Naomi Campbell ha condiviso una foto del figlio appena nato su Instagram, commentando: «Non è mai troppo tardi per diventare madre»

Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta dopo aver dato il benvenuto a un maschietto.

La top model, 53 anni, ha annunciato la lieta notizia su Instagram, condividendo una foto di lei che culla il bambino, mentre questo stringe la mano della sorellina, arrivata due anni fa.

«Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre misura e circondato dall'amore dal momento in cui ci hai onorato con la tua presenza» ha scritto sul post Naomi Campbell, aggiungendo anche che «non è mai troppo tardi per diventare madre».

Campbell aveva già in passato sorpreso tutti i fan quando, nel maggio 2021, poco prima del suo 51esimo compleanno, aveva annunciato di aver dato il benvenuto a una bambina.

Secondo la stampa internazionale entrambi i figli sono nati da madre surrogata. Tuttavia, essendo Naomi Campbell molto riservata riguardo la sua vita privata, questa notizia non è mai stata confermata.

Non si sa nulla neanche della sua vita sentimentale della modella, se sia single o meno.

**Naomi Campbell: «Ho rinunciato a trovare l'anima gemella per la carriera»**

In passato, la stessa modella aveva espresso il desiderio di diventare madre al Sunday Times, dicendo: «Vorrei avere dei bambini ma non so ancora in che modo. Tutti pensano che sarei una buona madre. Se non dovesse esserci un uomo, lo farò da sola».

Dopo la nascita della prima bambina, Naomi Campbell aveva dichiarato: «Mia figlia è la cosa migliore che abbia mai fatto. E viene prima di tutto», aggiungendo che «tutto quello che faccio, lo faccio per lei».

Ora che ha dato il benvenuto a un nuovo figlio, siamo certe che la sua felicità sia raddoppiata.