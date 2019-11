Kate Middleton è uscita con le mamme dei compagni di scuola di George e Charlotte usando un'entrata segreta del locale creata per il principe Harry

Kate Middleton sarà anche la moglie dell'erede al Trono d'Inghilterra, ma questo non le impedisce di trovare il tempo per socializzare con i genitori dei compagni di scuola dei suoi tre figli George, Charlotte e Louis.

Certo, per farlo deve ingegnarsi e usare qualche trucchetto - nello specifico un'entrata segreta di un locale a suo tempo realizzata per permettere al Principe Harry di entrare e uscire senza essere paparazzato.

Secondo il Daily Mail, infatti, la Duchessa ha recentemente partecipato a un evento serale organizzato per i genitori dei bambini che frequentano la Thomas Battersea School.

Secondo il tabloid inglese, l'evento si è svolto nel Boulevard Bar, all'interno di The Hollywood Arms a Chelsea, Londra, in un salone privato che si può riservare per un massimo di 80 persone con poco meno di 3mila euro.

Secondo quanto riferito, il locale ha un'entrata laterale segreta, in caso gli ospiti di alto profilo desiderino partecipare senza essere individuati.

Pare infatti che la porta nascosta sia stata installata a suo tempo per il principe Harry negli anni da scapolo.

Mentre oggi ha permesso a Kate di incontrare gli altri genitori della scuola frequentata dal principe George e della principessa Charlotte senza causare drammi inutili e senza che il locale venisse assaltato dai paparazzi.