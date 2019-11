A quanto pare Kim Kardashian e Kanye West stanno attraversando una nuova crisi, ma questa volta Kim potrebbe avere già le carte pronte per divorziare

Secondo gli ultimi rumors, Kim Kardashian sarebbe pronta a firmare il divorzio da Kayne West.

Il pettegolezzo si sarebbe diffuso sui social media qualche giorno fa, e pare che Kim abbia già fatto preparare dagli avvocati tutte le carte necessarie.

Ecco spiegato che succede nella famiglia Kardashian-West.

Kim e Kanye hanno problemi di coppia

Secondo quanto riportato da National Enquirer, il focus principale di Kanye è se stesso, e la sua spiritualità. Ha messo in secondo piano la sua famiglia: lui avrebbe richiesto delle modifiche nella vita casalinga, ma a Kim non va bene.

Inoltre, sembrerebbe che la coppia dorma in due camere diverse, e che non abbia avuto rapporti sessuali per quasi un anno.

I fan della coppia sono preoccupati che Kim e Kanye si stiano muovendo in direzioni opposte, soprattutto da quando Kanye è divento estremamente attento alla spiritualità.

La sua conversione avrebbe portato molti cambiamenti nel loro matrimonio, e si pensa che i due non possano più far funzionare le cose tra loro.

L'unica cosa che tiene ancora insieme la famiglia sono i tre figli della coppia.

National Enquirer ha anche detto che se ci fosse davvero un divorzio, costerebbe 500milioni di euro.