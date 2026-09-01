Dieci libri per ripartire dopo l’estate con storie, idee e personaggi capaci di accompagnare il cambio di stagione: dalla narrativa al memoir, dal thriller alla saggistica

Settembre è il mese delle ripartenze ma anche quello in cui la pausa estiva lascia spazio alla voglia di ritrovare nuovi ritmi, nuove storie e, non da ultimo, qualche buona domanda da portarsi dietro. E la lettura può essere un ottimo modo per farlo, specialmente se attraversano generi e atmosfere molto diverse, alternando narrativa e saggistica, tensione e introspezione, grandi questioni esistenziali e vicende profondamente personali, proprio come i titoli di questi nuovi romanzi da leggere che vi proponiamo qui.

Ci sono storie che invitano a guardare indietro, dentro il passato e dentro le relazioni, e altre che spingono decisamente in avanti, verso il cambiamento e la possibilità di ricominciare. Ci sono thriller costruiti come corse contro il tempo, romanzi familiari che attraversano decenni, racconti di amicizia e appartenenza, riflessioni sul lavoro e sulla produttività, ma anche incursioni nel desiderio, nell’identità e nelle zone più ambigue della vita. Un ventaglio volutamente ampio, perché settembre non è soltanto il momento di tornare alla routine: è anche quello in cui, dopo aver rallentato, si può scegliere con maggiore attenzione che cosa portarsi nella nuova stagione.

Ecco di seguito dieci nuovi romanzi da leggere diversi per tono e prospettiva, accomunati dalla capacità di lasciare qualcosa su cui tornare con il pensiero anche dopo aver chiuso il libro. Perfetti, dunque, per accompagnare un mese di transizione: quando l’estate è appena finita, l’autunno deve ancora cominciare davvero e una buona storia può diventare il modo più piacevole per rimettersi in movimento.

**Qui tutti i nostri consigli di lettura**

Tutti i nostri consigli sui nuovi romanzi da leggere questo mese

(Continua sotto la foto)

David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo di Paul Morley

David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo di Paul Morley (a cura di Ezio Guaitamacchi e tradotto da Leonardo Follieri, arricchito dalle prefazioni di Manuel Agnelli e Paolo Fresu) racconta David Bowie come artista e forza culturale, andando oltre la semplice biografia. Il percorso segue incontri, ispirazioni, paure, collaborazioni e trasformazioni creative, attraverso una sorta di «playlist» esistenziale.

Dalla Londra degli anni ’60 alla Berlino sperimentale, dalla nascita di Ziggy Stardust al mistero del Duca Bianco, fino a Blackstar, ogni passaggio mostra un David Bowie sempre proiettato oltre il proprio tempo. Paul Morley mette in relazione canzoni, performance art e ossessioni apocalittiche con il presente e il futuro, interrogandosi sull’attualità di un’opera capace di offrire comunità, rivelazione e speranza.

Noi e le altre. Storie di donne che non chiedono permesso a cura di Viviana E. Gabrini

Noi e le altre. Storie di donne che non chiedono permesso a cura di Viviana E. Gabrini riunisce voci ed esperienze differenti accomunate dall’urgenza di raccontarsi. Le protagoniste attraversano identità in trasformazione, corpi, relazioni difficili, perdite, desideri e conquiste.

Dalla donna trans che trova una nuova famiglia alla ragazza senza ombra che cerca se stessa, passando dalla satira distopica alle sfide del presente, l’antologia compone un mosaico di fragilità, coraggio e resistenza. Le storie diventano così un coro che rivendica il diritto di esistere e di essere ascoltato.

La pigrizia non esiste di Devon Price

La pigrizia non esiste di Devon Price parte da una domanda sempre più urgente: dove finisce la produttività e dove comincia l’eccesso? Straordinari, secondi impieghi, reperibilità, progetti e corsi di perfezionamento alimentano la convinzione che sia necessario fare continuamente di più.

Devon Price, psicologo sociale, parte dalla propria esperienza e dall’insoddisfazione che arriva nonostante il rispetto di tutte le aspettative. Quando l’impegno eccessivo incide sullo stato di salute, Devon Price decide di esaminare il lato oscuro della produttività e di smascherare quella che definisce la «bugia della pigrizia». Il libro raccoglie consigli pratici, interviste a ricercatori e consulenti ed esperienze di persone sprofondate nel troppo lavoro, per riscoprire il valore del riposo.

Camera singola di Marco Cassardo

Camera singola di Marco Cassardo segue Giovanni, un bibliotecario vicino alla pensione, malinconico e abituato a vivere la solitudine come una scelta precisa. Per tutta la vita Giovanni ha attraversato l’universo femminile con sicurezza, seguendo desideri selettivi e rituali appaganti.

Quando il desiderio comincia a spegnersi, Giovanni deve ripensare il proprio rapporto con le donne, a cominciare dalla madre, affetta da demenza e ricoverata in una casa di riposo. Nuove conoscenze, tentazioni, fantasmi del passato e amori riemergono dall’infanzia fino al presente, componendo il bilancio di una vita scandita da quella che Marco Cassardo chiama senza mezzi termini «la morte del ca**o».

Contro il fatalismo di David Foster Wallace

Contro il fatalismo è la celebre tesi di laurea in filosofia che David Foster Wallace scrisse nel 1985, quando era studente universitario. Il testo, rimasto inedito fino alla pubblicazione postuma, affronta criticamente l’idea secondo cui il libero arbitrio sarebbe soltanto un’illusione.

