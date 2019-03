Ve le ricordate tutte le star che sono state insieme? Ecco 10 coppie assurde di celebrities che hanno avuto una relazione di cui ci siamo dimenticati

Le celebrities sono proprio persone come tutti noi: mangiano, dormono e fanno pessime scelte in termini amorosi.

L'unica differenza è che si lasciano e si rifidanzano sempre molto in fretta, e a volte è difficile tenere traccia di tutte le nuove coppie.

E allora, proprio come un'amica che vi ricorda i terribili errori che avete fatto in termini di uomini, siamo qui per riportare alla luce alcune delle più strane e mal assortite coppie di star che Hollywood abbia mai visto.

Siate sinceri: quante ve ne ricordavate?

(Continua sotto la foto)

1. Mila Kunis e Macaulay Culkin

Mila Kunis e Macaulay Culkin sono stati insieme per ben 8 anni.

La loro relazione è iniziata quando lei aveva 19 anni e lui 22, per poi termianare nel 2011.

2. Tom Cruise e Cher

Negli anni '80, c'è stato più di qualcosa tra questi due.

Cher aveva all'epoca che detto che Tom Cruise è "Uno dei suoi primi cinque amanti".

3. Ryan Gosling e Sandra Bullock

Nonostante i 16 anni di differenza, i due si sono frequentati qualche anno fa.

Nel 2002 Ryan Gosling e Sandra Bullock sono stati insieme un anno, poco prima che l'attore si fidanzasse con Eva Mendes, che poi ha sposato nel 2011.

4. Jennifer Aniston e Paul Rudd

Una relazione che sembra assurdamente sbagliata per tutti i fan di Friends.

I due hanno avuto una relazione mentre giravano il film The Object of my Affection nel 1998. La storia comunque non durò a lungo.

5. Bradley Cooper e Renee Zellweger

Sì, l'attrice di Bridget Jones Baby Renee Zellweger e la bomba sexy di A Star is Born Bradley Cooper hanno avuto una relazione di due anni prima di separarsi nel 2011.

La coppia, che si è incontrata per la prima volta sul set di Case 39 nel 2006, pare essersi lasciata a causa degli impegni di lavoro di Bradley.

6. Robert Downey Jr e Sarah Jessica Parker

La star di Iron Man e la dea di Sex and The City si sono frequentati nel periodo 1984-1991.

A detta di Robert i due erano innamoratissimi, ma dopo 7 anni di relazione Sarah Jessica Parker ha preferito interromperla a causa della tossicodipendenza dell'attore.

7. Robbie Williams e Cameron Diaz

Robbie Williams è riuscito a esercitare il suo fascino su Cameron Diaz nel 2003, quando la coppia è stata vista in atteggiamenti intimi a Santa Monica.

La storia d'amore è però stata di breve durata. Si vocifera che la storia sia finita quando Robbie ha portato Cameron Diaz a divertirsi sui go-kart in Germania - a quanto pare non era l'idea di appuntamento da sogno dell'attrice.

8. Mischa Barton e Jamie Dornan

Sì, è successo.

Anche se per un breve periodo di tempo, la coppia ha avuto un po' di romanticismo nel 2007.

9. Lucy Liu e George Clooney

Nel 2000, si diceva che George Clooney e Lucy Liu si frequentassero, anche se nessuno dei due confermò mai la relazione.

Cinque anni dopo, la coppia ha avuto un ritorno di fiamma, riaccendendo la passione della loro storia d'amore per la notte: furono visti condividere una cena romantica e poi andare via insieme in una limousine.

10. Christian Bale e Drew Barrymore

Quello che c'è stato tra Christian Bale e Drew Barrymore altro non è che quello che è passato alla storia come il più breve rapporto di tutti i tempi tra celebrities.

I due infatti sono usciti insieme una sola volta.