigioso circuito nazionale di cross country.

Dall’8 all’11 luglio 2021 è il turno dell’Enduro World Series, terzo e quarto round del mondiale di enduro in mountain bike. Il 24 luglio appuntamento con Musicastelle, evento che unisce musica e natura nei prati della zona di La Joux (ospite Francesca Michielin).

Il 24 e 25 luglio tocca La Thuile Trail - V Edizione, una due giorni di trail running che ritorna dopo un anno di stop e prevede tre diverse distanze: 25 km 1500 D+, 60 km 3500 D+, Vertical.

Il 22 agosto è il momento del Tour de L’Avenir: l’arrivo della 57sima edizione della gara di ciclismo su strada riservata ai talenti under 23 è proprio al Colle del Piccolo San Bernardo.