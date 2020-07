Comprare italiano, viaggiare in Italia, ma anche conoscere le piccole grandi storie di tradizione e innovazione del nostro paese per sostenere il Made in Italy. A livello pubblicitario il numero registra una crescita del 40% con oltre 60 pagine di adv.



Donna Moderna è in edicola questa settimana con il numero speciale Talento Italiano. Il magazine del Gruppo Mondadori diretto da Annalisa Monfreda sceglie infatti di sostenere il made in Italy: comprare italiano, viaggiare in Italia, ma anche conoscere le piccole grandi storie di tradizione e innovazione come nuova forma di solidarietà per aiutare concretamente il nostro Paese.

"In questo tempo strano, scandito dall'emergenza sanitaria, abbiamo iniziato a guardare più vicino”, spiega il direttore Annalisa Monfreda. “Abbiamo scoperto storie, sapori e colori del nostro quartiere, della nostra città. Ci siamo ricordati che l'Italia è un Paese eccezionale, dove puoi viaggiare per anni senza mai percorrere le stesse vie, dove puoi assaggiare eccellenze enogastronomiche in ogni provincia e acquistare prodotti divenuti di culto in tutto il mondo. Con questo numero abbiamo voluto celebrare l'inesauribile creatività del nostro Paese, che trae nutrimento dalla storia e si proietta sempre verso il futuro".





Il magazine

Ogni sezione del numero speciale di Donna Moderna affronta un aspetto diverso del made in Italy. A partire dalle “donne moderne” della settimana che sono tre esempi virtuosi di imprenditoria al femminile: Maria Flora Monini, Direttore Comunicazione Monini, Carlotta Bevilacqua, CEO Artemide, e Daniela Galetti, Responsabile della Gestione dei Sistemi di Supercalcolo del Consorzio Interuniversitario Cineca. Mentre 9 donne simbolo del genio italiano posano per un inedito servizio moda, indossando solo abiti e accessori di marchi italiani. Tra queste: Anna Fiscale, Presidente e Founder di QUID, Viviana Varese, chef stellato del ristorante Viva, Antonella Bondi, creatrice di profumi, Tiziana Aranzulla, cardiologa, tra le 10 migliori al mondo, Carolina Vergnano, CEO Vergnano, Vania Zoppé, boscaiola e conduttrice tv, Grazia Di Franco, bar lady, Roberta Simone, producer di video clip, e Michela Cambiaghi, calciatrice di serie A del Sassuolo.





Per la bellezza, nel servizio Baci da…Cartoline dall’Italia, vengono proposti prodotti beauty che richiamano nei colori e nei profumi 5 mete estive, tra cui Stromboli, Porto Cervo, Capri e Taormina. Non mancano poi le rubriche dedicate alla cucina e alle eccellenze gastronomiche con sei donne chef che reinterpretano alcune ricette tipiche. Poi c’è la sezione La bella Italia dell’estate 2020 con tanti consigli su dove trascorrere le vacanze: dalla Liguria alla Toscana, dal Sud Tirolo al Veneto e all’Umbria, fino alle crociere nel mar Mediterraneo. Ma si parla anche di tendenze e stili di vita nell’arredamento, di icone del design italiano che danno carattere alla casa e di pezzi classici reinventati che hanno segnato il nostro modo di abitare. Inoltre c’è spazio per un’inchiesta sulle Silicon Valley italiane - con tutte le novità super tecno made in Italy e gli hub tecnologici unici al mondo - e sulle nostre Università che scalano le più prestigiose classifiche internazionali grazie ai loro Politecnici (come quelli di Milano e di Torino), ai dipartimenti di eccellenza, alla qualità delle ricerche, oltre che all'apprezzamento dei nostri laureati da parte dei datori di lavoro. Chiude il numero DM Like, una carrellata di piccole storie di innovazione che arrivano dal nostro Paese.

#talentoitaliano

Lo storytelling del numero continua anche online: sul sito e sui social ci sono le interviste alle tre donne moderne della settimana, video story sui viaggi e sui prodotti beauty, i suggerimenti delle sei chef sugli errori da non fare in cucina, mentre le nove modelle del servizio moda partecipano alla challenge #talentoitaliano e ci svelano gli aggettivi che per loro rappresentano l’Italia.

“Talento Italiano è solo il primo di tre numeri speciali di Donna Moderna, con un progetto che proseguirà in autunno”, dichiara Andrea Santagata, Direttore generale di Mondadori Media. “Un modo innovativo di fare il magazine che conferma la straordinaria capacità del brand, punto di riferimento nel segmento dei femminili, di raggiungere la sua audience con una comunicazione circolare, multicanale e completa”.

“Siamo molto soddisfatti di questa attività, perché l'iniziativa Talento Italiano di Donna Moderna, oltre all’importante valore editoriale espresso, è anche una grande opportunità per numerose aziende del nostro territorio che hanno mostrato grande interesse e partecipazione al progetto”, ha commentato Davide Mondo, Amministratore Delegato di Mediamond. La raccolta pubblicitaria relativa a questo numero registra infatti un +40% rispetto allo stesso fascicolo dello scorso anno con oltre 60 pagine adv e numerose produzioni speciali lato digital e social, online a partire da domani, giovedì 9 luglio.

Grazie ad un mix unico di consigli pratici, testimonianze e dirette quotidiane Donna Moderna è sempre accanto alle sue lettrici e ai loro bisogni, raggiungendo una total audience (magazine e web) di 14 milioni di utenti netti ogni mese (media impact data fusion dicembre 2019 su dati audiweb e audipress), a cui si aggiungono oltre 2 milioni di fan sui social con 1,4 milioni di interazioni al mese (fonte Sensemakers Maggio 2020).