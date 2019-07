Kate Middleton ha organizzato una festa a tema calcistico per il principe George, invitando la sua classe a Kensington Palace

Il principe George ha festeggiato il suo sesto compleanno il 22 luglio, mentre era in vacanza con tutta la famiglia su un'isoletta privata dei Caraibi.

Ma prima di partire Kate Middleton gli ha organizzato una festa in "casa", invitando tutti i compagni di scuola del Thomas's Battersea per una festa a tema calcistico.

Con la particolarità che "casa" in questo caso specifico è Kensington Palace.

Ecco cosa ne sappiamo.

1. La festa era a tema "calcio"

Il tema della festa era il calcio, perché George è un grande fan.

Probabilmente le foto condivise dall'account ufficiale Instagram in occasione del complenno del principino erano state scattate proprio in quell'occasione.

2. Ha organizzato tutto mamma Kate

Kate è stata la mente dietro tutta la pianificazione del party, il che non dovrebbe sorprendere, dato che la famiglia Middleton possiede una società che organizzaza di feste, e la stessa Kate ha lavorato lì per molti anni.

Oltre al tema del calcio, i Cambridge avevano anche un castello gonfiabile e un mago, secondo quanto riportato da Us Weekly.

Hanno infine assunto un catering per preparare cibi adatti ai bambini, tra cui pizza, pasta, cupcake e caramelle.

3. George ha chiesto due regali nello specifico

Il futuro re d'Inghilterra aveva alcune richieste particolari per i regali: secondo quanto riferito avrebbe voluto un binocolo (apparentemente, è un grande appassionato di bird-watching), e un'auto elettrica per bambini da guidare in giardino.

A George piacciono le cose semplici, ha riferito il The Sun prima del suo compleanno:

«Considerando l'enorme ricchezza e i privilegi a sua disposizione, alcune persone potrebbero essere sorprese nel sentire che le cose preferite di George sono passare del tempo con sua madre, preparare la pizza, fare il giardinaggio e giocare a calcio con il papà».

Secondo People, George «È una persona allegra e curiosa», a cui piace lo sport, i dinosauri, e i film della Lego.