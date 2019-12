Si riaccendono i rumors su Rihanna incinta dopo la sua apparizione ai British Fashion Awards con un mini abito color verde-wasabi che evidenziava forme sospette

Le voci sulla presunta gravidanza di Rihanna stanno tornando più forti che mai.

La cantante è stata vista ieri sul red carpet della Royal Albert Hall di Londra per i British Fashion Awards e le telecamere hanno notato una pancia sospetta.

Rihanna era incredibilmente bella in un esclusivo mini-abito verde-wasabi e camicia lunga trasparente della sua linea Fenty, il tutto accessoriato con un girocollo di diamanti, una piccola clutch e guanti e tacchi verde-wasabi.

Ma quello che più ha attirato l'attenzione è stato proprio il ventre di Rihanna.

Mentre posava per le foto con A$AP Rocky, l'abito di Rihanna sembrava rivelare un pancione, dettaglio sufficiente per far domandare ai fan se Rihanna sia incinta.

Le voci sulla gravidanza d'altraparte sono iniziate a settembre, quando Rihanna ha rilasciato un'intervista per Essence dicendo:

«Sono una donna di colore. Vengo da una donna di colore che proviene a sua volta da una donna di colore che viene da un'altra donna di colore e io partorirò a mia volta una donna di colore».

Nella stessa intervista, Rihanna aveva anche confermato che è in una relazione esclusiva da ormai un po' di tempo, che tutto sta andando molto bene e che lei è felice.

E anche se non ha fatto nessun nome, si ipotizza che stia uscendo con il miliardario saudita Hassan Jameel.

Aveva poi concluso l'intervista dicendo che vuole dei figli «Senza ombra di dubbio».

Che sia questo il momento?