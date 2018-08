La Regina è stata molto di supporto a Meghan per i problemi con la famiglia, e la Duchessa del Sussex ha espresso il suo parere su Sua Maestà in un'intervista esclusiva per il film Queen of the World. Ecco cosa pensano veramente l'una dell'altra

Meghan Markle è entrata nella Royal Family con una serie di problemi legati a diversi membri della sua famiglia che hanno costantemente parlato alla stampa in modo non appropriato.

Prima fra tutte la sorellestra di Meghan, Samantha Markle che minacciava di raccontare tutti gli scheletri nell'armadio della famiglia Markle tramite la pubblicazione del libro The Diary of Princess Pushy's Sister.

E poi il padre, con tutti i problemi legati al matrimonio, e la sua versione dei fatti più volta rilasciate alla stampa.

«Meghan è completamente distrutta dal dramma con suo padre - ha detto a Us Weekly una fonte vicina alla ex star di Suits - Non c'è modo in cui lei possa avere una relazione con lui o addirittura raggiungerlo per impedirgli di parlare. Sa che registrerà la conversazione e la venderà. Ha sempre tanta ansia a riguardo e si chiede se la cosa andrà avanti all'infinito».

Cosa ne pensa la Regina Elisabetta

Nonostante i suoi problemi pubblici, l'attrice 37enne ha ricevuto il sostegno dalla Regina Elisabetta II.

«Ciò che potrebbe sorprendere alcuni è quanto sia stata di supporto la Regina con i problemi che Meghan ha dovuto affrontare con la sua famiglia - ha affermato un membro di Buckingham Palace - Meghan vive un momento molto difficile da questo punto di vista, ma Sua Maestà sa che la situazione è completamente fuori dalle mani di Meghan. Ha solo simpatia per quella che è stata per lei una situazione difficile e angosciante».

Sembrerebbe dunque che la Regina provi grande ammirazione per la moglie del nipote; infatti il Prince Harry è sempre stato determinato ad assicurarsi che Elisabetta II e Meghan instaurassero uno stretto legame.

«Harry voleva assicurarsi - rivela un'altra fonte - che tutti i membri della famiglia sapessero che la Regina sosteneva la relazione e quanto sentirsi accolta e supportata sarebbe stato importante per Meghan».

«La regina si è affezionata a Meghan al loro primo incontro. Non solo perché è la donna affascinante che ha portato la felicità nella vita di suo nipote, ma anche perché ha rapidamente dimostrato di essere intelligente, educata e desiderosa di apprendere».

Il rapporto tra Kate e Meghan

Quando si tratta di sentirsi supportato all'interno della Famiglia Reale, Meghan Markle non ha dalla sua soltanto il marito, il principe Harry, e la Regina Elisabetta (e dici poco). Ma anche Kate Middleton.

Nonostante Meghan e Kate abbiano alle spalle un background molto diverso, tra le due c'è veramente molto feeling.

Meghan ha partecipato a visite ufficiale di alto profilo sia con la Regina che con la Duchessa di Cambridge Kate. Sembra inoltre che la loro relazione si stia rafforzando anche dietro le quinte.





Meghan Markle parla della Regina nella sua prima intervista ufficiale

Tre mesi dopo il suo matrimonio reale con il principe Harry, Meghan Markle ha rilasciato la sua prima intervista come membro della famiglia reale.

In un nuovo documentario, intitolato Queen of the World, che sarà trasmesso su ITV a settembre, la Duchessa del Sussex ha raccontato alle telecamere del suo impegno per il futuro del Commonwealth con il marito Harry.

E le tempistiche sono perfette, dato che Harry e Meghan stanno per iniziare il loro primo tour del Commonwealth in Australia, Nuova Zelanda, Fiji e Tonga.

Nonostante comunque l'argomento principale sarà appunto il Commonwealth, Meghan Markle si aprirà al grande pubblico e rivelerà il suo pensiero e il suo punto di vista sulla Regina Elisabetta II.