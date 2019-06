Christian Carino, l'ex di Lady Gaga, mette mi piace alle foto di Irina Shayk. Che ci sia in ballo una sorta di vendetta amorosa?

Bradley Cooper e Irina Shayk non hanno ancora commentato ufficialmente la loro separazione, ma l'ex di Lady Gaga, Christian Carino, è entrato nella situazione a gamba tesa.

La situazione è la seguente: Irina, due giorni dopo l'annuncio della rottura con Bradley, ha postato su Instagram uno scatto del tipo "Hey guardate, sono single ed estramamente sexy, che me frega di Bradley".

Tra i più di 700mila likes, uno era saltato particolarmente agli occhi dei fan: Christian Carino, cioè appunto l'ex fidanzato di Lady Gaga.

(Continua sotto la foto)

Da sempre i rumors hanno sostenuto che la rottura tra Lady Gaga e Christian Carino fosse dovuta all'avvicinarsi della cantante con l'attore, durante le riprese del film in cui entrambi erano protagonisti A Star Is Born.

E ora, gli stessi rumors indicano la possibilità che la rottura tra Bradley e Irina sia dovuta all'interesse di lui nei confronti della collega Lady Gaga.

Che Christian Carino abbia deciso di mettersi in mezzo per una pseudo di vendetta amorosa?

Ancora non si sa niente di sicuro ovviamente, quello che però è certo che l'agente ex di Lady Gada si è probabilmente pentitno della vicenda e quindi ha tolto il like alla foto.

Staremo a vedere cosa succederà prossimamente.