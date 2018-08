Il New York Times in possesso dei documenti che testimoniano l'accordo tra Asia Argento e Jimmy Bennett: ecco di cosa si tratta



Asia Argento accusata di molestie da un ragazzino. È questa la notizia che sta facendo il giro del mondo nelle ultime ore, partita dagli Stati Uniti e rimbalzata in Italia nella notte.



A sganciare la bomba è il New York Times, che racconta di essere entrato in possesso di documenti che dimostrano un accordo tra l’attrice e Jimmy Bennett, attore bambino con cui la Argento ha lavorato nel 2004 e con cui ha sempre mantenuto rapporti.



Almeno fino al 2013, quando i due si sarebbero rincontrati per una reunion, celebrata con tanto di foto sui social, che sarebbe finita con un rapporto sessuale non del tutto desiderato. Almeno stando alle successive richieste del giovane.



Ecco come sono andate le cose secondo la ricostruzione del Times.



Il film con Asia Argento e Jimmy Bennett



L’incontro tra Asia Argento e Jimmy Bennett risale al 2004, quando si ritrovano sul set di Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, film scritto, diretto e interpretato dalla Argento.

All’epoca lei ha 27 anni e lui 7 e interpretano madre e figlio.

Ed è questo il rapporto che per anni sostengono di avere anche al di fuori dal set.



Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: Mag 9, 2013 at 2:29 PDT

L’episodio al centro dell’accusa di molestie



Il Times sostiene di aver ricevuto i documenti che testimoniano l’accordo da una mail criptata anonima.

Nelle carte si legge che nel maggio del 2013 Bennett raggiunse la Argento al Ritz-Carlton di Marina del Rey accompagnato da un parente (dato che lui non poteva guidare per un problema agli occhi).



L'attrice chiese di restare sola con lui, gli offrì degli alcolici e gli mostrò alcuni appunti che aveva buttato giù. Poi cominciò a baciarlo, lo spinse sul letto e ebbero un rapporto orale e uno sessuale.



L’incontro è testimoniato anche da una serie di foto pubblicate su Instagram dall’attrice e da uno scambio pubblico di messaggi tra i due.

Sempre il Times racconta di essere in possesso di alcuni selfie dei due a letto a torso nudo che era stato proprio Bennett a scattare con il suo cellulare.



L’accusa di Jimmy Bennett



Nei documenti ricevuti di Times si legge che il ragazzo subito dopo quell’incontro si è sentito «estremamente confuso, mortificato e disgustato».

È a quell’episodio che Bennett imputa il suo scarso rendimento cinematografico degli ultimi anni e il conseguente naufragio della sua carriera di attore.

Fino a quel momento il giovane era considerato una promessa di Hollywood. Nei cinque anni precedenti i fatti del 2013 aveva incassato oltre 2,7 milioni di dollari, ma da allora il suo reddito è sceso a una media di 60 mila dollari l’anno.

Per questo nella prima dichiarazione in cui avvisa i legali della Argento di voler fare causa all’attrice, annuncia una richiesta di risarcimento di 3,5 milioni di dollari.



Va detto anche che Bennett negli scorsi anni aveva fatto causa alla madre e al patrigno per avergli sottratto più di 1,5 milioni di dollari.



L’accordo tra Asia Argento e Jimmy Bennett



La richiesta di risarcimento non risale al periodo subito dopo l’incontro, ma allo scorso anno.

Nell’ottobre 2017 esce l’articolo del New Yorker che dà il via allo scandalo molestie a Hollywood, quello che ha mostrato al mondo come Harvey Weinstein, il produttore più potente dello star system fosse un orco che da anni molestava indisturbato centinaia di donne, attrici e non.

Tra le testimonianze delle vittime c’era anche quella di Asia Argento.

È a quel punto che Bennett decide di mandare la lettera del suo avvocato all’attrice, un mese dopo l’esplosione del #MeToo.

I termini dell'accordo per fermare l'azione legale di Bennett sono stati finalizzati lo scorso aprile.

Invece dei 3,5 milioni richiesti, la Argento ha versato un assegno di 380mila dollari «per aiutarlo a gestire la questione», come riportano i documenti ottenuti dal Times.



Va detto che l’accordo tra i due non prevede un vincolo di segretezza per volere della stessa Argento, che comunque non ha voluto rilasciare commenti al New York Times. Lo stesso vale per Bennett.