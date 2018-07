Lindsay Lohan ha firmato con Mtv per un nuovo reality show ambientato nel suo club di lusso in Grecia: ecco come sarà

Lindsay Lohan avrà un reality show tutto suo dedicato alla sua nuova vita da imprenditrice.

Secondo quanto appreso da Page Six, l’ex attrice avrebbe preso accordi con una celebre casa di produzione per una serie basata sul business del resort che ha aperto in Grecia, a Mykonos.

Fonti avrebbero confermato al tabloid newyorkese che Lilo è pronta per il primo ciak, che dovrebbe prendere il via ad agosto.

Un’avventura che la star aveva in qualche modo preannunciato in un’intervista di qualche tempo fa al New York Times, ma di cui non aveva svelato troppi dettagli.

Ecco, invece, cosa se ne sa adesso.



Un post condiviso da Lindsay Lohan (@lindsaylohan) in data: Lug 17, 2018 at 12:30 PDT

Il reality di Lindsay Lohan



Stando alle rivelazioni di Page Six, dietro la realizzazione del reality ci sarebbe la Bunim/Murray Productions, casa di produzione che si è occupata delle riprese di programmi come Keeping Up With the Kardashians e Road Rules.

Lo show andrebbe in onda su Mtv, che con la stessa Buni/Murray ha già annunciato di essere al lavoro per i reboot di classici come Daria, The Real World e Made.



Un post condiviso da Lindsay Lohan (@lindsaylohan) in data: Lug 11, 2018 at 7:11 PDT

Cosa dobbiamo aspettarci



La fonte sostiene che Lindsay stia raccontando agli amici di aver chiuso il contratto con la casa di produzione.

Lo show dovrebbe essere una versione più scanzonata e modaiola di Vanderpump Rules, altro celebre reality americano.



Le riprese inizieranno in agosto, periodo in cui Mykonos è presa d’assalto dai turisti e potremo vedere Lilo nel pieno della sua attività.

Ma non solo, perché è ormai cosa nota che la star voglia aprire un secondo club, sempre in Grecia, a Rodi.

Le telecamere quindi si alterneranno tra la vita nel resort e il lavoro dietro le quinte.



Un post condiviso da Lindsay Lohan (@lindsaylohan) in data: Giu 29, 2018 at 6:34 PDT

Qualcosa di diverso



«Lo show avrà un sapore tutto europeo. Lindsay pensa che non sarà così classico come quelle serie girate tra Los Angeles e New York e che per questo potrà distinguersi. E poi potrà avere un cast migliore», sostiene l’insider.

Stando così le cose potrebbero esserci un sacco di guest star britanniche, più vicine alla scena festaiola greca in estate.



Al momento però né Lilo, né Mtv, nè la Bunim/Murray hanno confermato la notizia.