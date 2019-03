In un'intervista, Cara Delevingne racconta come guardare i cartoni Disney le abbia fatto mettere in dubbio la sua sessualità: ecco cos'ha detto

Cara Delevingne ha raccontato che guardare i cartoni Disney da piccola le ha fatto poi avere dubbi sulla sua sessualità.

La modella e attrice, 25 anni, ha parlato del suo orientamento sessuale in diverse occasioni nel corso degli anni, rivelando che si identifica come sessualmente fluida - un termine che si riferisce all'idea che le attrazioni e l'identità sessuale di una persona possano cambiare nel tempo in base a chi si ritrova davanti, perché ci si innamora della persona e non del suo genere sessuale.

In un'intervista con la Drag Queen RuPaul e la presentatrice televisiva Michelle Visage per il podcast What's The Tee?, Cara Delevingne ha aperto il suo cuore raccontando delle sue relazioni passate, e di come inizialmente lottò per accettare la sua sessualità.

(Continua sotto la foto)

Le parole di Cara Delevingne

Nella discussione lunga un'ora, senza esclusione di colpi, la modella, volto di Chanel, Burberry e Tommy Hilfiger tra gli altri, ha raccontato che da bambina «Passavo molto tempo da sola e film fantasy e libri erano così incredibili per me. Ho imparato così tante lezioni così».



Citando i film Disney come riferimenti formativi che hanno suscitato la sua curiosità sessuale, Cara continua:

«Quello era parte del [motivo per cui] non ho mai voluto accettare la mia sessualità, perché pensavo a cose tipo, 'Tutte le principesse Disney amano gli uomini', e mi sentivo quasi in obbligo a fare la stessa cosa. È così che funziona mi dicevo, e se non lo faccio anche io non diventerò mai principessa».

«Crescendo, ho trovato più facile essere altre persone, recitare una parte».

Questo desiderio di interpretare personaggi diversi creava una naturale inclinazione in Cara Delevingne a impegnarsi nel canto e nella recitazione.

Conclude dicendo: «Non avevo un forte senso di identità... Continuavo a cercarlo e a voler appartenere a qualcosa. Ecco perché come attrice è stato molto facile per me [recitare un ruolo]».