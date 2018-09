La settimana della moda è iniziata e Milano si riempie di modelle, tra cui le sorelle Hadid e Kendall Jenner, finalmente riunite: ecco chi c'è in città

La Milano Fashion Week è ufficialmente iniziata solo quando le tre giovani top model più in del momento sono atterrate a Milano.

Stiamo parlando di Kendall Jenner, e delle sorelle Gigi e Bella Hadid che hanno letteralmente sconvolto i fan e mandato la città in tilt.

Questo perché a differenza delle altre città e delle altre settimane della moda, le tre modelle si sono finalmente riunite tutte inisieme, debuttando ieri alla sfilata di Alberta Ferretti.

Le tre modelle, amiche d'infanzia che attualmente dominano il mondo del fashion, hanno conquistato tutti i social media pubblicando foto e video che le ritraggono protagoiste della settimana della moda italiana.

Ecco chi sono le top model che si potranno avvistare in città in questi giorni.

(Continua sotto il post)

Bella Hadid

Bella Hadid, 21 anni, è stata la prima ad arrivare.

Secondo il suo profilo Instagram la modella è arrivata in Italia due giorni fa (probabilmente però non a Milano), e ha postato un video di lei stessa su un balcone, indossando quello che sembra un abito Versace, sorridendo e soffiando baci alla telecamera.

La caption inserita nell'adorabile clip dice solo "Ciao Italia".

Ancora non è chiaro se Bella Hadid sia arrivata con il fidanzato The Weeknd; anche se i due erano stati avvistati insieme a Parigi proprio qualche giorno prima di Milano.

Gigi Hadid

Il giorno dopo l'arrivo di Bella, anche la sorella più grande Gigi Hadid, 23 anni, è atterrata nel polo della moda italiano.

La modella aveva postato sulle sue instagram stories l'illustrazione di una ragazza seduta nello spazio di fronte al finestrino di un aereo, probabilmente in ansia per il lungo volo di 13 ore da Los Angeles a Milano.

Ma all'arrivo a Milano, super coxy e total grigio insieme al fratello Anwar, l'ansia della modella sembrava sparita al punto che la sua chiusura della sfilata della Ferretti è stata eccezionale.

Kendall Jenner

Infine, anche Kendall Jenner, 22 anni e fresca della sua sfilata in esclusiva per LFW, ha pubblicato una serie di scatti sul suo feed di Instagram che preannunciavo il suo arrivo nel Bel Paese.

Due foto mostravano la modella in posa per un selfie, mentre il terzo scatto raffigurava una distesa di nuvole inquadrata dall'alto di un finestrino di un aereo.

Le altre modelle a Milano

Kendall, Gigi e Bella non sono le uniche modelle approdate nel quadrilatero della moda milanese; inisieme a loro anche Vittoria Ceretti - che in Italia è di casa - e l'amica Kaia Gerber, bellissima figlia di Cindy Crowford.

Poi anche Emily Ratajkowski che ha presenziato ieri sera all’evento TwinSet in via Manzoni, gli angeli Sara Sampaio e Romee Strijd, e anche Charlotte Casiraghi, secondogenita della principessa Carolina di Monaco, paparazzata in aeroporto a Milano per assistere alla sfilata di Gucci nella prima giornata di sfilate.