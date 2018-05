Dall'origine del nome alle bevande più celebri: cosa sapere in vista dell'apertura del primo Starbucks italiano, a Milano, a settembre 2018

Dopo tanti falsi allarmi, l'arrivo di Starbucks in Italia è stato ufficializzato e nonostante l'apertura del primo negozio, a Milano, in Piazza Cordusio, si stia facendo attendere, questa volta c'è una data che dovrebbe essere quella definitiva: settembre 2018.

La conferma arriva dall'executive chairman del brand, Howard Schultz, che ha dichiarato che il primo store italiano aprirà «i primi di settembre, nell'edificio delle ex Poste di Piazza Cordusio».

Aggiungendo poi: «Veniteci a trovare, non vogliamo certo insegnarvi a fare il caffè, anzi, vogliamo farvi vedere cosa abbiamo imparato».

D'altra parte, «Starbucks non è solo caffè, ma un'esperienza».

E noi nello specifico l'esperienza di provare ad arrivare in ufficio con l'iconico bicchierone in mano (che poi contenga tè, caffè, frappuccino o cioccolata calda è un altro discorso) non vediamo l'ora di farla (almeno una volta, poi magari mai più) .

*** A proposito: ecco COSA ORDINARE DA STARBUCKS ***

Per arrivare preparati allo sbarco di Starbucks a Milano, abbiamo raccolto tutte le curiosità del caso.

È stato fondato da due insegnanti e uno scrittore Anche se in genere al marchio viene associato il volto del CEO Howard Schultz, l'azienda è stata fondata in realtà da tre persone che niente avevano a che vedere con imprenditoria, master o economia. A dare vita al colosso sono stati Gordon Bowker, Zev Siegl e Jerry Baldwin, rispettivamente scrittore e insegnanti di storia e inglese. L'idea è nata dalla volontà di portare a Seattle il miglior caffè possibile. Nasce così il primo negozio Starbucks a Pike Place Market nel 1971. All'epoca vendeva solo i chicchi, poi è arrivato Schultz e il resto è storia.

Un caffè americano grande contiene più caffeina di quattro Red Bull Il bicchiere più grande di caffè contiene circa 330 milligrammi di caffeina, che sono molti di più dei 77 milligrammi contenuti in una normale lattina di energy drink.

Il nome è ispirato a «Moby Dick» L'idea di chiamare il loro negozio Starbucks deriva dal celebre libro di Herman Melville. Starbuck è infatti il nome del primo ufficiale della baleniera del romanzo, vice del Capitano Achab. Inizialmente Bowker, uno dei fondatori, voleva chiamare il suo locale Pequod, che corrisponde invece al nome della nave usata per dare la caccia a Moby Dick.

L'insegna non era troppo accattivante Date le origini marinaresche e letterarie del nome, anche il logo era stato pensato con lo stesso criterio. Si scelse la sirena, per la sua capacità di ammaliare i naviganti e trascinarli con sé negli abissi. Allo stesso modo avrebbe convinto le persone a entrare e gustarsi un caffè. Peccato che la prima versione non fosse così seducente. Solo nel 1987 venne disegnato un altro logo in cui comparivano i capelli sul seno, mentre l'immagine che conosciamo oggi è stata creata nel 1992.

Il Pumpkin Spice Latte è stato inventato da un giocatore di basket È una delle bevande più amate di stagione, per la quale però dobbiamo ringraziare il cestista di Stanford Peter Dukes, che dopo essersi laureato è approdato da Starbucks e ha proposto il nuovo drink per l'autunno. L'idea ha incontrato qualche resistenza all'inizio, ma gli incassi gli hanno dato ragione. Oggi potete trovare la sua faccia su un murales vicino il quartier generale dell'azienda.

Il più grande flop Sembra impossibile, eppure anche da Starbucks ogni tanto sbagliano. Avete mai sentito parlare del Chantico? Si trattava di una cioccolata calda molto dolce e esageratamente calorica introdotta nel menu nel 2005 per assecondare la passione degli europei per la bevanda durante l'inverno. L'idea, però, non ha portato i suoi frutti, soprattutto perché troppo poco salutare e poco customizzabile ed è stata ritirata l'anno successivo.

La regola dei dieci minuti Niente paura, nessuno ha posto un limite al tempo che si può trascorrere seduti ai tavolini (uno dei punti di favore della catena è che chiunque è ben accetto e può rimanere quanto vuole, per questo si paga un supplemento quando si consuma all'interno e non si porta via). La regola riguarda l'apertura e la chiusura del locale, che deve essere già attivo dieci minuti prima dell''orario scritto e rimanere tale per dieci minuti dopo quanto indicato.

Ogni locale ha un caffè speciale In tutti i negozi Starbucks è disponibile un particolare tipo di caffè americano, maggiormente filtrato, di qualità superiore a quello servito normalmente, ma che non viene pubblicizzato. Per averlo basta chiedere un Pour-Over Coffee.

Alcuni snack sono molto più grassi di quanto pensiate Al di là di brownies e muffin che rappresentano veri e propri peccati di gola, ci sono tutta una serie di cibi che contano più di 400 calorie, anche se a primo impatto non sembrerebbe. Qualche esempio? I panini con tacchino e pesto o il rotolo di pollo, contegono più di 500 calorie ciascuno, più di un double cheesburger di McDonald's, per intenderci.

Spende più in salute che in caffè Starbucks provvede a sostenere le spese di assicurazione sanitaria per tutti i suoi dipendenti che lavorino almeno 20 ore a settimana. Una scelta sicuramente costosa, che grava sull'azienda per centinaia di milioni di dollari ogni anno. Per questo gli azionisti hanno spesso fatto pressioni sul CEO Howard Schultz affinché tagliasse questa voce di costo. Richiesta che finora è stata puntualmente bocciata.