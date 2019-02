Lily Aldridge ha dato alla luce il secondo figlio, un maschietto di nome Winston, e l'ha annunciato con un post su Instagram (poi cancellato)

Lily Aldridge, 33 anni, e marito, il frontman dei Kings Of Leon, Caleb Followill, 37, hanno dato il benvenuto al loro secondo figlio, un bambino di nome Winston.

L'angelo di Victoria's Secret, che è stata anche una delle poche modelle a solcare le passerelle internazionali mentre era incinta, ha condiviso su Instagram tutta la sua gioia per il nuovo arrivato, un maschietto.

Il post originale, che è stato pubblicato sabato notte, è un'immagine in bianco e nero di due piccoli piedini, con didascalia, "Winston Roy Followill", fiancheggiata da emoji a cuore nero, e poi "Benedette le nostre vite il 29 gennaio 2019."

Un'immagine che però è stata misteriosamente cancellata. Non è ancora chiaro perché.

Winston è il secondo figlio di Lily Aldridge e del marito, il frontman dei Kings of Leon Caleb Followill, ma è il primo maschio.

Aldridge e Followill si sono sposati nel 2011 al Ranch San Ysidro a Montecito, in California, e un anno dopo la top model ha dato alla luce la sua prima bambina, Dixie Pearl Followill, che a quanto pare ha recentemente trascorso molto tempo sul set con sua madre (specialmente quando sul set è alle Bahamas, a Harbour Island, con una miriade di altre modelli per un servizio di costumi da bagno).

Da quando la modella ha annunciato la sua seconda gravidanza su Instagram nell'agosto 2018, non ha mai nascosto la gioia del suo pancione: ha preso parte alla sfilata primavera/estate 2019 di Brandon Maxwell, posato selfie specchiati ed è stato anche il volto e la silhouette dell'ultimo numero di American Vogue; il tutto sempre convidiviso con i fan su Instagram.

Per questo ci auguriamo che non ci vorrà molto per farci intravedere nuovamente Winston.