È arrivato il primo Mercurio retrogrado dell'anno: ecco cosa significa e come affrontare questo periodo di caos e forti emozioni

Se ultimamente vi siete sentiti distratti e poco concentrati, probabilmente è colpa di Mercurio retrogrado.

Ci saranno tre retrogradi di Mercurio nel 2023, e il primo è iniziato solo pochi giorni fa, il 21 aprile. Questo evento cosmico significa sola una cosa: il caos sta per regnare nelle nostre vite.

Mercurio retrogrado ha infatti una grossa influenza sulla nostra quotidianità: al di là del segno zodiacale, ognuno di noi vivrà in prima persona gli effetti del cambiamento.

Ma non fatevi prendere dal panico: ci sono alcuni modi per sopravvivere a questo periodo difficile.

Abbiamo preparato per voi una guida indispensabile su tutto ciò che riguarda Mercurio retrogrado.

Cosa significa quando Mercurio è retrogrado?

Se amate l’oroscopo e tutto ciò che ha a che fare con l’astrologia, allora probabilmente già sapete che quando Mercurio è retrogrado, c'è un’illusione ottica in cui Mercurio sembra cambiare direzione e muoversi all’indietro.

Questo fenomeno astronomico si verifica tre o quattro volte l'anno e può durare da qualche settimana a un paio di mesi.

Come questo fenomeno influenza la nostra vita

Secondo l'astrologia, Mercurio retrogrado influenza tutti noi, indipendentemente dal proprio segno zodiacale.

Poiché Mercurio è il pianeta pensato per governare la comunicazione, i viaggi e il pensiero logico, quando diventa retrogrado, queste sono le aree che influenza negativamente.

La retrogradazione di Mercurio è spesso associata a problemi di comunicazione, contrattempi, confusione e disguidi di vario genere. Si crede che durante questo periodo si verifichino più facilmente errori di comunicazione, malintesi, ritardi nelle transazioni commerciali, problemi tecnici e così via.

Nel quotidiano, potreste allora riscontrare problemi con la comunicazione; come ad esempio perdere accidentalmente un'importante e-mail di lavoro, o inviare alcuni messaggi alla persona sbagliata.

Quando Mercurio è retrogrado siamo travolti da un'energia vorticosa e frenetica; le emozioni possono essere intensificate, quindi pensare razionalmente può essere difficile.

Non siamo condannati a settimane terribili, ovviamente, ma le cose potrebbero essere un po' più complicate, in particolare in queste aree.

Come affrontare (e sopravvivere a) Mercurio retrogrado

Mettetevi il cuore in pace: questo periodo sarà abbastanza caotico.

Gli imprevisti che questo fenomeno cosmico porta con sé non sono evitabili, quindi dovete accettare la retrogradazione e affrontarla con consapevolezza.

L'importante quindi è rimanere calmi e sapere che, in questo periodo, dovrete prestare maggiore attenzione alle vostre azioni; siano esse messaggi per le amiche o i piani per una vacanza.

Infine, evitate di avere conversazioni serie e importanti fino a quando Mercurio non tornerà alla normalità.