Con gli strumenti della logica e una buona dose di sarcasmo, David Foster Wallace analizza la dimostrazione del filosofo Richard Taylor, tra i principali sostenitori del fatalismo, e ne mette in discussione i passaggi. La tesi anticipa alcuni temi destinati a tornare al centro di Infinite Jest e Il re pallido, offrendo uno sguardo sul lavoro di una mente ancora giovane ma già profondamente interrogata dalla filosofia, dall’etica e dai propri dubbi.

L'ossessione di Wulf Dorn

Wulf Dorn nel romanzo L'ossessione racconta la doppia vita di Mark Behrendt, psichiatra che dopo un incidente d’auto ha perso Tanja, l’amore della sua vita, e ha attraversato la nebbia dell’alcolismo. Adesso Mark Behrendt vive e lavora a Francoforte, mentre il passato sembra tornare improvvisamente a reclamare la sua attenzione.

Durante una cena da Doreen, l’amica che lo ha aiutato a salvarsi dall’alcolismo, qualcuno bussa alla porta. Mark Behrendt si risveglia poco dopo, intontito, e Doreen è scomparsa: una telefonata gli annuncia che per rivedere Doreen viva dovrà trovare una persona misteriosa. Mark Behrendt ha 2 giorni, 9 ore e 23 minuti per scoprire chi sia, mentre un enigma mortale lo costringe a eseguire gli ordini di uno sconosciuto perseguitato da un dolore indicibile.

Amici di una vita di Hisham Matar

In Amici di una vita di Hisham Matar i protagonisti sono Khaled, Mustafa e Hosam, tre giovani appassionati di letteratura che il 17 di aprile del 1984 si trovano tra i manifestanti anti-regime davanti all’ambasciata libica a Londra. Una raffica di mitra partita dalla finestra dell’ambasciata uccide una poliziotta e ferisce undici manifestanti, spezzando anche il futuro dei tre amici.

Da quel momento Khaled, Mustafa e Hosam rimangono sospesi in un’attesa segnata dalla nostalgia, cercando una strada per tornare a casa. Quando la terra che ha dato i natali diventa irrimediabilmente irraggiungibile, l’amicizia diventa l’unico luogo in cui Khaled, Mustafa e Hosam possono ancora sentirsi a casa.

Confessioni di Catherine Airey

Catherine Airey nel suo romanzo Confessioni attraversa le vite di donne appartenenti a generazioni diverse, tra corpi, menti, destino, sopravvivenza e legami familiari. Il passato, anche quando viene nascosto con ostinazione, continua a esercitare una forza capace di modellare il presente.

A New York, nel settembre 2001, Cora cerca il padre tra le foto dei dispersi dopo l’attentato alle Torri Gemelle. Una lettera dall’Irlanda la conduce da Róisín, una zia di cui Cora ignorava l’esistenza, e a Burtonport, il villaggio dove erano nati i genitori di Cora e dove nel 1974 la vita di Róisín e Máire era stata sconvolta dall’arrivo delle Urlatrici.

Anni dopo, nel 2018, Lyca, la figlia di Cora, si trova a dover ricomporre una storia familiare rimasta spezzata. In un’Irlanda attraversata dal referendum sull’aborto, la scoperta di un archivio segreto in soffitta, con vecchi macchinari medici, documenti e cassette di Scream School, porta Lyca davanti a una verità rimasta nascosta per decenni.

Il resto della nostra vita di Benjamin Markovits

Un matrimonio arrivato a un punto di svolta è ciò che sta alla base delle pagine di Il resto della nostra vita di Benjamin Markovits. Dodici anni prima, la moglie di Tom gli aveva confessato di averlo tradito e Tom aveva deciso di lasciarla quando i ragazzi fossero diventati abbastanza grandi da andarsene di casa.

Quel momento è arrivato mentre Tom Layward accompagna la figlia a Pittsburgh per l’università. Invece di tornare a Westchester, Tom Layward prosegue verso ovest, attraversando città, province, paesaggi e persone che appartengono al suo passato: un vecchio amico del college, un’antica fiamma e il fratello.

Tom Layward cerca di allontanarsi dalle delusioni familiari, dal risentimento e dai problemi di lavoro e di salute, lasciandosi alle spalle un futuro ancora indefinito. Il viaggio diventa così un attraversamento della propria vita, tra doveri matrimoniali, tempo che scorre, scelte compiute e possibilità rimaste inesplorate.

Vipere di Pappi Corsicato

Laura Agri è uno dei personaggi del romanzo Vipere di Pappi Corsicato, diva del teatro brillante e determinata che non vuole rinunciare al palcoscenico dopo aver superato i cinquant’anni. Laura pensa di rilanciare la carriera con una Fedra moderna e rivoluzionaria, ma l’arrivo di Stefano Fulli, influencer della metà dei suoi anni scelto per interpretare Ippolito, cambia i suoi piani.

Stefano Fulli è affascinante ma inesperto e Laura Agri accetta di diventare la mentore di Stefano Fulli. Mentre la tragedia mette in scena la passione proibita tra Fedra e Ippolito, tra Laura Agri e Stefano Fulli nasce un’intesa che oltrepassa il confine tra teatro e vita e che entrambi devono mantenere segreta.

Quando la relazione viene resa pubblica, paparazzi, tabloid, nuovi pretendenti e ambizioni sepolte entrano nella vicenda. Tra intrighi, gelosie e tradimenti, Laura Agri e Stefano Fulli si ritrovano dentro un gioco in cui diventa sempre più difficile distinguere chi seduce da chi viene sedotto, chi manipola da chi è manipolato.